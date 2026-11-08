Bei einem Schusswaffenanschlag im Zentrum von Krakau sind am Samstag, dem 7. November, sechs Menschen getötet worden. Ein 24-jähriger Mann fuhr mit einem Auto auf den Hauptmarkt und schoss auf Menschen. Nach der am Abend veröffentlichten Mitteilung der polnischen Regierung wurden 16 Menschen verletzt, darunter zwei Polizisten und der Angreifer. Ministerpräsident Donald Tusk bezeichnete die Tat ausdrücklich als Terrorismus.

Der Angriff begann kurz nach 15 Uhr MEZ im Bereich der Sławkowska-Straße und des Hauptmarkts Rynek Główny. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft, die die Nachrichtenagentur PAP wiedergab, umrundete der Mann den Platz mit dem Auto und flüchtete anschließend in Richtung des Stadtteils Kazimierz. Polizisten schossen auf ihn und nahmen ihn im Bereich der Kreuzung Dietla und Stradomska fest. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus.

Unter den sechs Getöteten sind vier Frauen und zwei Männer. Bis zum abendlichen Behördenbriefing waren drei polnische Frauen und ein britischer Staatsbürger identifiziert. Die Identität der beiden weiteren Todesopfer wurde noch ermittelt. Unter den Verletzten befinden sich auch ausländische Staatsbürger.

Die beiden bei der Intervention angeschossenen Polizisten wurden operiert. Polizeichef Marek Boroń bezeichnete ihren Zustand am Abend als schwer. Nach seiner Darstellung ging die erste Meldung um 15 Uhr ein. Um 15.03 Uhr kam es zum Schusswechsel zwischen Polizisten und Angreifer.

Auch eine Straßenbahn der Linie 1 wurde auf dem Plac Wszystkich Świętych beschossen. Nach der Mitteilung der Stadt Krakau ging eine Scheibe der Fahrerkabine zu Bruch. Der Fahrer und die Fahrgäste blieben unverletzt.

Der festgenommene Mann ist nach Angaben der Regierung polnischer Staatsbürger und stammt aus der Woiwodschaft Świętokrzyskie. Innenminister Marcin Kierwiński sagte laut RMF24 bei der Abendpressekonferenz: „Alles deutet darauf hin, dass er von rechtsextremen Ideologien fasziniert war.“ Auch Hinweise auf ultranationalistische Ansichten werden geprüft. Das wäre natürlich ein gefundenes Fressen für Tusk. Der Minister bezeichnete die Erkenntnisse jedoch als vorläufig.

Die Ermittler gehen bislang von einem Schützen aus. Sie prüfen zugleich mögliche Unterstützer und die Vorbereitung der Tat. Sieben Staatsanwälte aus mehreren Dienststellen arbeiten an dem Fall. Polizeibeamte sichern Spuren und werten Beweismittel aus.

Bei der Durchsuchung des Hauses des Angreifers wurden außerdem zwei Frauen und ein Mann tot gefunden. Tusk bestätigte den Fund am späten Abend. Vieles deute darauf hin, dass es sich um engste Familienangehörige handle. Die Umstände dieser drei Todesfälle und ihr Zusammenhang mit dem Angriff werden untersucht. Sie sind nicht in der Bilanz der sechs auf dem Hauptmarkt Getöteten enthalten.

Polen hat für den 8. und 9. November Staatstrauer verhängt. In Krakau gilt die städtische Trauer bis zum 11. November. Der Hauptmarkt und angrenzende Straßen wurden für die Ermittlungen gesperrt.