Ein Krampuslauf in Ansfelden im Bezirk Linz-Land ist am Samstagabend, dem 14. November 2026, nach Steinwürfen und körperlichen Angriffen vorzeitig abgebrochen worden. Laut Veranstalter ging die Gewalt von einer Gruppe Jugendlicher mit Migrationshintergrund aus, rund 1.500 Besucher erlebten den Abbruch mit. Drei Personen wurden verletzt, ein 16-jähriger Teilnehmer musste in das Unfallkrankenhaus Linz gebracht werden. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich ermittelt.

Der veranstaltende Verein Hoizknecht Teifin teilte in einer Stellungnahme mit, der Lauf im Motorikpark Ansfelden sei nach der achten Gruppe beendet worden. „Nach der 8. Gruppe kam es zu massiven Zwischenfällen, bei denen mehrere Jugendliche unsere Krampusse zunächst mit Steinen attackierten und es in weiterer Folge auch zu körperlichen Übergriffen kam.“ Die Lage sei so weit eskaliert, dass Polizei und Rettung verständigt worden seien. Die Sicherheit der Mitglieder und der Besucher stehe an erster Stelle. „Gewalt, Angriffe und derartige Übergriffe haben bei einer Brauchtumsveranstaltung absolut nichts verloren.“

In ihrer Presseaussendung vom 15. November, 9:29 Uhr, bestätigt die Polizei drei Verletzte nach einer Anzeige des Veranstalters über mehrere Rangeleien. Ein bislang unbekannter Täter soll einen 16-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land an den Hörnern gepackt und schlagartig nach unten gezogen haben; der Jugendliche wurde unbestimmten Grades verletzt und ins UKH Linz eingeliefert. Ein weiterer Unbekannter soll einen 15-Jährigen aus demselben Bezirk von hinten gestoßen haben, sodass dieser stürzte und sich am linken Knie verletzte. Außerdem beschuldigt ein 17-jähriger Rumäne aus dem Bezirk Linz-Land einen 68-Jährigen aus dem Bezirk Steyr-Land, ihm gegen das rechte Knie geschlagen zu haben. Die Ermittlungen laufen. Festnahmen nennt die Aussendung nicht.

Gegenüber dem ORF sprach der Veranstalter von einer Gruppe mit Migrationshintergrund. Die Junge Freiheit berichtet von rund 50 Kindern und Jugendlichen, die die Krampusse gegen 18.50 Uhr mit Steinen beworfen hätten; wir greifen den Bericht auf. Von den 15 vorgesehenen Gruppen hatten erst acht ihren Auftritt absolviert. Die Polizei hat die Herkunft der Steinwerfer offiziell noch nicht bestätigt. Der in ihrer Meldung genannte 17-jährige Rumäne tritt dort als Beschuldigender auf, nicht als Steinwerfer.

Der Vereinsobmann Fabian Hasenleitner (25) sagte, so etwas habe er in zwölf Jahren bei Krampusläufen noch nie erlebt. Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) nannte den Abbruch in einem Beitrag in den sozialen Medien einen „traurigen Ausgang für ein eigentlich wunderschönes Event“. Sieben Monate Vorbereitung, unzählige Stunden und viel Engagement seien durch das respektlose Verhalten einiger weniger zunichtegemacht worden. Gegenüber MeinBezirk stellte er sich hinter den Abbruch: „Das war die richtige Entscheidung. Wir lassen uns von ein paar Randalierern das Brauchtum nicht wegnehmen.“ Partoll fordert Konsequenzen auch für die Eltern: „Ich, wir als Gesellschaft, wollen keine Szenen wie in Paris sehen. Der Gesetzgeber ist nun gefordert. Es braucht altersgerechte Strafen für jede Altersgruppe und auch die Eltern gehören zur Verantwortung gezogen!“

Ähnliche Eskalationen bei Krampusläufen gab es bereits. Im November 2024 kam es in Zams in Tirol zu mehreren Schlägereien; die Bezirkspolizei sprach von acht Verletzten, fünf Festnahmen und 67 Anzeigen.

Wer in Ansfelden die Steine warf und wer den 16-Jährigen an den Hörnern zu Boden riss, ist nach der polizeilichen Aussendung angeblich weiter unbekannt.