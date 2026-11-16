Eierstockkrebs im Endstadium, 43 Jahre alt – und noch bevor sie einen Termin beim Krebsarzt hatte, bekam sie erklärt, wie sie ihr Leben beenden kann. So schildert es die US-Luftwaffenveteranin Kristin Logan gegenüber Fox News, deren Bericht wir aufgreifen. „Man hatte mich im Grunde schon aufgegeben“, sagt sie. „Wenn ich leben wollte, musste ich das Land verlassen.“

Ausgerechnet nach Kanada war sie mit ihrem Mann Donovan James gezogen, um im Krankheitsfall abgesichert zu sein. Stattdessen blieb laut CHEK News schon der Anruf für die erste Chemo aus. Beim letzten Notfall gab es nach Angaben der Familie keinen Operationsplan, dafür den ärztlichen Rat, das Land zu verlassen. Die Familie brachte sie auf eigenes Risiko per Auto und Fähre nach Seattle in den OP. Einen Tag später, so der Chirurg, wäre sie gestorben. Im Mai 2025 zog das Paar zurück in die USA.

They moved to Canada chasing the promise of free health care. Instead, an American veteran says she was offered assisted death rather than the treatment she needed.



Kristin and Donovan Logan say their experience with Canada’s universal health care system quickly turned into a… pic.twitter.com/RHSr1KHu04 — Fox News (@FoxNews) November 14, 2026

Logans Fall ist kein Ausrutscher, sondern die Folge eines Systems, das das Töten zur Kassenleistung gemacht hat. Seit 2016 ist die Sterbehilfe MAID in Kanada legal, seit 2021 sogar für Menschen, deren Tod gar nicht absehbar ist. Laut Health Canada starben 2024 16.499 Menschen auf diesem Weg – jeder zwanzigste Todesfall im Land. Krebs war bei Fällen mit absehbarem Tod die häufigste Grunderkrankung.

Ein Arzt soll heilen, lindern und begleiten, nicht den schnellsten Weg ins Grab beschreiben. Wo die Todesspritze schneller zu haben ist als die lebensrettende Behandlung, wird kranken Menschen nicht geholfen, sondern signalisiert, dass sich ihre Behandlung nicht mehr lohnt. Kanada hat diese Grenze überschritten. Kristin Logan lebt weil sie gegangen ist.