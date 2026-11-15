Ich mag weder den Geruch von Glühwein noch seinen Geschmack, und ich mochte auch noch nie angetrunkene Weihnachtsmarktgänger mit ihren blinkenden Elch- oder Weihnachtsmannmützen. Besinnlich geht irgendwie anders. Am Kinderkarussell dröhnen mit Beats unterlegte Weihnachtslieder aus den Boxen, an den Fressbuden stehen die Leute Schlange und sorgen für Staus, dass nichts mehr vorwärts oder rückwärts geht. Wer kleine Kinder dabei hat, muss in dem Getümmel aufpassen, dass sie nicht abhandenkommen.

Seit dem Anschlag vom Breitscheidplatz vor zehn Jahren schützen wir „unsere Art zu leben“ mit mobilen Lego-Steinen aus Beton, die vielleicht den ein oder anderen LKW aufhalten können, jeder Messermann schlängelt sich einfach dran vorbei.

Während der C-Zeit brauchte man gewisse Zertifikate für den Einlass. Dass auf den Schildern wenigstens keine Ungeimpften mit dem Schriftzug „Wir müssen draußen bleiben“ abgebildet waren, machte die Sache nicht besser. Das ist Gott sei Dank vorbei, nein, nicht ganz, es hat die Etikettierung gewechselt. Wer nicht so für Vielfalt und „Weihnachtsmarkt der Kulturen“ ist, behält das besser für sich und AfD-Wähler, immerhin bundesweit gut ein Drittel der Wahlberechtigten, tun gut daran, sich nicht erkennen zu geben.

Ob Weihnachten, Karneval oder sonstige Umzüge, irgendwo findet sich immer jemand, der „Kein Kölsch für Nazis“ auflegt oder gleich eine Predigt hält und „FCK AFD“ Aufkleber dazu verteilt. Damit ist der Irrsinn noch lange nicht vorbei, ausgerechnet in der Hauptstadt sorgten bereits im letzten Jahr „X-Mas-Döner“ für Unmut. Das ging nun doch einigen Glühweintrinkern zu weit.

Als Vegetarier ist mir das sowieso alles ziemlich Wurscht! Auf Berliner Luft kann ich gut verzichten und Weihnachten liegt nicht irgendwo da draußen zwischen Betonklötzen, sondern zuhause unterm Baum…