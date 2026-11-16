Wir schreiben das Jahr 2026. Erstmals ist es SpaceX gelungen, eine Rakete nach dem Flug wieder heil zum Boden zurückkehren zu lassen. Ein neues Zeitalter der Raumfahrt soll damit eingeläutet worden sein. Die Bilder wirken spektakulär, aber wenn man die guten alten Science-Fiction-Filme und Serien vor Augen hat, mutet dieser erreichte Meilenstein irgendwie oldschool an.

Congratulations @SpaceX!



For the first time in human history, a spaceship has been caught by a launch tower.



What an extraordinary engineering achievement. 🎥 by @KEnagonio pic.twitter.com/LbtZ64yz1x — World of Engineering (@engineers_feed) November 14, 2026

Die Zukunft, die man uns damals versprochen hat, als Odyssee im Weltall Maßstäbe setzte, Star Wars noch Krieg der Sterne hieß und das Raumschiff Enterprise regelmäßig über die Mattscheibe flimmerte, sah irgendwie anders aus als das, was uns heute geboten wird. Nicht mal die „Rückkehr zum Mond“, wenn es denn überhaupt eine Rückkehr wäre, ist bis heute geglückt. Elon Musk hat seine Marspläne aufgegeben und die für dieses Jahr geplanten unbemannten Testflüge abgesagt. Eigentlich wollte er schon 2021 die ersten Menschen auf den roten Planeten schicken. Nun begnügt auch er sich mit weniger hochtrabenden Zielen und peilt den Mond an.

Im Fernsehen der Siebzigerjahre gab es längst eine Mondbasis namens Alpha 1. Die Serie spielte im Jahr 1999 und erzählt, wie der Trabant aus dem Orbit der Erde geschleudert wird, weil es in einem Atommülllager zu Bränden gekommen ist. Auf ihrer Reise durchs All erleben die Astronauten allerlei fantastische Abenteuer. Das ging mir durch den Kopf, als ich kürzlich las, dass China, Russland und die USA als Erste Mini-Atomkraftwerke auf dem Mond errichten wollen, die die geplanten Mondbasen mit Energie versorgen sollen. Elon Musk wäre mit seinen wiederverwendbaren Raketen der richtige Mann, um die benötigten Teile kostengünstig auf den Mond zu bringen.

Bei mir will sich einfach keine Begeisterung einstellen. Wir fahren immer noch mit Autos auf Gummireifen durch die Gegend; der so gehypte Elektroantrieb ist ein alter Hut und um Jahrzehnte älter als der Ottomotor. Die Technik wurde beständig weiterentwickelt, doch beruht sie noch immer auf diesen alten Prinzipien. Dasselbe gilt für die Raumfahrt. Eine Rakete ist eine Rakete und bleibt eine Rakete. Ja, ein selbstfahrendes Taxi ist erst mal beeindruckend, auch der hüpfende Tesla-Roadster 2 ist ein nettes Gimmick, aber wie gesagt, das Rad hat dafür keiner neu erfinden müssen.

Einzig die rasante Entwicklung der KI und die Warnungen vor der bald eintretenden Singularität und der drohenden Auslöschung der gesamten Menschheit sorgen für leichte HAL-9000-Vibes. Der Film ist von 1968 und führte uns alle in die Irre. Statt der Odyssee im Weltall gab es 2001 in der realen Welt die Terroranschläge vom 11. September, noch so ein umstrittenes Ding wie die Mondlandung. Im Kino der Achtziger gab es noch andere düstere Visionen von der nahen Zukunft, da wären zum Beispiel Mad Max oder „Die Klapperschlange“. Der Streifen von 1981 spielt im Jahr 1997, in dem ganz Manhattan zu einem Hochsicherheitsgefängnis geworden ist. Auch das hat sich nicht bewahrheitet, aber vielleicht habe ich auch einfach die falsche Zeitlinie erwischt und befinde mich deshalb in dieser Freiluftpsychiatrie von heute, aus der es aktuell kein Entrinnen gibt.