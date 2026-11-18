Die Grundschule „Bunte Vielfalt am Kiesweg“ lädt alle Eltern zum Mitmach-Nachmittag ein: „Plätzchen backen gegen rechts“, wie aus einem Aushang im Foyer hervorgeht, der laut Schulleitung „bewusst in Regenbogenschrift“ gehalten wurde. Gebacken wird für Vielfalt, für Toleranz, für tausend Geschlechter und mindestens ebenso viele Religionen. Und natürlich gegen rechts, wobei der Teig sich bislang nicht distanziert hat, was im Kollegium bereits für Unruhe sorgt.

Im Programm steht ein „Safe Space am Backblech“, in dem niemand ausgestochen werden soll. Dafür wurden eigens neue Ausstechformen angeschafft: Sterne, Herzen, Einhörner und ein Gebilde, das die Elternbeirätin als „genderfluides Tannenbäumchen“ bezeichnet, das aber vor allem nach einem Pilz mit Identitätskrise aussieht. Klassische Formen wie Mond oder Tannenbaum fielen durch, sie seien „kulturell vorbelastet“. Auf der Streichliste steht auch der Zimtstern, wegen des Namens. Wer weiß, wer da gemeint sein könnte. Das Spritzgebäck darf bleiben, allerdings nur unter Aufsicht.

Beim Zuckerguss wird es politisch. An einem eigenen Tisch sollen die Kinder unter Anleitung der Lehrkräfte Parolen auf Kekse spritzen. Die ersten Entwürfe lauten „FCK AFD“ in Blau-Weiß-Himbeer und „Nie wieder“ in Vanille.

Ernster hält man es beim Thema Religion. Weil Weihnachtsgebäck „nicht alle Menschen mitnimmt“, soll es neutral zugehen: ein Halbmondkeks, ein Davidstern-Keks, ein Keks mit Om-Zeichen und ein Atheisten-Keks, der laut Konzept komplett leer bleibt. Der Mond ist damit doch wieder erlaubt, solange er nur zur Hälfte da ist. Der Tannenbaum dagegen bleibt draußen, für ihn hat sich schlicht keine Minderheit gefunden. Der Atheisten-Keks sei mit Abstand der beliebteste, heißt es aus dem Organisationsteam, weil man ihn nicht verzieren muss.

Auch an die Zutaten wurde gedacht. Das Mehl ist laut Aushang „glutenfrei, queerfreundlich und aus fairem Handel“, die Butter ersetzt eine vegane Margarine mit dem Gütesiegel „Gegen Hass“. Eier gibt es keine, aus Rücksicht auf die Hühner, die vorab nicht gefragt werden konnten. Wer jetzt fragt, wie ein Keks ohne Mehl, Butter und Eier zusammenhält, hat das Konzept offenbar nicht verstanden: Der Zusammenhalt kommt aus der Haltung.

Für Eltern, die sich gegen den Nachmittag entscheiden, gibt es ein Formular. Es hat drei Seiten, fragt die Gründe ab und wird nach Angaben der Schulleitung „selbstverständlich vertraulich“ in der Klassenchat-Gruppe besprochen. Die Backzeit liegt bei zwölf Minuten, die Diskussion zum Thema soll bis in den Abend gehen.

Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro pro Familie. Die Kekse werden hinterher nicht mitgenommen, sondern nach dem Foto an die Tafel verteilt. Bis dahin sind sie zum Fotografieren da. Sollte bis zur Abholung nichts übrig sein, bekommen die Bedürftigen eben die Fotos. Satt wird man davon nicht, aber das Zeichen ist gesetzt.