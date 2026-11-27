Die Union hat sich auf Ilse Aigner festgelegt. Doch wer das höchste Staatsamt übernehmen soll, muss mehr zeigen als Rückhalt in den Parteizentralen. Gerade nach Frank-Walter Steinmeier wäre ein überzeugendes Signal der Überparteilichkeit nötig gewesen.

Oskar Lafontaine fordert in seinem Beitrag in der Weltwoche Nr.46, den Bundespräsidenten künftig direkt wählen zu lassen. Als mögliche Kandidaten nennt er Gabriele Krone-Schmalz, Juli Zeh, Richard David Precht und Harald Kujat. Über jeden dieser Namen lässt sich trefflich streiten. Die Frage dahinter ist jedoch wichtiger. Wie finden wir ein Staatsoberhaupt, das auch Menschen erreicht, die politisch ganz anders denken als diejenigen, die es ins Amt gebracht haben?

Weizsäcker hat gezeigt, was das Amt vermag

Richard von Weizsäcker setzte mit seiner Rede zum 8. Mai 1985 einen Maßstab. Er sprach vom Ende der nationalsozialistischen Herrschaft als einer Befreiung und verlangte den Deutschen damit eine Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Geschichte ab. Seine Autorität zeigte sich darin, dass er eine klare Haltung einnahm und zugleich Menschen mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen ansprach. Auch Weizsäcker kam aus einer Partei, der CDU. Im Amt verlieh er seiner Stimme ein Gewicht, das über seine politische Herkunft hinausreichte.

An diesem Maßstab gemessen ist Frank-Walter Steinmeiers Amtszeit als absoluter Tiefpunkt zu bezeichnen. Wer sich vom politischen Betrieb ohnehin kaum noch angesprochen fühlt, müsste gerade beim Staatsoberhaupt erleben können, dass seine Fragen und Einwände Gehör finden. Dieses Gefühl hat Steinmeier aus meiner Sicht zu selten bis gar nicht vermittelt. Der Vertrauensverlust lässt sich zumindest für einen Teil seiner Amtszeit beziffern. In einer repräsentativen WDR-Umfrage vom März 2024 war rund ein Drittel der Wahlberechtigten mit seiner Arbeit weniger oder gar nicht zufrieden, elf Prozentpunkte mehr als im November 2021. Zugleich waren 56 Prozent zufrieden oder sehr zufrieden. Die Erhebung zeigt also einen spürbaren Verlust an Rückhalt bei weiterhin mehrheitlicher Zufriedenheit. (1)

Ein politischer Gegner als Vorbild

Ausgerechnet Oskar Lafontaine, der jahrzehntelang auf der anderen Seite des politischen Spektrums stand, nennt den CDU-Politiker Richard von Weizsäcker als Vorbild. Und er tut das mit sichtbarer Wertschätzung. Wenn Lafontaine schreibt, ein Staatsoberhaupt wie Weizsäcker wäre heute notwendig, meint er damit einen politischen Gegner, dessen Urteil und Auftreten er offenkundig schätzte. Als Beispiel nennt er die vorab zitierte Rede zum 8. Mai 1985. Dass sich Lafontaine bis heute auf diese Rede beruft, sagt viel über Weizsäckers Wirkung. Er konnte eine klare Haltung einnehmen und sich damit auch bei politischen Gegnern Respekt verschaffen. Genau diese Fähigkeit müssen wir von einem Staatsoberhaupt einfordern. Und genau das muss der Maßstab sein, an dem sich Ilse Aigner messen lassen muss.

Wie kam die Union ausgerechnet auf Aigner?

Ilse Aigner war Bundesministerin und steht an der Spitze des Bayerischen Landtags. Sie bringt Erfahrung mit und könnte als erste Frau das höchste Staatsamt übernehmen. Gerade deshalb hätte die Union öffentlich erklären können, was sie Aigner für dieses Amt besonders zutraut. Alternativen waren im Gespräch. Bundesbildungsministerin Karin Prien wurde schon länger als mögliche Kandidatin gehandelt. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner galt laut ZDFheute manchen sogar als Wunschkandidatin von Friedrich Merz. Zur offiziellen Nominierung kam es bei Aigner. Wie ernsthaft die anderen Möglichkeiten geprüft wurden und was im Vergleich den Ausschlag gab, blieb für die Öffentlichkeit schwer nachvollziehbar.

