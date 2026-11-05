In Paraguay kommen rund drei Millionen Menschen nicht mehr an ihr Geld. Die Zentralbank BCP hat die Digitalbank Ueno Bank in ein Abwicklungsverfahren geschickt. Konten, Karten, App und Geldautomaten der Bank sind seit Dienstag eingefroren.

Ueno ist kein Nischeninstitut. Nach eigenen Angaben hat die Bank rund drei Millionen Kunden. Das sind etwa 60 Prozent der erwachsenen Bevölkerung des Landes. Täglich liefen mehr als drei Millionen Transaktionen über die Bank.

Das Direktorium der Zentralbank hatte den Schritt einstimmig am Montag, dem 2. November, beschlossen. Bekanntgegeben wurde er am Dienstag kurz nach 3 Uhr morgens über soziale Netzwerke. Am Morgen funktionierten weder Geldautomaten noch Onlinebanking. Laut Zentralbank bleibt alles gesperrt, bis die Ausschlussbilanz erstellt ist. Dafür hat sie bis zu 15 Tage Zeit.

Die Folgen trafen den Handel sofort. Nach Angaben des Importeurs- und Händlerverbands Asimcopar liefen in Kaufhäusern zwei von drei elektronischen Zahlungen über Ueno-Konten. Der Verband meldete schon am ersten Tag 35 Prozent weniger Umsatz. Er warnte vor einer „Halblähmung“ des Handels. Der Ausfall kam ausgerechnet zu Monatsbeginn, wenn viele Löhne ausgezahlt werden. Fahrer von Vermittlungsplattformen können Fahrten nicht kassieren, wenn Fahrgäste mit Ueno-Karten zahlen. Andere Zahlungsdienste waren durch den Ansturm zeitweise überlastet.

Auch der Staat steckt drin. In der Bank liegen nach Medienberichten 800 bis 850 Millionen US-Dollar öffentlicher Gelder. Rund 380 Millionen davon stammen von der staatlichen Renten- und Krankenkasse IPS. Die Bank gilt als eng mit dem Umfeld von Präsident Santiago Peña verbunden.

Als Begründung nennt die Zentralbank nur einen Satz. Die Solvenzquote der Bank sei unter 50 Prozent des vorgeschriebenen Minimums gefallen. Ursache seien Anpassungen der Bilanz während eines laufenden Sanierungsverfahrens. Wie hoch die Quote tatsächlich ist und wie groß das Loch ist, sagt die Zentralbank nicht. Im März hatte Ueno noch eine Eigenkapitalquote von 15,01 Prozent gemeldet. Gefordert sind 12 Prozent.

Einlagen sind bis 75 Mindestlöhne abgesichert. Das sind 228,3 Millionen Guaraní pro Person und Bank, rund 38.000 US-Dollar. Zuerst sollen Kunden höchstens 10 Millionen Guaraní erhalten, rund 1.700 US-Dollar. Offene Kredite bei Ueno werden vorher abgezogen. Ein Auszahlungstermin steht noch nicht fest.

Ein Land hat über Nacht seinen wichtigsten Zahlungsweg verloren. Die Erklärung dafür passt in eine Fußnote.