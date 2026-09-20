Zentralrat warnt vor der AfD und erschrickt nun über Berlins Linke

Der Zentralrat der Juden ist über das Wahlergebnis der Linken in Berlin „zutiefst beunruhigt“. Nach den Hochrechnungen liegt die Partei bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus vorn. Zentralratspräsident Josef Schuster wirft ihr antisemitische Grenzüberschreitungen im Wahlkampf vor. Von einer Bühne aus sei der Tod israelischer Soldaten herbeigewünscht und zur „Intifada“ aufgerufen worden. Schuster warnt SPD und Grüne nun davor, der Linken den Weg ins Rote Rathaus zu ebnen. Das berichtet die dpa.

Die Empörung kommt spät für eine Debatte, in der Warnungen vor der AfD regelmäßig die Schlagzeilen beherrschen. Eine Brandmauer gegen rechts hält keinen Judenhass auf, der sich in linken oder islamistischen Milieus zeigt. Wer bei antisemitischen Parolen auf Demonstrationen und im Wahlkampf wegsieht, darf sich über das Berliner Ergebnis nicht wundern.

Schuster selbst hat diesen Antisemitismus keineswegs verschwiegen. In einer Rede im März sprach er ausdrücklich von Judenhass bei Rechtsextremen, Linksextremen und Islamisten. Gerade deshalb stellt sich die Frage, warum die öffentliche Debatte so oft auf die AfD verengt wird, während über die politische Verantwortung anderer Lager erst nach einem Wahlsieg laut gesprochen wird.