Das Truthahn-Menü bei amerikanischen Freunden in Berlin lag schwer wie ein Bic Mac im Magen. Aber was tut man nicht alles, um die transatlantische Freundschaft am Köcheln zu halten?

Auch 1992 war ich geschäftlich in den USA und wurde von einem Feiertag mitten in der Woche überrascht. Der Dankgebungstag. Die Amerikaner sagen dazu Thanksgiving. Ein Geschäftsfreund lud mich zu sich nach Hause in Arlington ein, um mit seiner Familie diesen Tag zu feiern. Einen Feiertag, von dessen Existenz ich bis dahin nichts wusste.

Die Geschichte vom bereits erkalteten Festtagsbraten

Im großen Wohnzimmer stand ein langer Tisch, quasi ein Buffet mit vielem, das man in Amerika für Köstlichkeiten hält. Und in der Mitte thronte ein stattlicher, 100 Kilo schwerer gebratener Truthahn. Was mich jedoch sehr wunderte: Der Truthahn war nicht nur tot, sondern auch schon erkaltet. Er hatte die wärmende Bekanntschaft mit dem Backrohr schon hinter sich gebracht.

Wenn meine Frau sonntags ein Hähnchen, eine Ente oder eine Gans ins Backrohr schob, dann dauerte der Transport des fertigen Bratens vom Ofen auf den Esstisch keine zehn Sekunden. Auch die Kartoffelknödel, Pommes, Semmelknödel und Bratkartoffeln waren heiß. Etwas Warmes braucht der Mensch, sagt man bei uns. Aber kalten Truthahn?

Die Amerikaner sind da offenbar abgehärteter. Sie erfreuen sich auch an Scheibchen kalten Truthahnfleisches mit kalter brauner Standardsoße aus 250 Jahren Fastfooderfahrung. Wobei das Wort Fast nicht nur schnell, sondern fast bedeuten kann.

Schätzungsweise 30 Millionen Truthähne, männlich, weiblich oder divers, mussten für den diesjährigen Dankgebungstag in Amerika ihr irdisches Leben nebst ihren Federn lassen. Schon Asterix und Obelix lernten bei ihrer großen Überfahrt nach Amerika dieses Federvieh kennen. Obelix nannte es Guruguru. Ein ganzer Truthahn, genau die richtige Portionsgröße für unseren schwergewichtigen Gallier.

Das Tischgebet „Danke für diese Gaben“ kann in amerikanischen Haushalten geradezu besonders präventiven Charakters sein, um sich trotz des Foods Gesundheit herbeitzuwünschen.

Ein Donnerstag zum Thank-you-Sagen

Der erste amerikanische Präsident, George Washington, bestimmte den 26. November 1789 zum nationalen Tag des Dankes. Seit 1941 ist gesetzlich festgelegt, dass dieser Feiertag stets auf den vierten Donnerstag im November fällt. Ob in Paris im selbigen Jahr deswegen die Revolution ausbrach, ist nicht überliefert. In der Bastille-Küche wurde kein Coq au Vin gereicht, und alle hatten spontan Lust auf Truthahn au Vin?

Eine bemerkenswerte Einrichtung ist dieser Dankesagungstag dennoch. Ein ganzes Land unterbricht seine Geschäftigkeit, um bei Mutti und Vati, bei Omi und Opi zu salutieren und pflichtgemäß, weil es ja Brauch ist, zwei Worte aus den Lippen zu zwängen. Manch einer legt dafür mehrere Tausend Kilometer zurück. Und das für einen einzigen Donnerstag. Das heißt, wenn der Akku, Musk hab ihn selig, nicht mitten auf dem hohen Weg, sprich Highway, ebenfalls erkaltet wie der Turkey.

Schon mit vier Jahren Danke sagen

Unseren Kindern bringen wir schon frühzeitig bei, Danke zu sagen. Wenn die Metzgereiwurstfachverkäuferin dem kleinen Knirps ein Scheibchen Wurst über den Tresen reicht, um sich auch bei dessen Mama beliebt zu machen, folgt meist die mütterliche Frage: „Wie sagt man?“

Doch auch umgekehrt funktioniert das. Wenn der Vierjährige seinem Papa die Zeitung aus dem Briefkasten holt, ist er stolz wie Oskar. Lesen kann er noch nicht, aber dem Papa schon einen Dienst erweisen. Und wenn sich Papa dafür bedankt, erfährt der kleine Mann, dass auch er schon jemandem eine Freude bereiten kann.

Zwei Worte im Londoner Omnibus

Im Jahre 1975 fiel mir in einem Londoner Omnibus etwas Bemerkenswertes auf. Ein Fahrkartenkontrolleur mit einem indischen Sikh-Turban auf dem Kopf ging von Sitzreihe zu Sitzreihe. Er sagte nicht „Ticket please“. Er sagte lediglich zwei Worte: „Thank you“. Und jeder Fahrgast wusste, was er wollte. Der Kontrolleur bedankte sich bereits für das Vorzeigen der Fahrkarte, noch ehe der Fahrgast sie aus der Tasche gezogen hatte.

Wie elegant man doch mit zwei Worten seiner Pflicht lieber nachkommen konnte!

