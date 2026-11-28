Miele baut Waschmaschinen in Polen und Trockner in Tschechien. Bosch entwickelt in Tschechien Autokomponenten für den Weltmarkt. Und Škoda investiert dort in Batteriesysteme für mehrere Marken des Volkswagen-Konzerns. Während unsere Nachbarn industrielle Kapazitäten ausbauen, stützt Deutschland seine Erholung mit zusätzlichen Staatsausgaben. Was haben die Nachbarn richtig gemacht, und was haben wir in den guten Jahren versäumt?

Die Herbstprognose der Europäischen Kommission macht den Abstand sichtbar. Für 2026 erwartet sie ein preisbereinigtes Wachstum von 3,5 Prozent in Polen, 2,7 Prozent in Litauen, 2,6 Prozent in Lettland, 2,2 Prozent in Estland und 1,8 Prozent in Tschechien. Deutschland kommt auf 1,3 Prozent. Auch 2027 sollen alle fünf Länder schneller wachsen als Deutschland, für das die Kommission 1,0 Prozent erwartet.

Deutschland erholt sich damit nach mehreren schwachen Jahren. Wer wissen will, warum seine Nachbarn schneller vorankommen, muss aber über die Prognose für zwei Jahre hinausblicken.

Polen hat aufgeholt. Deutsche Unternehmen haben dazu beigetragen.

2010 lag Polens Wirtschaftsleistung pro Kopf, gemessen in Kaufkraftstandards, bei rund 52 Prozent des EU-Durchschnitts. 2025 waren es rund 81 Prozent. Der EU-Binnenmarkt, ausländische Investitionen und europäische Fördermittel haben den Aufbau moderner Produktionskapazitäten erleichtert. Polens großer Binnenmarkt und der private Konsum tragen heute ebenfalls zum Wachstum bei.

Wie die industrielle Zusammenarbeit gewachsen ist, lässt sich an Miele ablesen. Das Werk in Ksawerów bei Łódź produziert seit 2019. Nach Unternehmensangaben entstanden dort 2024 rund 400.000 Waschmaschinen für den Weltmarkt. Miele kündigte 2024 an, einen großen Teil der Waschmaschinenfertigung aus Gütersloh nach Polen zu verlagern. Im November 2026 wurde auch eine vollständige Verlagerung als Option diskutiert. Eine Entscheidung darüber stand nach Angaben des Unternehmens zu diesem Zeitpunkt aus.

Bei BSH, dem Hersteller hinter den Hausgerätemarken Bosch und Siemens, kommt eine weitere Aufgabe hinzu. Das Unternehmen fertigt in Polen und betreibt Forschungs- und Entwicklungszentren in Łódź und Rzeszów. Dort wird also auch an den Produkten von morgen gearbeitet.

Ähnlich deutlich ist die Entwicklung bei den Nutzfahrzeugen. Volkswagen erweitert sein Werk in Września für den elektrischen Crafter. Mercedes-Benz investierte nach eigenen Angaben rund 600 Millionen Euro in das Motoren- und Batteriewerk in Jawor und kündigte für ein zusätzliches Werk für elektrische Transporter mehr als eine Milliarde Euro an. MAN investierte rund 200 Millionen Euro in den Ausbau seines Lkw-Werks bei Krakau.

Tschechien übernimmt Aufgaben für ganze Konzerne

Miele eignet sich auch für den direkten Vergleich. Im tschechischen Uničov fertigt das Unternehmen seit 2004 Trockner und Geschirrspüler. Das Werk arbeitet mit den deutschen Standorten Gütersloh und Bielefeld zusammen. Hier zeigt sich, wie eng die Produktion inzwischen über Ländergrenzen hinweg verzahnt ist.

Noch deutlicher wird der Wandel bei Bosch. In České Budějovice arbeiten nach Unternehmensangaben mehr als 800 Entwickler an Autokomponenten für Kunden weltweit. In Jihlava hat Bosch über Jahrzehnte einen großen Produktionsstandort für Einspritzsysteme aufgebaut. In beiden Fällen ist aus früheren Investitionen industrielle Kompetenz vor Ort entstanden.

Škoda gehört seit 1991 zum Volkswagen-Konzern. 2026 eröffnete der tschechische Hersteller in Mladá Boleslav eine neue Halle für die Montage von Batteriesystemen. Den Ausbau beziffert Škoda auf 205 Millionen Euro. Der Standort liefert Batteriesysteme für mehrere Konzernmarken und übernimmt damit eine wichtige Aufgabe beim Umstieg auf Elektrofahrzeuge.

Eine Verlagerung aus einem deutschen Werk hat andere Folgen als der Ausbau eines bestehenden Auslandsstandorts. Für Deutschland ist in beiden Fällen wichtig, welche Fähigkeiten mit der Investition am jeweiligen Standort wachsen. Wo Unternehmen über Jahre entwickeln und produzieren, bilden sie Fachkräfte aus, bauen Beziehungen zu Zulieferern auf und schaffen gute Voraussetzungen dafür, dass auch das nächste Projekt dort angesiedelt wird.

