Am Zentralen Omnibusbahnhof in Tuttlingen in Baden-Württemberg sind am Montag, dem 9. November, zweimal binnen zwei Stunden rivalisierende Gruppen aufeinander losgegangen. Den Gruppen gehören nach Angaben der Polizei afghanische und syrische Jugendliche und Heranwachsende an.

Gegen 17.30 Uhr trafen die Gruppen am Busbahnhof aufeinander. Dabei sollen Beteiligte mehrfach mit einer Eisenstange auf drei Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren eingeschlagen haben. Es flogen Steine, weitere Personen wurden mit Fäusten geschlagen. Rettungswagen brachten die drei Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

Gegen 19.30 Uhr eskalierte es am selben Ort erneut. Diesmal sollen Tatverdächtige mit Eisenstangen, einem Schlagring und Steinen auf einen 23-Jährigen eingeschlagen haben, zudem wurde jemand mit einem Messer bedroht. Auch der 23-Jährige kam leicht verletzt in eine Klinik. Die Beamten stellten einen Schlagring und ein Messer sicher.

Selbst im Krankenhaus kehrte keine Ruhe ein. Eine Augenzeugin berichtete der „Bild“, dort seien zwei junge Männer behandelt worden, die an der Schlägerei beteiligt waren. Sie hätten „die ganze Zeit herumgeschrien“ und das Personal beschimpft und bedrängt.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Wie sich die beiden Gruppen zusammensetzen und wer sich woran beteiligt hat, ist noch offen. Festnahmen nannte die Polizei nicht.

Im Netz sorgt der Fall für Empörung. Der Berliner AfD-Abgeordnete Julian Adrat schrieb von einer „Massenschlägerei zwischen Afghanen und Syrern“ und erinnerte daran, dass es in Tuttlingen schon vor zwei Jahren ähnliche Szenen gab. Das Video in seinem Beitrag wurde nach den Metadaten von X bereits im Juni 2024 hochgeladen und stammt damit nicht vom aktuellen Vorfall.

Massenschlägerei zwischen Afghanen und Syrern in Tuttlingen. Übrigens ist das nicht neu: schon vor zwei Jahren gab es ähnliche Szenen: gab es Konsequenzen? Die Altparteien hofieren diese Leute, sie verachten uns. NUR die AfD kann Deutschland retten. pic.twitter.com/skNtMLAJmp — Julian Adrat (@JulianAdrat) November 11, 2026

Damals, im Mai 2024, hatten mehrere Personen am selben Busbahnhof auf einen 39-Jährigen eingeschlagen und eingetreten. Für Tuttlingen ist es nicht der erste Gewaltfall mit Migrationshintergrund in kurzer Zeit: Erst im Oktober erschoss die Polizei am Rathaus einen bewaffneten Afghanen. Auch andernorts tragen rivalisierende Gruppen ihre Konflikte offen auf der Straße aus, etwa syrische Familienclans in Neunkirchen. Zeugen des Vorfalls in Tuttlingen werden gebeten, sich unter 07461 9410 beim Polizeirevier zu melden.