Es fällt keine Perle aus der Krone

Warum fällt uns das Dankesagen bisweilen so schwer? Fürchtet mancher, es könnte ihm dabei eine Perle aus der Krone fallen? Denn wer sich bedankt, muss anerkennen, dass ein anderer Mensch etwas Anerkennenswertes getan oder gesagt hat und er sich in einer Dankesschuld befindet. Und gerade darin zeigt sich bisweilen unsere menschliche Schwäche.

Vielleicht liegt gerade darin der Wert dieses amerikanischsten aller amerikanischen Feiertage. Man sagt eine Sekunde Danke und muss zur Strafe obendrein auch noch Einzelteile eines toten Turkeys mit Wackelpuddingbeilage in sich hineinpressen und lächeln wie Donald Duck vom Trump Tower. Die Eltern und Großeltern haben zwei Tage mit Zubereitungen verbracht, um das Federvieh mit einem Hackebeilchen in eine andere Dimension und dann in den Ofen zu befördern, nur um ihre rundleiblichen Nachfahren nach Hause zu locken. Wegen zweier Worte: Thank you.

Ein dahingesagtes „Vielen Dank“ ist schnell über die Lippen gebracht. Viel schöner ist es, dem anderen auch zu sagen, wofür genau man ihm dankbar ist. Derjenige, bei dem wir uns bedanken, möchte schließlich genau hören, was er uns Gutes getan hat. Er will hören, ob wir es ehrlich meinen oder nur eine Platte abspulen.

Dankeslieder am Lagerfeuer

Vor 60 Jahren saßen wir als Jugendliche in unserer Jugendgruppe im Gras um ein Lagerfeuer und sangen gemeinsam Lieder. Eines davon begann mit den Worten: „Danke für diesen guten Morgen“. Das gemeinsame Singen hatte etwas Verbindendes. Die ganze Gruppe war sich in diesem Augenblick einig: Was wir erleben, ist es wert, ausgesprochen zu werden. Es ist einen Dank wert. Eine sich selbst erfüllende und wohlwollende Prophezeiung herbeizuprophezeien. Self-Fulfilling. Wie der mit Undefinierbarem „gefillte“ Innenleib des vor zwei Tagen allzu früh verblichenen Turkeys.

Darum auch unsere Kirchenlieder, wie „O danket Gott“, dafür, dass der große, in unserem Magen drückende Vogel keinen weiteren Schaden anrichte. Denn wenn wir einem Menschen oder einem Wesen hoch über den Wolken danken, sind unsere Gedanken für einen Augenblick auf ein Ziel außerhalb unserer Befindlichkeit hochkonzentriert. Wir nehmen uns selbst ein Stück weit weniger wichtig. Und das kann in unserem bisweilen traurigen, energiepreisbelasteten Leben eine wohltuende Entlastung sein.

Ein Überfluss im Herzen

Physikalisch betrachtet besteht ein mündlich ausgesprochenes Danke lediglich aus ein paar Schallwellen, die unseren Mund verlassen. Und doch können diese wenigen Schwingungen davon zeugen, dass jemand einen Überfluss im Herzen hat. Einen Überfluss an Empfindungen, der herausmöchte, den er einem anderen zukommen lassen möchte. Das Schöne beim Danken ist zudem: Wir geben etwas von uns ab, ohne dadurch ärmer zu werden.

Eine Schuld, die in keinem Schuldbuch steht

Nicht nur das, was uns an Unrecht widerfahren ist, kann uns über Jahre belasten. Auch ein nicht ausgesprochener Dank kann uns schwer auf der Seele liegen. Vielleicht seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten tragen wir das Gefühl mit uns herum, einem Menschen noch etwas schuldig zu sein. Keine Schuld, für die uns je eine Mahnung ins Haus geflattert wäre. Keine Schuld, die vor irgendeinem Gericht einklagbar wäre.

Und wie befreiend kann es sein, diese Schuld mit ein paar ehrlich gemeinten Sätzen abzutragen. Und einen kalten Turkey im Stehen, ein Tellerchen balancierend, essen zu müssen, das werte ich schon mal als Buße. Dazu noch zwei Vaterunser, und die Absolution für vergessenes Danken ist perfekt.

In Erinnerung an die vielen erlittenen Turkeyverköstigungen bei Coke Light ziehe ich persönliche Bilanz und fasse kurz zusammen:

Und schau ich heut hinab auf meinen Bauch,\

etwas von diesen Turkeys ist da auch.

Zum ersten und zum letzten Mal

Wir treffen im Leben manche Menschen zum ersten Mal und irgendwann zum letzten Mal. Wenn sie gestorben sind, ärgern wir uns, dass wir uns nicht rechtzeitig bedankt haben. Wie vielen Menschen hätte ich im Laufe meines Lebens noch gerne Danke gesagt? Menschen, die mir geholfen hatten, ohne mir dafür eine Rechnung zu schicken. Menschen, die mir in schwierigen Zeiten zur Seite standen. Und solchen, die mir einfach durch ihre Anwesenheit Freude bereiteten.

Die Amerikaner haben sich zum Dankesagen einen Feiertag eingerichtet. Wir brauchen dazu nicht unbedingt einen gesetzlichen Feiertag. Wir könnten heute noch zum Telefon greifen und einem Menschen sagen, was er uns bedeutet und wofür wir ihm dankbar sind.

Vorausgesetzt, er nimmt noch ab.