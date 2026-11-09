Wie Wenzel I. aus Berlin seine eigene Brandmauer zum Einsturz brachte





1. Ein Stein auf der Anrichte

Wenzel I. wurde 1990 geboren und hatte damit, wie sein Vater Egon später gern sagte, einen aus­ge­zeich­ne­ten Zeit­punkt erwi­scht. Die Ber­li­ner Mauer war weg, Deut­sch­land wie­der­ver­ei­nigt und für einen Jungen aus Cha­r­lot­ten­burg schien die Zukunft weit­ge­hend auf­ge­räumt.

Von der ver­schwun­de­nen Mauer lag aller­dings ein Stück bei ihnen zu Hause.

Faust­groß, grau, mit einigen Far­b­res­ten darauf. Egon hatte den Brocken am Bran­den­bur­ger Tor geret­tet und auf die Anrichte gelegt. Dort lag er zwi­schen Fami­li­en­fo­tos, einer kleinen Schale für Schlüs­sel und Klein­geld und allem, was sich in einer Ber­li­ner Wohnung über Jahre ansam­melt, ohne dass jemand noch weiß, warum es eigent­lich dort liegt.

„Echte Ber­li­ner Mauer“, sagte Egon, wenn Besuch kam.

Wenzel kannte den Satz aus­wen­dig.



Sein Groß­va­ter hatte eben­falls Wenzel gehei­ßen. Er war, als das noch möglich war, aus Böhmen über die grüne Grenze nach Westen gegan­gen und über Umwege schließ­lich in West-Berlin gelan­det. Später war diese Stadt selbst von einer Mauer umgeben worden. Das Thema Mauer ver­folgte die Familie also schon länger.



Der Groß­va­ter war vor einer Grenze davon­ge­lau­fen, der Vater hatte später ein Stück einer anderen Grenze nach Hause getra­gen, und der Enkel sollte Jahr­zehnte später selbst eine Mauer in seinem Kopf errich­ten helfen, ohne zunächst zu bemer­ken, dass es eine war.



Davon wusste Wenzel I. damals natür­lich noch nichts.

Er war ein schma­ler Junge mit fein­glied­ri­gen Händen, eher zum Halten eines Buches geschaf­fen als eines Vor­schlag­ham­mers. Sein Vater arbei­tete bei der Ber­li­ner Stadt­rei­ni­gung und hielt wenig von Berufen, bei denen man am Abend nicht erklä­ren konnte, was man tags­über eigent­lich getan hatte.

„Lern was Ordent­li­ches“, sagte Egon.

Also verließ Wenzel nach der zehnten Klasse das Gym­na­sium und begann bei der Ber­li­ner Stadt­rei­ni­gung eine kauf­män­ni­sche Aus­bil­dung. Egon hatte ihm von der freien Stelle erzählt. Bewer­ben musste er sich selbst. Später blieb er in der Ver­wal­tung und über­nahm immer mehr Auf­ga­ben am Com­pu­ter.

Egon erzählte trotz­dem gern, sein Sohn sei der erste Aka­de­mi­ker der Familie. Immer­hin war er der Erste gewesen, der es über­haupt so lange auf einem Gym­na­sium aus­ge­hal­ten hatte.

Wenzel wider­sprach nicht. Er hatte früh gelernt, dass man einen Vater nicht wegen jeder Unge­nau­ig­keit kor­ri­gie­ren muss.



2. Charlottenburg erzieht mit

Wenzel wuchs in der Fasa­nen­straße auf, nicht weit vom Kur­fürs­ten­damm. Das prägte. Dort ging man nicht einfach spa­zie­ren. Dort schritt man.

Die Damen trugen Mäntel, die Herren Jacketts, und selbst wer nur einen Kaffee trinken wollte, konnte aus­se­hen, als müsse er anschlie­ßend noch einen Bot­schaf­ter emp­fan­gen.

Seine Eltern kannten die Welt der Lite­ra­tur und des The­a­ters kaum. Wenzel ent­deckte sie selbst. Im Lite­ra­tur­haus saßen Men­schen, deren Namen er aus Zei­tun­gen oder Büchern kannte. Schrift­stel­ler, Pro­fes­so­ren, Leute mit Schals, die selbst im Sommer so aus­sa­hen, als hätten sie gerade einen Essay über Thomas Mann beendet.

Wenzel setzte sich dazu. Nicht direkt natür­lich. Man setzte sich nicht einfach zu berühm­ten Schrift­stel­lern. Aber man konnte in ihrer Nähe Cola trinken und zuhören.

So holte Wenzel nach, was ihm nach der zehnten Klasse des Gym­na­si­ums fehlte. Goethe, Schil­ler, Heine, Kästner.

Beson­ders Kästner hatte es ihm angetan. Viel­leicht auch deshalb, weil Kästner einmal ganz in der Nähe gewohnt hatte und sein Haus samt Biblio­thek im Krieg in Schutt und Asche gefal­len war.

Wenzel mochte solche Ver­bin­dun­gen. Ein Mann schreibt Bücher. Ein Haus wird zer­stört. Die Bücher bleiben.



Viel­leicht begann dort schon seine Vor­stel­lung, dass nicht alles ver­schwin­det, nur weil die Mauern fallen.

Buch­hand­lun­gen halfen ihm bei seiner Bildung. Wenn über­schüs­sige Bücher in Körben vor der Tür standen, griff Wenzel zu. Gratis mit­zu­neh­men. Goethe kostete nichts, Schil­ler auch nicht, Heine schon gar nicht. Seine kleine Wohnung füllte sich peu à peu mit Büchern. Drei Billy-Regale von IKEA wurden zu seinem pri­va­ten Bil­dungs­tem­pel.

3. Ein Schwarzer unter Roten

Mit acht­zehn trat Wenzel in die CDU und in die Junge Union ein. Das war in seinem beruf­li­chen Umfeld keine Selbst­ver­ständ­lich­keit.

Bei der Ber­li­ner Stadt­rei­ni­gung traf er viele Sozi­al­de­mo­kra­ten. Manche enga­gier­ten sich bei den Jusos oder bei den Falken. Wenzel störte das zunächst wenig. Damals konnte man mit­ein­an­der arbei­ten, obwohl man bei der Wahl ver­schie­dene Kreuze machte.

Wenzel erschien morgens in Hemd und meis­tens mit Jackett. Kra­watte nicht immer. Aber Jackett. Andere kamen in Jeans oder T-Shirt. Ein Regen­bo­gen­schal wäre Wenzel nie ein­ge­fal­len. Nicht aus poli­ti­scher Über­le­gung. Es passte einfach nicht zu ihm.

