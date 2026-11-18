Das US-Außenministerium warnt seine Bürger vor möglichen Terroranschlägen auf europäischen Weihnachtsmärkten. Wo der Duft von Glühwein, Bratwürsten und Lebkuchen an unsere Kindheit erinnert, stehen heute Betonpoller und bewaffnete Polizisten mit Maschinengewehren. Die Weihnachtsromantik bekam einen bitteren Beigeschmack.

Die aktuelle Warnung aus Washington

Am 16. November veröffentlichte die amerikanische Botschaft in Berlin eine Sicherheitswarnung für ganz Europa. Terroristen, darunter Einzeltäter, könnten zuschlagen. Als mögliche Ziele nennt das Außenministerium unter Marco Rubio Märkte, Bahnhöfe, Einkaufszentren und Kirchen.

Amerikaner sollen bei Weihnachtsveranstaltungen besonders wachsam sein und sich möglichst unauffällig verhalten. Ein konkreter Anschlagsplan wird nicht genannt. Dennoch ist es bemerkenswert, dass Washington seine Bürger vor Gefahren beim Besuch europäischer Weihnachtsmärkte warnt.

Vom Weihnachtszauber zum Sicherheitskonzept

Weihnachtsmärkte sind mehr als Verkaufsstände. Sie gehören zu unserer Kultur, stärken das Gemeinschaftsgefühl und erinnern an die geweihte Nacht. Niemand möchte sie missen. Doch ausgerechnet diese Orte der Besinnlichkeit müssen heute aufwendig geschützt werden. Der Klang der Glöckchen könnte durch Polizei- und Rettungsdienstsirenen übertönt werden. Wo sich früher die Menschen unbeschwert zwischen Lebkuchenbuden und Glühweinständen drängten, stehen heute tonnenschwere Betonpoller. Das Christkind kommt hoffentlich zu Fuß. Mit dem Schlitten dürfte es an der Zufahrtssperre scheitern.

Die blutige Erinnerung

Berlin, Breitscheidplatz 2016. Magdeburg 2024. Zwei Weihnachtsmärkte, zwei Anschläge, zahlreiche Tote und Verletzte. Die Täter hatten die bekannten Motive. Gemeinsam ist den Verbrechen, dass Menschen beim friedlichen Feiern zu Opfern wurden. Die Folgen reichen weit über die Tatorte hinaus. Sicherheitspersonal, Absperrungen und Kontrollen kosten Geld. Manche Veranstalter können sich diesen Aufwand kaum noch leisten. Und wir sehen uns die Weihnachtsmärkte im Fernsehen an

Glühwein für 6 Euro

Der Wein im Glas ist noch das Billigste, der Händler muss die Nebenkosten für Standmiete und fürs Sicherheitskonzept aufschlagen, um nicht draufzuzahlen. Wer sechs Euro für seinen Glühwein bezahlt, finanziert damit die Wachdienste, die sinnigerweise auch von schwarzbärtigen Männern gestellt werden. Früher war der Weihnachtsmarkt ein Ort der Vorfreude. Heute muss er zugleich eine Festung sein. Aber was soll’s, wir schaffen das.

Das ist der eigentliche Verlust. Die Gewalt hat nicht nur Menschenleben zerstört. Sie verändert auch die Art, wie wir miteinander feiern. Das „beste Deutschland, das wir je hatten“, verdanken wir denen, die in gepanzerten Limousinen kutschiert und von vier Leibwächtern rund um die Uhr bewacht werden. Bewacht vom bösen Volk.

Wir lassen die Wölfe laufen und sperren die Schafe ein, die sich über diese Zustände aufregen. So wie man es gewohnt ist.