Auch die bayerische Seite gehört zur Geschichte. Die Bayerische Staatszeitung beschrieb Aigner als innerparteiliche Konkurrentin von Markus Söder. Ein Wechsel nach Bellevue würde eine eigenständige und einflussreiche CSU-Politikerin aus der bayerischen Landespolitik entführen. Daraus resultiert der Verdacht, Söder könnte darin auch einen Vorteil für sich gesehen haben. Ob er Aigner tatsächlich „wegbefördern“ wollte, bleibt offen. Je weniger die Union über die Auswahl erklärt, desto mehr Raum lässt sie solchen Vermutungen.

Das erste unbequeme Gespräch blieb aus

Aigner stellte sich nach ihrer Nominierung bei den Bundestagsfraktionen von Union, SPD und Grünen vor. Die Einladung der AfD-Fraktion schlug sie aus. Ihr Büro begründete das damit, dass die AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch ihre Nominierung öffentlich als „Armutszeugnis“ bezeichnet hatte. Von der Linksfraktion lag zu diesem Zeitpunkt keine Einladung vor.

Gerade nach dieser Attacke hätte Aigner zeigen können, wie sie mit politischem Gegenwind umgeht. Sie hätte der Fraktion sagen können, was sie von der Wortwahl hält, wo sie der AfD widerspricht und wie sie ihr Amt verstehen würde. Dafür hätte sie der AfD politisch keinen Schritt entgegenkommen müssen. Auch deren Wähler gehören zu dem Land, das eine Bundespräsidentin repräsentiert.

Eine einzelne Absage entscheidet noch keine Amtszeit. Aber ihr Zeitpunkt und ihre Begründung zählen. Wenn für eine Kandidatin der scharfe Kommentar einer Abgeordneten genügt, um das Gespräch mit einer ganzen Fraktion auszuschlagen, ist darin wenig von der Offenheit zu sehen, die das Amt jetzt wirklich braucht. Aigners Auftakt weckt deshalb die Sorge, dass sich die Distanz zwischen Bellevue und einem namhaften Teil der Bevölkerung weiter vergrößert.

Wie lässt sich Vertrauen zurückgewinnen?

Eine Direktwahl, wie Lafontaine sie fordert, würde den Bürgern die Entscheidung übertragen. Sie könnten mehrere Bewerber öffentlich erleben und vergleichen, wie diese mit Widerspruch umgehen und welche Rolle sie dem Amt geben wollen. Zugleich würde ein bundesweiter Wahlkampf finanzstarke Unterstützer, bekannte Namen und gut organisierte Parteien begünstigen. Ein direkt gewähltes Staatsoberhaupt könnte sich zudem auf ein eigenes Mandat von Millionen Wählern berufen. Das hätte Folgen für sein Verhältnis zu Bundestag und Bundesregierung.

Schon im bestehenden Verfahren ließe sich mehr Öffentlichkeit herstellen. Die Parteien könnten frühzeitig mehrere Persönlichkeiten vorstellen, ihre Auswahl begründen und den Kandidaten Gelegenheit geben, sich in öffentlichen Gesprächen auch kritischen Fragen zu stellen. So könnte man vor der Wahl erleben, ob jemand politische Gegner ernst nimmt, ihnen bei Bedarf widerspricht und dabei die Menschen im Blick behält, die sich von ihnen vertreten fühlen.

Das wäre ein Anfang. Wer dem Bundespräsidentenamt wieder mehr Ansehen verschaffen will, sollte schon vor der Wahl zeigen, dass er auch mit den Menschen reden kann, deren Zustimmung ihm keineswegs sicher ist.

Demokratie lebt davon, dass Bürger selbst entscheiden

Die Direktwahl des Bundespräsidenten wäre zudem eine Gelegenheit, den Bürgern bei einer wichtigen Personalentscheidung das letzte Wort zu geben. Sie könnten mehrere Kandidaten öffentlich erleben, ihnen Fragen stellen und abwägen, wem sie zutrauen, das Land auch in schwierigen Zeiten glaubwürdig zu vertreten. Am Ende würden sie diese Entscheidung selbst treffen und gemeinsam das Ergebnis tragen.

Damit wäre noch kein Volksentscheid über ein Gesetz verbunden. Es wäre ein begrenzter Schritt zu mehr unmittelbarer Mitsprache auf Bundesebene. Gerade darin liegt sein Reiz. Demokratie lernt man auch, indem man sie praktiziert! Zuhören, sich eine Meinung bilden, entscheiden und akzeptieren, dass andere anders entschieden haben.

Wenn wir vom künftigen Staatsoberhaupt erwarten, dass es den Bürgern wieder näherkommt, sollten wir auch bereit sein, ihnen bei seiner Wahl mehr zuzutrauen. Warum sollten die Bürger bei der Wahl des Menschen, der das ganze Land repräsentieren soll, nicht selbst das letzte Wort haben?