Am Sonntag wählt Spanien ein neues Parlament. Das legt der Königliche Erlass 806/2026 fest, mit dem Ministerpräsident Pedro Sánchez (PSOE) die am 23. Juli 2023 gewählten Kammern aufgelöst hat. Alle 350 Sitze im Abgeordnetenhaus stehen zur Wahl, die absolute Mehrheit liegt bei 176. Die Wahlkampagne endete in der Nacht zum Samstag. Auf X richtet sich die Nutzerin Koko Lores unmittelbar an die Spanier: „Ich hoffe, Euch ist klar, dass Euer Land vernichtet wird, wenn Ihr am Sonntag etwas anderes wählt als Vox.“ Die konservative Volkspartei (PP) unter Alberto Núñez Feijóo sei das Gegenstück zur CDU von Ursula von der Leyen, Angela Merkel und Friedrich Merz. „Und schaut, wohin es uns gebracht hat. Wählt Vox oder Spanien stirbt. Haltet Spanien am Leben.“

Hola liebe Spanier, ich hoffe, Euch ist klar, dass Euer Land vernichtet wird, wenn Ihr am Sonntag etwas anderes wählt als Vox.

PP ist das Gegenstück zur deutschen CDU, der Partei von Ursula von der Leyen, Angela Merkel und Friedrich Merz. Und schaut, wohin es uns gebracht hat.… — Koko Lores 🇩🇪 (@123Koko_) November 26, 2026

Die amtlichen Zahlen geben der Warnung recht. Zum 1. Januar 2026 zählte das Statistikamt INE 49.618.622 Einwohner, darunter 7.278.134 Ausländer – 14,7 Prozent der Bevölkerung. Im Ausland geboren sind 20,3 Prozent. Allein 2025 stieg die Zahl der Ausländer um 5,3 Prozent, am stärksten durch Zuzug aus Kolumbien, Venezuela und Marokko. Im Sommer überrannten Zehntausende die Grenze von Ceuta; der Geheimdienst CNI hatte die Regierung zuvor gewarnt. Einen Monat später waren angeblich fast alle wieder zurück, doch die Realität sieht anders aus. Noch immer wird Ceuta von Migranten belagert.

Im Frühjahr öffnete Madrid eine „außerordentliche Regularisierung“, die nach Angaben der Regierung etwa 500.000 Menschen erfassen sollte und weit mehr Anträge nach sich zog. Kein Wunder, wenn EU-Staatsbürgerschaften zum Nulltarif verteilt werden.

Zur Migrationslage kommt die Korruption im engsten Kreis der Sozialisten. Der Oberste Gerichtshof verurteilte im Juni einstimmig den früheren Verkehrsminister und PSOE-Organisationschef José Luis Ábalos zu 24 Jahren und drei Monaten Haft, seinen Berater Koldo García zu 19 Jahren und acht Monaten – wegen krimineller Vereinigung, Bestechung, Unterschlagung und Einflussnahme bei Masken-Geschäften in der Corona-Zeit. Die Arbeitslosenquote lag im dritten Quartal laut INE bei 10,18 Prozent, 2.591.200 Menschen waren ohne Arbeit.

Was daraus an den Urnen wird, wird der Sonntag zeigen, die sogenannten Umfragen zeichnen jedoch ein düsteres Bild. Das amtliche Institut CIS schätzte in seinem November-Barometer (10. bis 17. November, 8.034 Interviews) die PSOE auf 34,4 Prozent, die PP auf 24,7 Prozent und Vox auf 15,6 Prozent. Fast alle übrigen vor der gesetzlichen Umfragepause veröffentlichten Institute sehen die PP vorn. Ein von El País gerechnetes Mittel mehrerer Umfragen vom 26. November legt die PP auf 31,4 Prozent, die PSOE auf 29,1 Prozent und Vox auf 17,9 Prozent; als Sitzschätzung nennt das Blatt 129, 116 und 61 Mandate. Zusammen kämen PP und Vox damit auf rund 190 Sitze, klar über der Mehrheit. 20 von 21 Instituten mit Mandatszahlen gaben diesem Bündnis die 176 Sitze.

Sollte das Ergebnis wider Erwarten anders ausfallen, wird man das in Brüssel sicher nicht gerne sehen. Das kennt man bereits aus Rumänien, Bulgarien oder Ungarn, welches zuletzt wieder auf Kurs gebracht worden ist.