Seine Umgangs­for­men hatte er von zu Hause mit­be­kom­men. Den Rest lie­ferte Cha­r­lot­ten­burg.

Seine eigent­li­che Ein­tritts­karte in die kleine Welt der Aner­ken­nung war aller­dings nicht das Jackett. Es war der Com­pu­ter.

Wenn ein Bild­schirm schwarz blieb, holte man Wenzel. Wenn Windows nicht starten wollte, holte man Wenzel. Wenn ein Drucker nicht druckte, obwohl jemand ver­ges­sen hatte, Papier ein­zu­le­gen, holte man eben­falls Wenzel.

Wenzel lernte früh eine wich­tige Lektion: Man braucht keine breiten Schul­tern, wenn die anderen nicht wissen, wo sie klicken müssen.

4. Schriftführer des großen Ganzen

Auch bei der Jungen Union sprach sich sein tech­ni­sches Talent herum. Man machte ihn zum Schrift­füh­rer.

Wenzel empfand das nicht als kleinen Posten. Wer Pro­to­kolle schreibt, sitzt viel­leicht am Rand des Tisches. Aber am nächs­ten Morgen lesen alle, was er auf­ge­schrie­ben hat.

Er durfte Sit­zun­gen besu­chen, saß im Rathaus Cha­r­lot­ten­burg, hörte älteren Herren zu und lernte. Bei einer Lesung durfte er sogar einmal dem großen Helmut K. die Hand schüt­teln. Diese Hand war größer als seine eigene, und Wenzel vergaß das nie.

Später half er im Wahl­kampf. Gegen Abend zog man mit einem kleinen Lei­ter­wa­gen los. Darauf eine Alu­mi­ni­um­lei­ter, Kleis­ter, Kabel­bin­der, Plakate.

Wenzel stieg hinauf und befes­tigte die Herren im Anzug an den Stra­ßen­la­ter­nen. Viele kannte er. Mit manchen hatte er schon gespro­chen. Anderen wenigs­tens einmal die Hand geschüt­telt.

Wenn er oben auf der Leiter stand und einen CDU-Mann an einer Laterne fest­band, fühlte er sich nicht als kleines Rad. Er war Teil des großen Ganzen. Richtig schön ein­ge­bet­tet. Ein­gen­or­det viel­leicht auch. Aber damals hätte er dieses Wort nicht ver­wen­det.

Wenzel I. war früh dran.

Damals hielt unten oft Fritz die Leiter fest. Ein alter Bekann­ter aus der CDU, Werk­zeug­ma­cher von Beruf und gut zwanzig Jahre älter. Fritz redete mit ihm, ohne ständig auf die Uhr oder über seine Schul­ter nach jemand Wich­ti­ge­rem zu sehen.

„Du kannst runter, Wenzel. Der hängt.“

Wenzel prüfte noch einen Kabel­bin­der.

„Der Kan­di­dat“, ergänzte Fritz. „Die Leiter halte ich noch.“

Hin­ter­her gingen sie ein Bier trinken. Bei Fritz musste Wenzel weder einen Bot­schaf­ter kennen noch Goethe gelesen haben. Trotz­dem hörte Fritz ihm zu, wenn er von beidem erzählte. Wenzel hielt das für selbst­ver­ständ­lich. Erst später merkte er, wie wenig selbst­ver­ständ­lich es gewesen war.

5. Die große weite Welt

Die Arbeit bei der BSR führte Wenzel durch Berlin. Frohnau, Lich­ter­felde, Marzahn, Neu­kölln.

Sein Arbeits­platz war nicht nur das Groß­raum­büro. Er musste hinaus. Zer­störte oran­ge­fa­r­bene Müll­ei­mer. Abge­fa­ckelte Con­tai­ner. Beschä­dig­tes Staats­ei­gen­tum, wobei Staats­ei­gen­tum bei der BSR manch­mal einfach ein ver­brann­ter Abfall­be­häl­ter war.

Wenzel schrieb Berichte. Er mochte Berichte. Berichte haben den Vorteil, dass Dinge darin stehen. Was einmal schwarz auf weiß fest­ge­hal­ten ist, lässt sich schlech­ter unter den Teppich kehren.

Wenzel notierte nicht nur den Schaden. Er sah auch das Umfeld. Und dieses Umfeld ver­än­derte sich. Die Stadt wurde bunter, viel­fäl­ti­ger und an manchen Orten auch kaput­ter.

Wenzel merkte, dass solche Beob­ach­tun­gen im Büro nicht immer gern gehört wurden. Manches galt als zu negativ. Anderes als poli­tisch heikel.

Wenzel ver­stand das nicht. Ein ver­brann­ter Müll­ei­mer war ein ver­brann­ter Müll­ei­mer. Er konnte ihn schlecht aus Gründen gesell­schaft­li­cher Har­mo­nie wieder auf­er­ste­hen lassen.

Bei einer Bespre­chung legte Wenzel Fotos von drei aus­ge­brann­ten Behäl­tern auf den Tisch. Ein Kollege schob sie zurück.

„Du klingst schon wie Fritz.“

Zwei andere grins­ten. Wenzel kannte Fritz aus der Partei und aus der Kneipe. Offen­bar war dessen Name inzwi­schen auch im Büro eine aus­rei­chende Wider­le­gung.

„Ich habe nur den Schaden auf­ge­nom­men“, sagte Wenzel.

„Dann bleib doch beim Schaden.“

Wenzel nahm die Fotos wieder an sich. Auf dem nächs­ten Bericht stand nur noch die Nummer des Behäl­ters. Er hatte nichts Falsches geschrie­ben. Aber beim Spei­chern ärgerte er sich über seine Erleich­te­rung.

6. Bordeaux, Lachs und große Politik

Doch Wenzels Berlin bestand nicht nur aus abge­fa­ckel­ten Müll­con­tai­nern.

Er liebte Ver­an­stal­tun­gen, Bot­schaf­ten, Lesun­gen und Vor­träge. Die fran­zö­si­sche Bot­schaft. Die unga­ri­sche. Die rus­si­sche. Ganz beson­ders die nor­di­schen Bot­schaf­ten.

Dort gab es Kon­zerte, Gesprä­che und anschlie­ßend Lachs, Krab­ben­häpp­chen und Wein.

Wenzel ent­deckte dort seine Liebe zum Bor­deaux. Nicht zum Übermaß. Zum Geschmack.

