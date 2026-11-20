Said Abdelrazek ist vom Islam zum Christentum übergetreten. Dafür sitzt er in Ägypten seit Juli 2025 in Haft, und die Staatsanwaltschaft will nun das Höchstmaß: 25 Jahre Gefängnis oder die Todesstrafe. US-Abgeordnete haben sich deshalb am Donnerstag mit einem Brief direkt an Ägyptens Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi gewandt.

Verfasst hat den Brief der republikanische Abgeordnete Riley Moore aus West Virginia. Unterschrieben haben Senator Josh Hawley aus Missouri sowie die Abgeordneten Barry Moore, Eli Crane, Buddy Carter und Marlin Stutzman. Die Forderung ist unmissverständlich: Abdelrazek sofort freilassen, alle Anklagepunkte fallen lassen und Blasphemie- und Antiterrorgesetze nicht länger gegen Christen einsetzen. Seine Haft sei „eine schwere Verletzung des grundlegenden Menschenrechts auf Religionsfreiheit“ und ein „eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht“.

Today, I led a letter to Egyptian President el-Sisi demanding the immediate release of Said Abdelrazek, a Christian convert facing torture and the death penalty for practicing his faith.



Egypt must end this persecution and release Said NOW.



Read more in my exclusive in the… — Rep. Riley M. Moore (@RepRileyMoore) November 19, 2026

Abdelrazek konvertierte 2018. Laut ADF International, die den Fall unterstützt, floh er 2019 nach Russland und bat dort um Asyl. 2023 wurde er wegen eines privat gedrehten, als islamfeindlich eingestuften Videos festgenommen und 2024 nach Ägypten abgeschoben. Dort hielt man ihn rund zehn Tage ohne Kontakt zu Familie und Anwalt fest und drängte ihn, seinen Glauben zu überdenken und andere Konvertiten zu bespitzeln. Als er wieder über seinen Glauben schrieb, wurde er im Juli 2025 ohne Haftbefehl erneut festgenommen. Die Oberste Staatssicherheitsanwaltschaft wirft ihm „Verachtung des Islam“, Mitgliedschaft in einer verbotenen Terrororganisation, Aufwiegelung und die Verbreitung falscher Nachrichten vor.

Die Vorwürfe stützen sich allein auf gelegentliche Beiträge im Netz über seinen Glauben und auf seinen Versuch, die Religionsangabe in seinen amtlichen Papieren ändern zu lassen. Seine Anwälte werfen den Behörden Folter vor, ärztlich wird er nicht ausreichend versorgt. In Ägypten sitzen in Ägypten fast 200 Christen unter ähnlichen Vorwürfen in Haft, seit August 2025 häufen sich die Festnahmen. Der Brief ging in Kopie auch an US-Außenminister Marco Rubio und erinnert daran, dass der Kongress die Hilfe für Ägypten an den Schutz der Religionsfreiheit knüpft.

„Christen sind die am stärksten verfolgte Religionsgruppe der Welt“, schreiben die Abgeordneten, „und die USA werden nicht tatenlos zusehen, wie ein Land sie einsperrt oder gar hinrichtet.“ Die nächste Verhandlung gegen Said Abdelrazek ist für den 8. Dezember angesetzt.