Vor 233 Jahren: Die Ertränkungen von Nantes und ihre Nachwirkungen

In der Nacht vom 16. auf den 17. November 1793 ließ die französische Revolutionsmacht in Nantes rund 90 katholische Priester in der Loire ertränken. Vor 233 Jahren begann damit eine Serie von Massenhinrichtungen, die als Ertränkungen von Nantes in die Geschichte eingegangen ist. Befohlen hat sie Jean-Baptiste Carrier, als Vertreter des Nationalkonvents in die Stadt am Atlantik geschickt, um den Aufstand der royalistisch-katholischen Vendée mit allen Mitteln zu ersticken.

Die Opfer der ersten Nacht waren sogenannte refraktäre Priester: Geistliche, die den Eid auf die Zivilkonstitution des Klerus verweigert hatten und deshalb als Feinde der Republik galten. Sie waren zuvor auf dem als Gefängnisschiff dienenden Fahrzeug „La Gloire“ festgehalten worden. In der Nacht brachten Männer um den Adjutanten Guillaume Lamberty und den Mitangeklagten Fouquet sie auf eine flache Loire-Gabarre. Der Kanonier Wailly, der auf einem Ponton Wache stand, bezeugte später, er habe nach Mitternacht einen schriftlichen Passierschein gesehen, den Carrier selbst unterzeichnet habe. Eine Viertelstunde später hörte er aus der Dunkelheit die Schreie der Eingeschlossenen, „bis alles versunken war“.

Etwa 90 Priester kamen in dieser ersten Nacht um. Drei Überlebende wurden nach zeitgenössischen Angaben wieder aufgegriffen und am folgenden Tag ertränkt. Als einziger Überlebender der ersten Noyade gilt Julien Landeau, Pfarrer von Saint-Lyphard, der sich bis 1795 verborgen hielt. Carrier selbst schrieb der Konvention in verhüllten Worten: Ein Ereignis „neuer Art“ habe die Zahl der Priester vermindert; 90 jener, die man als Refraktäre bezeichne, seien in einem Boot auf der Loire eingeschlossen gewesen und „alle in dem Fluss umgekommen“. Später nannte er die Loire einen „revolutionären Strom“ – und, im Jargon der Täter, die „nationale Badewanne“.

Die Methode bewährte sich in den Augen der Behörden. Zwischen November 1793 und Januar oder Februar 1794 wurden in weiteren Noyaden – Zeitzeugen sprechen von sieben bis elf Aktionen – Männer, Frauen, Kinder, Kriegsgefangene aus der Vendée und weitere Verdächtige in den Fluss getrieben. Wie viele starben, ist nicht genau zu beziffern. Der Historiker Jean-Clément Martin nennt 1800 bis 4000 Opfer, Jacques Hussenet 1800 bis 4800 allein auf Carriers Anordnung; der ältere Ansatz von Alfred Lallié, den auch Hippolyte Taine übernahm, kommt auf 4860. Reynald Secher spricht von 4800 Toten allein im Herbst 1793. Die Stadt Nantes selbst hält auf ihrer Dokumentationsseite fest: mehr als 1000 und vermutlich weniger als 4000. Die Spanne reicht damit von rund 1800 bis knapp 5000 Menschen.

Vom sogenannten „republikanischen Ehebund“ – dem nackten Zusammenbinden von Mann und Frau vor dem Ertränken – war später in Berichten und im Prozess die Rede. Fest als systematische Praxis ist das nicht erwiesen; die Anklage fand dazu keine formelle Grundlage im Urteil. Gewiss ist genug ohne diese Legende: Priester, Vendéer und Zivilisten wurden ohne Verfahren in den Fluss geworfen, weil sie der Revolution im Weg waren.

Nach dem Sturz Robespierres machte die Konvention Carrier zum Sündenbock der Terrorherrschaft. Er wurde am 16. Dezember 1794 in Paris vom Revolutionstribunal zum Tode verurteilt und noch am selben Nachmittag hingerichtet. Der Historiker Reynald Secher hat die Niederschlagung der Vendée als Völkermord bezeichnet. Andere Forscher, darunter Jean-Clément Martin, lehnen den Rechtsbegriff ab, ohne die Massenmorde zu bestreiten. In jener Nacht vor 233 Jahren zählte allein die Ideologie – nicht die Würde der Menschen, die man in der Loire versenkte.