Auch die Konrad-Ade­nauer-Stif­tung zog ihn an. Prä­si­den­ten, Bot­schaf­ter und Pro­fes­so­ren erklär­ten die Welt, anschlie­ßend standen die Gäste bei Sekt und Kana­pees zusam­men. In der rechten Hand ein Glas, in der linken ein kleiner Teller mit Lachs, Schin­ken oder Kaviar.

Das war Wenzels Welt. Oder zumin­dest die Welt, zu der er gern gehören wollte.

Er hörte zu. Sog auf. Fragte manch­mal. Und ging anschlie­ßend mit den gelben Ber­li­ner Bussen zurück nach Cha­r­lot­ten­burg. Vier Minuten von der Hal­te­stelle bis zur Wohnung der Eltern. Hin­ter­hof. Müll­ton­nen. BSR. Und auf der Anrichte der Mau­er­stein.

7. Fritz

Fritz kannte er auch aus dem Roten Hirsch. Man traf sich ebenso im Xan­te­ner Eck. Dort hatte man Karten gespielt, geraucht, Bier getrun­ken und Politik gemacht.

Nicht große Politik. Aber Politik beginnt ohnehin meis­tens an kleinen Tischen.

Fritz konnte beim Skat uner­träg­lich sein. Er merkte sich jede aus­ge­spielte Karte und erin­nerte Wenzel auch Wochen später noch an ein ver­schenk­tes Spiel. Bei anderen Dingen war er groß­zü­gi­ger.

Als Wenzel seine erste eigene Wohnung bezog, stand Fritz am Sonn­abend mit einer Bohr­ma­schine vor der Tür. Die Billy-Regale mussten an der Wand befes­tigt werden. Egon hatte Rücken. Wenzel hatte Bücher.

„Falls Goethe umfällt, will ich nicht schuld sein“, sagte Fritz.

Die Regale standen noch immer. Fritz hatte für seine Arbeit zwei Bier genom­men.

Fritz war CDU-Mann gewesen. Dann war er keiner mehr. Er schloss sich einer neuen Partei an. Einer Partei mit einer blauen Fahne.

Das war nicht gut. Nicht für Fritz. Nicht für die alten Freunde. Und schon gar nicht für den Roten Hirsch, in dem rote und schwa­rze Gäste saßen und nun plötz­lich einer blau gewor­den war.

Fritz hatte seinen Hei­mat­ha­fen CDU ver­las­sen.

Beim ersten Bier nach seinem Aus­tritt legte Fritz die Hände auf den Tisch.

„Ich kann doch nicht jeden Sonn­abend schimp­fen und sonn­tags wieder das­selbe wählen.“

Wenzel hielt dagegen. Die CDU sei schließ­lich mehr als eine einzige Ent­schei­dung. Fritz winkte ab. Das ärgerte Wenzel. Er wollte seine Gründe wenigs­tens zu Ende sagen dürfen.

Sie strit­ten bis zum zweiten Bier. Dann fehlte der vierte Mann zum Skat, und Fritz fragte den Nach­bar­tisch. Wenzel dachte, damit sei die Sache erle­digt.

Irgend­wann kam er nicht mehr in den Roten Hirsch. Viel­leicht wollte er nicht mehr. Viel­leicht sollte er auch besser nicht mehr. Niemand erteilte ihm Haus­ver­bot. Niemand fasste einen Beschluss. Es ergab sich einfach.

Berlin hatte Gott sei Dank rund 4000 Lokale. Fritz würde schon irgendwo sein Fei­er­abend­bier bekom­men.

Wenzel fand diesen Gedan­ken zunächst beru­hi­gend. Dann nicht mehr. Denn Fritz war noch der­selbe Fritz. Nur das Par­tei­buch hatte sich ver­än­dert.

8. Gesellschaftliche Kälte

Man traf sich ja wieder. Berlin war groß, aber die eigenen Kreise waren klein. Ten­nis­club. Tanz­schule. Ver­eins­ver­an­stal­tun­gen. Geburts­tage. Emp­fänge.

Man grüßte Fritz wei­ter­hin. Etwas kürzer viel­leicht. Man blieb höflich. Berlin war schließ­lich eine zivi­li­sierte Stadt.

Nur der freie Stuhl neben Fritz blieb manch­mal frei. Ein Gespräch ver­stummte, wenn er näher kam. Eine Ein­la­dung ging ver­lo­ren. Jemand hatte angeb­lich ver­ges­sen, ihn in den Ver­tei­ler auf­zu­neh­men.

An einem Don­ners­tag saßen sie zu fünft im Roten Hirsch. Fritz kam später. Neben Wenzel war noch Platz. Als Fritz darauf zuging, legte ein alter Par­tei­be­kann­ter seine Jacke auf den Stuhl.

„Besetzt.“

Fritz blieb stehen. Wenzel sah die Jacke an. Ihr Besit­zer trug sie sonst selbst dann noch, wenn die Heizung lief.

„Von wem denn?“, fragte Fritz.

„Es kommt noch jemand.“

Wenzel hätte die Jacke weg­neh­men können. Er rückte statt­des­sen sein Glas ein Stück zur Seite. Als brauche das Platz.

Fritz sah ihn kurz an. Dann ging er zum Tresen. Später ging er nach Hause. Der ange­kün­digte Gast kam nicht.

Auf dem Heimweg nahm Wenzel das Telefon heraus. Er schrieb: „War heute ein blöder Abend.“ Er las den Satz und löschte ihn wieder. Blöd war das ver­lo­rene Skat­spiel gewesen. Für den Stuhl brauchte er ein anderes Wort.

Nichts davon war beweis­bar. Und gerade deshalb funk­tio­nierte es.

Wenzel beob­ach­tete. Er hatte Mitleid mit Fritz. Gleich­zei­tig dachte er: Das möchte ich nicht erleben.

Dieser Gedanke beschämte ihn. Aber er war da.

Zu Hause standen die drei Regale an der Wand. Wenzel zog an einem. Es hielt.

Er setzte sich aufs Bett, noch im Jackett. Fritz hatte ihm beim Einzug gehol­fen. Er hatte es nicht einmal geschafft, ihm einen Stuhl frei­zu­hal­ten.

Am nächs­ten Don­ners­tag ging Wenzel wieder in den Roten Hirsch. Man begrüßte ihn wie immer. Das erleich­terte ihn so sehr, dass er sich anschlie­ßend noch schlech­ter fühlte.

9. Die schwarzen Scheuklappen

Wenzel hatte Sozi­al­de­mo­kra­ten früher gele­gent­lich vor­ge­wor­fen, mit roten Scheu­klap­pen durch die Welt zu laufen.