Das Baltikum zeigt, dass es mehrere Wege zum Wachstum gibt

In Lettland trugen 2026 zunächst Investitionen und der Außenhandel zur Erholung bei. In Litauen stützen steigende Reallöhne und die Freigabe von Mitteln aus der privaten Altersvorsorge den Konsum. Für Estland erwartet die EU-Kommission Impulse von Konsum, Investitionen und verbesserten Exportaussichten.

Estland bietet darüber hinaus einen konkreten Vergleich mit Deutschland. Die EU-Kommission bewertet seine digitalen Verwaltungsdienste sehr gut. Für Deutschland stellt sie weiterhin strukturelle Defizite bei digitalen öffentlichen Diensten und der Netzanbindung fest. Der Unterschied ist im Alltag greifbar. Ein Onlineformular spart wenig Zeit, wenn die Angaben anschließend von Hand übertragen oder von der nächsten Behörde erneut abgefragt werden.

Deutschland hat sich die Anpassung selbst erschwert

Höhere Energiekosten, schärferer Wettbewerb aus China und der technologische Umbau der Autoindustrie setzen die deutsche Industrie unter Druck. Gerade wenn sich Absatzmärkte und Technologien verändern, müssen Unternehmen zügig entscheiden und investieren können. Lange Genehmigungsverfahren, eine stockende Verwaltungsdigitalisierung und der Investitionsstau machen genau das schwieriger.

Wer eine Fertigungslinie errichten will, muss wissen, wann sie in Betrieb gehen kann. Dauert die Genehmigung länger als geplant, können sich in der Zwischenzeit Zinsen, Baukosten und Auftragslage verändern. Die OECD sieht bei Planung, Genehmigung und öffentlicher Vergabe enormen Handlungsbedarf. Sie verweist auch auf fehlende Kapazitäten in der Verwaltung. Ein einfacheres Verfahren bringt wenig, wenn im zuständigen Amt die Leute fehlen, die es bearbeiten können.

Auch marode Infrastruktur kostet Unternehmen jeden Tag Geld. Eine gesperrte Brücke verlängert Lieferwege, eine unzuverlässige Bahnverbindung erschwert die Planung. Im KfW-Kommunalpanel 2026 schätzen die Kommunen ihren bundesweit hochgerechneten Investitionsrückstand auf rund 231 Milliarden Euro. Die größten Posten sind Schulen und Straßen. Die Größenordnung zeigt, wie viel sich über Jahre aufgestaut hat.

Was bleibt, wenn der Staat weniger ausgibt?

Die deutschen Wachstumsprognosen sind preisbereinigt. Über die Tragfähigkeit der Erholung sagen sie für sich genommen wenig aus. Die EU-Kommission nennt höhere Staatsausgaben für Infrastruktur und Verteidigung als wichtige Stützen. 2026 trägt auch der Außenhandel zum Wachstum bei. Für 2027 erwartet die Kommission von ihm per saldo keinen zusätzlichen Wachstumsbeitrag. Gleichzeitig bleiben private Investitionen durch hohe Arbeits-, Energie- und Finanzierungskosten gebremst.

Das sogenannte Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität ist eine Kreditermächtigung über bis zu 500 Milliarden Euro. Für bestimmte Verteidigungs- und Sicherheitsausgaben gilt eine eigene Ausnahme von der Schuldenbremse. Beim Sondervermögen kommt es darauf an, welche Investitionen tatsächlich hinzukommen oder früher fertig werden. Eine sanierte Bahnstrecke kann die Wirtschaft über Jahrzehnte entlasten. Wird ein ohnehin geplantes Vorhaben aus dem Kernhaushalt ins Sondervermögen verschoben, entsteht durch die Umbuchung allein keine zusätzliche Investition.

Derselbe Maßstab gilt für unsere Nachbarn. Auch in Polen stützen EU-Mittel und öffentliche Investitionen das Wachstum. Entscheidend ist, ob dadurch leistungsfähigere Verkehrswege, produktivere Betriebe und weitere private Investitionen entstehen. Für Deutschland liegt darin die Bewährungsprobe des Sondervermögens.

Deutsche Unternehmen zeigen mit ihren Investitionen in Polen und Tschechien, dass sie bereit sind, in Europa neue Werke zu bauen und Entwicklungskapazitäten aufzubauen. An der Dauer deutscher Genehmigungsverfahren, am Zustand unserer Infrastruktur und an der Leistungsfähigkeit der Verwaltung können wir selbst etwas ändern. Wenn das nächste Werk oder das nächste Entwicklungszentrum zur Entscheidung steht, welche überzeugenden Gründe kann Deutschland dann für sich vorweisen?

Quellen