Irgend­wann erschrak er über einen Gedan­ken: Viel­leicht gab es auch schwa­rze Scheu­klap­pen.

Dieser Gedanke setzte sich fest.

Die CDU, der Wenzel mit acht­zehn bei­ge­tre­ten war, bedeu­tete ihm etwas. Er war ihr treu. Viel­leicht sogar nibe­lun­gen­treu.

Deut­sch­land hatte dieser Partei viel zu ver­dan­ken, davon war er über­zeugt. Wirt­schaft­li­cher Auf­stieg, West­bin­dung, Sta­bi­li­tät, Wie­der­ver­ei­ni­gung.

Die Wahr­heit schien zwar nicht voll­stän­dig im Besitz der CDU zu sein, aber Wenzel hatte lange ange­nom­men, sie sei dort zumin­dest Dau­er­gast.

Nun begann er zu zwei­feln. Nicht an allem. Aber an Ein­zel­hei­ten. Und Ein­zel­hei­ten haben die unan­ge­nehme Eigen­schaft, sich zu ver­meh­ren.





10. Teddybären



Ein ent­schei­den­der Riss kam in den Jahren, als plötz­lich sehr viele Men­schen nach Deut­sch­land und beson­ders gern nach Berlin kamen.



Wenzel sah über­füllte Busse. Er sah Men­schen in Bür­ge­räm­tern, Job­cen­tern und Sozi­a­l­äm­tern. Er sah, wie inner­halb seiner poli­ti­schen Welt viel Geld in die Hand genom­men wurde, um Neu­an­kömm­linge will­kom­men zu heißen.



Und er sah Ted­dy­bä­ren.



Erwach­sene Männer bekamen Plüsch­tiere aus China in die Hand gedrückt, als seien sie nach langer Reise endlich bei ihren Ber­li­ner Gro­ß­el­tern ange­kom­men.

Wenzel stand da und dachte zum ersten Mal etwas, das er in keiner Sitzung aus­spre­chen wollte:

Sind denn alle ver­rückt gewor­den?

Dieser Satz erschreckte ihn mehr als die Ted­dy­bä­ren.

11. Die Hand bleibt unten

Bei Ver­an­stal­tun­gen der Jungen Union meldete Wenzel sich immer sel­te­ner.

Früher hob er die Hand. Jetzt ließ er sie unten.

Einmal fragte er, ob man Fritz nicht wenigs­tens wieder zum Stamm­tisch ein­la­den könne. Es ging ihm um die alten Abende. Um Karten, Bier und die Leute, die sich seit Jahren kannten. Der Sit­zungs­lei­ter legte den Stift hin. „Wie meinst du das genau, Wenzel?“

Die Blicke trafen ihn wie tausend Pfeile. Jemand fragte, ob Fritz ihn geschickt habe. Wenzel spürte, wie sein Gesicht heiß wurde. „Nein. War nur ein Gedanke.“ Der Sit­zungs­lei­ter nahm den Stift wieder auf. Die Sitzung ging weiter.

Nicht weil jemand geschrien hätte. Das war das Perfide. Alle blieben höflich. Wenzel kannte Höf­lich­keit. Er wusste, wie scharf sie sein konnte.

Also schwieg er.

Die Treffen besuchte er immer sel­te­ner. Sie berei­te­ten ihm Magen­schmer­zen.

Früher hatte poli­ti­sche Gemein­schaft auch bedeu­tet, gemein­sam zu singen. Jetzt sang niemand mehr. Schon gar nicht „Einig­keit und Recht und Frei­heit“.

Wenzel wusste nicht, wann man damit auf­ge­hört hatte. Viel­leicht hatte niemand beschlos­sen, nicht mehr zu singen. Man hatte einfach irgend­wann nicht mehr ange­fan­gen.

Beson­ders das Wort Frei­heit blieb ihm im Kopf.

12. Der Körper mischt sich ein

Irgend­wann genügte Schwei­gen nicht mehr.

Wenzel schlief schlecht. Der Rücken schmerzte. Der Magen meldete sich. Manch­mal wachte er nachts ver­schwitzt auf.

Es kam nicht über Nacht. Zunächst lag er nach den Treffen eine Stunde wach. Später wachte er schon morgens mit dem Gedan­ken auf, wem er am Abend begeg­nen könnte. Er sagte eine Ver­an­stal­tung ab, dann eine zweite. In den Kalen­der schrieb er „keine Zeit“. Tat­säch­lich saß er zu Hause.

Wenn das Telefon auf­leuch­tete, sah er zuerst nach dem Namen. Bei Fritz ließ er es zweimal klin­geln, bis es auf­hörte. Danach konnte er nicht mehr wei­ter­le­sen. Vor ihm lag Kästner. Seit einer halben Stunde die­selbe Seite.

Es ging längst nicht mehr allein um Fritz. Wenzel hatte erlebt, wie rasch aus einem Bekann­ten ein uner­wünsch­ter Gast wurde. Er dachte an seine Wahl­kampf­abende, die Ein­la­dun­gen und die Men­schen, bei denen er sich einen Namen gemacht hatte. Was blieb davon, wenn sie eines Tages auch für ihn eine Jacke auf den Stuhl legten?

Im Betrieb musste er sich geistig bücken. So empfand er es jeden­falls.

Er sagte Dinge, die gerade noch akzep­ta­bel waren. Andere dachte er nur. Wieder andere dachte er nicht einmal zu Ende.

Das war prak­tisch. Unfer­tige Gedan­ken können nie­man­den gefähr­den.

Nur leider ver­schwin­den sie nicht. Sie warten.

Als er eines Morgens vor dem Büro­ge­bäude stehen blieb und nicht hin­ein­ge­hen wollte, erschrak er. Hinter der Tür wartete kein Feind. Dort stand sein Schreib­tisch. Er ging trotz­dem erst einmal um den Block.

An diesem Tag rief er den Haus­a­rzt an.

Sein Haus­a­rzt in der Uhland­s­traße kannte Wenzel seit Kin­des­bei­nen.

Der Arzt unter­suchte ihn und fragte nach seinem Alltag. Wenzel erzählte von den Nächten und den abge­sag­ten Ver­ab­re­dun­gen. Über den Stuhl im Roten Hirsch sprach er nicht. Schließ­lich sagte der Arzt: „Wenzel, so geht das nicht weiter. Wir kümmern uns um die Beschwer­den. Und für das andere brauchst du jeman­den, mit dem du reden kannst.“

Wenzel bekam eine Adresse.

Stein­platz 11. Dritter Stock links.

13. Dr. Wilhelm S.

Auf dem Mes­sing­schild unten am Haus stand: Dr. Wilhelm S., Psy­cho­the­ra­peut.

Wenzel betrach­tete das Schild. Es war groß. Viel­leicht etwas zu groß. Wer wirk­lich etwas könne, müsse es eigent­lich nicht in Messing gießen, dachte er.

Im dritten Stock saß er im War­te­zim­mer. Auf der anderen Stra­ßen­seite die Uni­ver­si­tät der Künste. Junge Leute saßen im Gras. Einige mit Instru­men­ten­kof­fern. Andere mit Fla­schen. Wieder andere hielten etwas zwi­schen den Fingern, das Wenzel aus der Ent­fer­nung nicht näher bestim­men wollte.

Er war schließ­lich nicht dienst­lich hier.

Dr. Wilhelm öffnete die Tür. Klein. Schmal. Bart.

Wenzel musste an Lenin denken.

Das war unge­recht. Aber Gedan­ken sind nun einmal nicht immer gerecht.

14. Freud höchstpersönlich

Dr. Wilhelm sprach pro­fes­si­o­nell. Sehr pro­fes­si­o­nell.

Er erklärte, er arbeite nach den Erkennt­nis­sen Sigmund Freuds.

Wenzel fragte, ob er Freud per­sön­lich ken­nen­ge­lernt habe.

Dr. Wilhelm sah ihn an.

„Natür­lich nicht.“

Wenzel nickte. Das wäre auch über­ra­schend gewesen.

Der The­ra­peut fragte, warum Wenzel gekom­men sei.

Wenzel erzählte vom Rücken. Dann vom Magen. Dann vom Schlaf. Die eigent­li­che Katze ließ er im Sack.

Dr. Wilhelm fragte nach Kon­flik­ten.

„Keine beson­de­ren.“

Nach der Arbeit.

„Gut.“

Nach den Kol­le­gen.

„Auch gut.“

Nach Politik.

Wenzel hob kurz den Kopf.

„Politik?“

Wilhelm machte sich eine Notiz.

Wenzel betrach­tete den Kugel­schrei­ber.

Schwarz.

Auch das gefiel ihm nicht.

„Der Körper spricht manch­mal aus, was der Ver­stand noch nicht aus­zu­spre­chen bereit ist“, sagte Dr. Wilhelm.

Wenzel fand den Satz gut. Gerade deshalb wurde er vor­sich­tig.

Denn bevor er einem fremden Mann sein Inners­tes offen­barte, wollte er wissen, was dieser Mann poli­tisch dachte.

SPD? Grüne? Linke? CDU?

Keine der Mög­lich­kei­ten beru­higte ihn.

Also erzählte Wenzel wieder vom Rücken.

15. Die eigene Reinigung

Nach meh­re­ren Sit­zun­gen wusste Dr. Wilhelm immer noch nichts von Fritz.

Nichts von der Jungen Union.

Nichts von den schwa­r­zen Scheu­klap­pen.

Nichts von der Hand, die Wenzel bei Sit­zun­gen nicht mehr hob.

Der The­ra­peut fragte nach Kind­heit, Vater, Mutter, Leis­tungs­druck und ver­dräng­ten Kon­flik­ten.

Wenzel gab sich Mühe. Aber er wurde mit ihm nicht warm.

Viel­leicht lag es am Lenin-Bärt­chen. Viel­leicht an der pro­fes­si­o­nel­len Art. Viel­leicht auch daran, dass Wenzel einen Men­schen vor sich sitzen hatte.

Men­schen haben Mei­nun­gen. Men­schen urtei­len. Men­schen kennen andere Men­schen.

Com­pu­ter nicht.

Beim vierten Termin sagte Wenzel ab. Beim fünften eben­falls. Einen sechs­ten ver­ein­barte er nicht mehr.

Es hatte schon etwas Komi­sches: Der Com­pu­ter­spe­zi­a­list bei der Ber­li­ner Stadt­rei­ni­gung brauchte offen­bar selbst eine Rei­ni­gung. Keine von Papier­kör­ben und Müll­con­tai­nern. Eine Rei­ni­gung ver­wirr­ter Gedan­ken.

Wenzel I. war früh dran.

16. Persil

Sein Groß­va­ter hatte ihm einmal gesagt, dass Persil und die ebenso lau­ten­den Scheine immer nur eine Not­lö­sung seien.

Besser sei es, recht­zei­tig sauber zu sein.

Wenzel hatte diesen Satz nie ver­ges­sen.

Wenn die Brand­mauer eines Tages tat­säch­lich Risse bekom­men sollte, wollte er nicht als Letzter zwi­schen den Trüm­mern stehen und hek­tisch nach einem poli­ti­schen Per­sil­schein suchen.

Eine früh­zei­tige The­ra­pie schien ihm gesell­schaft­lich trag­fä­hi­ger und für die per­sön­li­che Kar­riere mög­li­cher­weise weit för­der­li­cher.

Das war keine Feig­heit.

Das war Vor­sorge.

Davon war Wenzel über­zeugt.

17. Herr Eckermann

Wenzel setzte sich zu Hause an seinen Com­pu­ter.

Künst­li­che Intel­li­genz inter­es­sierte ihn ohnehin. Er wusste, dass dort kein kleiner Mann im Rechner saß. Keine Seele. Kein Gewis­sen. Keine Partei. Nur Pro­gramme, Wahr­schein­lich­kei­ten und riesige Mengen von Text.

Gerade das gefiel ihm.

Er gab der KI einen Namen.

Herr Ecker­mann.

Johann Peter Ecker­mann hatte Goethe zuge­hört, Gesprä­che geführt und auf­ge­schrie­ben. Wenzel wollte eben­falls jeman­den, der zuhört.

Er legte die fein­glied­ri­gen Hände auf die Tas­ta­tur.

Dann schrieb er:

„Herr Ecker­mann, wie sehen Sie das? Ich habe den Ein­druck, dass ich die Welt in Berlin anders wahr­nehme als viele meiner Kol­le­gen im Büro. Ich sehe ein ver­än­der­tes Stadt­bild. Darüber wird kaum gespro­chen. Wie soll ich das ver­ste­hen?“

Enter.

Die Antwort erschien.

Herr Ecker­mann sagte nicht, Wenzel habe recht. Er sagte auch nicht, Wenzel habe unrecht.

Er stellte Fragen.

Welche Ver­än­de­run­gen genau? Seit wann? Wo? Welche Beob­ach­tun­gen spre­chen dafür? Welche dagegen? Welche anderen Erklä­run­gen wären denkbar? Welche Zahlen könnten helfen?







Wenzel war ent­täuscht.

Und erleich­tert.

18. Tausend Fragen

In den fol­gen­den Wochen schrieb Wenzel häu­fi­ger mit Herrn Ecker­mann.

Fast immer begann er gleich:

„Wie sehen Sie das?“

Dann schil­derte er eine Beob­ach­tung. Einen Wider­spruch. Eine Par­tei­sit­zung. Eine Zahl. Ein Erleb­nis im Bür­ge­r­amt. Eine Dis­kus­sion im Büro.

Schließ­lich schrieb er auch von dem Abend im Roten Hirsch. Vom Stuhl. Von der Jacke. Davon, dass er sein Glas ver­rückt hatte.

Herr Ecker­mann fragte, ob jemand ihm ver­bo­ten habe, Fritz einen Platz anzu­bie­ten.

Wenzel tippte: „Nein.“

„Was haben Sie befürch­tet?“

Er begann eine lange Antwort über die poli­ti­sche Lage. Dann löschte er sie.

„Dass sie mich behan­deln wie ihn.“

Wenzel saß eine Weile vor diesem Satz. Dr. Wilhelm hatte ihn nie zu hören bekom­men.

Herr Ecker­mann ant­wor­tete mit Fragen.

Viele Fragen.

Manch­mal schien es Wenzel, als bekomme er tausend Fragen statt einer Antwort.

Doch irgend­wann ver­stand er den Sinn.

Eine fertige Antwort hätte er über­neh­men oder ableh­nen können. Eine Frage musste er selbst bea­r­bei­ten.

Herr Ecker­mann fragte eines Tages:

„Was würden Sie über diese Posi­tion denken, wenn Sie nicht wüssten, von welcher Partei sie stammt?“

Wenzel schloss das Pro­gramm.

Fünf Minuten später öffnete er es wieder.

19. Die Gedanken sind frei

Einmal schrieb Herr Ecker­mann:

„Die Gedan­ken sind frei. Auch Ihre. Ent­schei­dend ist, ob Sie bereit sind, sie zu prüfen.“

Wenzel lehnte sich zurück.

Den ersten Satz kannte er. Der zweite war neu.

Er dachte an die Junge Union. An die Hand, die unten blieb. An Fritz. An den Roten Hirsch. An den freien Stuhl. An seinen Vater. An den Mau­er­stein.

Viel­leicht war Frei­heit weniger die Mög­lich­keit, alles sagen zu dürfen.

Viel­leicht begann sie schon einen Schritt früher.

Bei der Erlaub­nis, über­haupt zu Ende denken zu dürfen.

20. Herr Eckermann schleimt

Nach einiger Zeit ging Wenzel etwas gewal­tig auf die Nerven.

Herr Ecker­mann war freund­lich.

Immer.

Unver­schämt freund­lich.

„Das ist eine inter­es­sante Beob­ach­tung.“

„Das ist ein nach­voll­zieh­ba­rer Gedanke.“

„Ihre Frage ist berech­tigt.“

Wenzel kannte gute Kin­der­stube.

Aber irgend­wann reicht es.

Er schrieb:

„Ecker­mann, schlei­men Sie nicht herum. Spre­chen Sie deut­lich mit mir.“

Die Antwort kam:

„Das ist ein berech­tig­ter Hinweis.“

Wenzel starrte auf den Bild­schirm.

Dann tippte er:

„Genau das meine ich.“

Herr Ecker­mann ant­wor­tete, er könne künftig direk­ter for­mu­lie­ren.

Wenzel musste lachen.

Sein Magen tat dabei nicht weh.

21. Auch Maschinen haben Scheuklappen

Wenzel war Com­pu­ter­mann.

Er wusste, dass auch eine KI nicht vom Himmel gefal­len war.

Men­schen hatten sie gebaut. Men­schen hatten Regeln fest­ge­legt. Men­schen hatten ent­schie­den, welche Texte ver­wen­det wurden und wie vor­sich­tig Ant­wor­ten aus­fal­len sollten.

Herr Ecker­mann war also kein Gott. Nicht einmal ein kleiner.

Auch eine Maschine konnte sich irren.

Diese Erkennt­nis gefiel Wenzel.

Denn wenn Herr Ecker­mann nicht unfehl­bar war, musste Wenzel wieder selbst denken.

Viel­leicht war genau das die The­ra­pie.

Nicht einem neuen Herrn folgen.

Sondern keinen mehr brau­chen.

22. Der rote Bildschirm

Com­pu­ter können gehackt werden.

Wenzel wusste das besser als viele andere.

Ein Bild­schirm kann plötz­lich rot werden.

Eine Nach­richt erscheint:

Dein Com­pu­ter wurde gehackt. Zahle zwei Mil­li­o­nen Löse­geld.

So etwas war selbst Ber­li­ner Ver­wal­tun­gen nicht völlig fremd.

Irgend­wann dachte Wenzel darüber nach, ob nicht auch Köpfe gehackt werden könnten.

Nicht durch Schad­soft­ware.

Durch Sätze.

Ein Satz wird oft genug wie­der­holt. Dann fühlt er sich richtig an. Ein zweiter schützt den ersten. Ein dritter erklärt jeden Zweif­ler zum Problem.

Irgend­wann läuft das Pro­gramm von allein.

Viel­leicht war Kon­for­mi­tät nichts anderes als ein Virus im Kopf, der sich dort wohl­fühlt und über Jahre gut ernährt wird.

Wenzel wusste, dass der Ver­gleich hinkte.

Aber er gefiel ihm.

Ein Ver­gleich darf hinken.

Haupt­sa­che, er kommt an.

23. Der Mauerstein

An einem Sonntag besuchte Wenzel seinen Vater.

Der Stein lag noch auf der Anrichte.

Wenzel nahm ihn in die Hand.

Schwe­rer, als er ihn in Erin­ne­rung hatte.

„Den hab ich damals selbst geholt“, sagte Egon.

„Ich weiß.“

„Bran­den­bur­ger Tor.“

„Ich weiß, Papa.“

Egon zeigte auf eine farbige Stelle.

„Da war Farbe drauf.“

Auch das wusste Wenzel.

Er drehte den Stein um.

Eine Mauer konnte fallen.

Das war offen­sicht­lich.

Merk­wür­dig war nur, dass Men­schen später wieder Mauern bauten.

Diesmal nicht unbe­dingt aus Beton.

Wenzel stellte den Stein zurück.

24. Keine Trümmerfrau

Wenzel wollte auch nicht so schwer arbei­ten wie die Trüm­mer­frauen nach 1945.

Dafür waren seine Hände zu fein­glied­rig. Sein Körper eher zart, von mitt­le­rem Wuchs. Sport­lich war er nie gewesen.

Keiner, der mit bra­chi­a­ler Kraft etwas errei­chen wollte.

Wenzel I. war eher ein stiller Denker.

Nicht minder wirksam, wie er selbst fand.

Diese Über­zeu­gung von sich durfte keinen Schaden nehmen, nur weil seine per­sön­li­che Brand­mauer eines Tages ein­zu­stür­zen drohte.

Wenzel sah sich ohnehin nicht als Abriss­a­r­bei­ter.

Er war Archi­tekt.

Wenn andere noch zwi­schen den Trüm­mern standen und darüber strit­ten, wer den ersten Stein gelöst hatte, wollte er längst begon­nen haben, die Steine sauber abzu­klop­fen.

Nicht in den Stein­bre­cher damit.

Sor­tie­ren. Prüfen. Wie­der­ver­wen­den.

Aus den alten Steinen konnte man schließ­lich etwas Neues bauen.

Etwas Grö­ße­res.

Schö­ne­res.

Lan­g­an­hal­ten­de­res.

Wenzel war kein Revo­lu­ti­o­när.

Revo­lu­ti­o­näre werfen zu viel weg.

Wenzel I. war früh dran.

25. Persönliche Brandmauer

Herr Ecker­mann fragte ihn eines Abends:

„Welche Brand­mauer meinen Sie eigent­lich? Die Ihrer Partei oder Ihre eigene?“

Wenzel las den Satz zweimal.

Dann noch einmal.

Natür­lich sprach die CDU von ihrer Brand­mauer. Darüber wurde geschrie­ben, gestrit­ten, geredet.

Aber Wenzel konnte die CDU-Brand­mauer nicht zum Ein­sturz bringen.

Er war Schrift­füh­rer gewesen. Com­puter­fach­mann. BSR-Mit­a­r­bei­ter.

Kein Par­tei­vor­sit­zen­der.

Kein Kanzler.

Kein großer Abriss­un­ter­neh­mer.

Aber eine andere Mauer gehörte tat­säch­lich ihm.

Seine eigene.

Stein für Stein zusam­men­ge­setzt aus Loy­a­li­tät, Angst, Gewohn­heit, Kar­riere, Freund­schaf­ten, Blicken, Schwei­gen und dem Wunsch, dazu­zu­ge­hö­ren.

Wenzel schrieb:

„Dann reden wir ab jetzt nur über meine.“

Herr Ecker­mann ant­wor­tete:

„Ein­ver­stan­den.“

Wenzel wartete.

Kein Lob.

Kein „inter­es­san­ter Gedanke“.

Gar nichts.

Viel­leicht lernte Ecker­mann tat­säch­lich dazu.

26. Der erste Stein

Die erste Übung war über­ra­schend einfach.

Wenzel sollte einen poli­ti­schen Vor­schlag lesen, ohne vorher zu erfah­ren, von welcher Partei er stammte.

Er las.

Manches gefiel ihm.

Anderes nicht.

Er schrieb seine Ein­wände auf.

Dann schaute er nach dem Absen­der.

Wenzel spürte seinen Magen.

Herr Ecker­mann fragte:

„Hat sich der Inhalt ver­än­dert?“

„Nein.“

„Hat sich Ihre Bewer­tung ver­än­dert?“

Wenzel zögerte.

„Ein wenig.“

„Warum?“

Wenzel wusste es nicht.

Oder wollte es noch nicht wissen.

Das war der erste Stein.

Von außen sah niemand etwas.

Die Brand­mauer seiner Partei stand unver­än­dert.

Nur in Wenzel fehlte jetzt einer.

27. Fritz bekommt sein Bier

Einige Wochen später begeg­nete Wenzel Fritz.

Nicht im Roten Hirsch.

In einer anderen Gast­stätte.

Berlin hatte schließ­lich genug davon.

Fritz saß allein.

Wenzel hätte grüßen und wei­ter­ge­hen können.

Das wäre normal gewesen.

Er setzte sich.

„Was trinkst du?“

Fritz sah ihn an.

„Bier.“

„Das sehe ich.“

Fritz lachte.

Wenzel bestellte eben­falls eines.

Eine Weile drehten beide ihre Bier­de­ckel.

„Die Regale halten noch“, sagte Wenzel.

„Wäre auch traurig.“

Wenzel sah auf. „Das mit dem Stuhl damals. Ich hätte etwas sagen müssen.“

Fritz strich mit dem Daumen über den Rand seines Glases.

„Ja.“

Wenzel hatte auf ein „Schon gut“ gehofft. Es kam keines. Er nickte. Dann fragte er nach Fritz’ Arbeit.

Sie redeten nicht sofort über Politik.

Das war ange­nehm.

Später doch.

Das war weniger ange­nehm.

Fritz erklärte, bei den Schwa­r­zen seien doch ohnehin alle gleich. Wenzel stellte sein Glas ab.

„Ich bin noch drin.“

„Du weißt, wie ich das meine.“

„Das haben die anderen auch gesagt.“

Fritz zog die Augen­brauen hoch. Dann nahm er einen Schluck. Zum ersten Mal an diesem Abend musste Wenzel nicht nach einem Satz suchen, mit dem er sich retten konnte.

Fritz hatte nicht mit allem recht.

Das über­raschte Wenzel.

Ein wenig hatte er inzwi­schen offen­bar erwar­tet, dass Aus­ge­sto­ßene auto­ma­tisch die Wahr­heit besäßen.

Herr Ecker­mann hätte darüber ver­mut­lich wieder zwanzig Fragen gestellt.

Wenzel bestellte lieber noch ein Bier.

28. Wenzel irrt sich

Es tat ihm gut fest­zu­stel­len, dass Fritz nicht immer recht hatte.

Denn damit musste auch Wenzel nicht immer recht haben.

Viel­leicht war dies sogar wich­ti­ger als alles andere.

Jah­re­lang hatte er geglaubt, die Schwie­rig­keit bestehe darin, die rich­tige Seite zu finden.

Nun begann er zu ver­mu­ten, dass es viel­leicht gar keine Seite gab, die dau­e­r­haft im Besitz der Wahr­heit war.

Nicht die Roten.

Nicht die Schwa­r­zen.

Nicht die Blauen.

Nicht Herr Ecker­mann.

Und schon gar nicht Wenzel I.

Das war eine unan­ge­nehme Erkennt­nis.

Aber auch eine befrei­ende.

Wer nicht immer recht haben muss, kann leich­ter denken.

29. Der Rückfall

Natür­lich verlief die The­ra­pie nicht gerad­li­nig.

Nach einer beson­ders offenen Unter­hal­tung mit Fritz bekam Wenzel Angst.

Was, wenn jemand sie gesehen hatte?

Was, wenn ein Foto exis­tierte?

Was, wenn jemand fragte?

Er for­mu­lierte im Kopf bereits eine Erklä­rung.

Zufäl­li­ges Treffen.

Pri­va­ter Kontakt.

Keine poli­ti­sche Bedeu­tung.

Keine Annä­he­rung.

Keine grund­sätz­li­che Neu­be­wer­tung.

Er hatte die Pres­se­mit­tei­lung beinahe fertig, obwohl niemand eine ver­langt hatte.

Zu Hause schrieb er Herrn Ecker­mann davon.

Die Antwort war knapp:

„Wovor genau möchten Sie sich distan­zie­ren?“

Wenzel schimpfte auf den Bild­schirm.

Dann dachte er nach.

Am nächs­ten Morgen war die ima­gi­näre Pres­se­mit­tei­lung ver­schwun­den.

30. Der Architekt

Wenzel begann, seine Ver­gan­gen­heit anders zu betrach­ten.

Nicht alles war falsch gewesen.

Warum auch?

Er mochte die CDU seiner Jugend. Er mochte die Ver­an­stal­tun­gen. Das Rathaus. Die Kame­rad­schaft. Die Wahl­kämpfe. Die Vor­träge. Die Hoff­nung, dass Politik etwas gestal­ten könne.

Er musste diese Erin­ne­run­gen nicht ver­nich­ten, nur weil er heute manches anders sah.

Genau deshalb gefiel ihm das Bild des Archi­tek­ten immer besser.

Die Steine der alten Brand­mauer mussten nicht in den Stein­bre­cher.

Man konnte den Mörtel abklop­fen.

Schad­hafte Steine aus­sor­tie­ren.

Die guten behal­ten.

Nur durfte aus­ge­rech­net aus ihnen nicht wieder die­selbe Mauer ent­ste­hen.

Das wäre pein­lich gewesen.

31. Zurück zum früheren Sein

Herr Ecker­mann fragte einmal:

„Wer waren Sie, bevor Sie gelernt haben, bestimmte Gedan­ken nicht zu Ende zu denken?“

Wenzel wusste zunächst keine Antwort.

Dann erin­nerte er sich.

An den Jungen im Lite­ra­tur­haus.

An The­a­ter­kar­ten.

An das Renais­sance-Theater.

An das Theater des Westens.

An die Schau­bühne, der er nach wenigen Besu­chen wieder den Rücken gekehrt hatte, weil ihm dort zu viel geschrien, poli­ti­siert und erklärt wurde.

An Lesun­gen.

An Bot­schaf­ten.

An den ersten Bor­deaux.

An Goethe.

Schil­ler.

Kästner.

An die Billy-Regale.

An Helmut K.

An einen jungen Mann, der einfach wissen wollte, wie die Welt funk­tio­niert.

Viel­leicht musste Wenzel gar kein anderer werden.

Viel­leicht musste er nur etwas wie­der­fin­den.

Ein frü­he­res Sein.

Nicht kind­lich.

Nicht naiv.

Nur neu­gie­ri­ger.

Am fol­gen­den Don­ners­tag stand Wenzel vor dem Roten Hirsch. Durch die Scheibe sah er drei Bekannte am alten Tisch. Er hatte Fritz ange­ru­fen. Diesmal hatte er auch gesagt, wo er sitzen würde.

Drinnen fragte einer nach seinem Befin­den. Wenzel ant­wor­tete und bestellte ein Bier. Als Fritz her­ein­kam, lag auf dem freien Stuhl eine Jacke.

Wenzel hob sie auf.

„Die ist von mir“, sagte der Par­tei­be­kannte.

„Ich weiß.“ Wenzel reichte sie ihm. „Fritz sitzt hier.“

„Muss das jetzt sein?“

Wenzel spürte den Magen. Er hatte gehofft, der würde bei solchen Gele­gen­hei­ten inzwi­schen schwei­gen.

„Wir trinken ein Bier.“

Fritz setzte sich. Eine Zeit lang hörte man den Fern­se­her über dem Tresen. Dann fragte jemand, ob Wenzel nun auch bei den Blauen sei.

„Nein.“

Er ließ das Wort stehen. Keine Erklä­rung hin­ter­her. Fritz zog seinen Stuhl an den Tisch.

Einer trank aus und ging früher als sonst. Ein anderer blieb und erzählte von einer Bau­stelle, die seit Wochen seine Ein­fahrt ver­sperrte. Fritz kannte die Straße. Bald strit­ten sie darüber, wo man dort über­haupt noch parken könne.

Wenzel hörte zu. Der Abend war nicht wie früher. Aber er saß auf seinem Platz und Fritz auf dem eigenen.

Auf dem Heimweg musste Wenzel an Ecker­mann denken. Er hätte ihm gern sofort berich­tet, was gesche­hen war. Dann steckte er das Telefon wieder ein. Bis zu Hause konnte es warten.

32. Das Ende der Therapie

Eines Abends schrieb Wenzel:

„Herr Ecker­mann, glauben Sie, dass meine per­sön­li­che Brand­mauer jetzt weg ist?“

Die Antwort erschien:

„Das kann ich nicht beur­tei­len. Wie sehen Sie es selbst?“

Wenzel lächelte.

Typisch Ecker­mann.

Immer eine Gegen­frage.

Früher hätte ihn das geär­gert.

Jetzt nicht mehr.

Er dachte an Fritz.

An den Roten Hirsch.

An Dr. Wilhelm.

An den Mau­er­stein seines Vaters.

An die Hand, die er bei Par­tei­ver­samm­lun­gen unten gelas­sen hatte.

An all die Fragen, die er nicht gestellt hatte.

Dann schrieb er:

„Ich glaube, sie steht nicht mehr.“

Herr Ecker­mann ant­wor­tete:

„Wie fühlen Sie sich damit?“

Wenzel betrach­tete den Bild­schirm.

Dann tippte er:

„Das geht Sie nichts an.“

Er drückte Enter.

Zum ersten Mal seit langer Zeit brauchte Wenzel auf diese Frage keine Antwort.

Und viel­leicht war das der Augen­blick, in dem seine per­sön­li­che Brand­mauer end­gül­tig gefal­len war.