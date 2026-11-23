Die AfD-Fraktion hat ihren Gegenentwurf zum Bundeshaushalt 2027 vorgestellt. Nach ihrer Rechnung will die Bundesregierung über Kernhaushalt und Sondervermögen insgesamt 677,8 Milliarden Euro ausgeben und dafür rund 210 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Die AfD will die Neuverschuldung auf 62 Milliarden Euro drücken.

Der haushaltspolitische Sprecher Michael Espendiller sprach bei der Pressekonferenz der Fraktion von rund 1.100 Änderungsanträgen. Den größten Teil der Ausgaben aus dem Infrastruktur- und Klimafonds will die AfD wieder in den Kernhaushalt verschieben. Damit sollen Schulden und tatsächliche Ausgaben nicht länger auf mehrere Töpfe verteilt werden. Erst vor wenigen Tagen hatte der Haushaltsausschuss einen Kernhaushalt von 560,92 Milliarden Euro beschlossen. Hinzu kommen die kreditfinanzierten Sondervermögen.

Die AfD verspricht Bürgern und Unternehmen Entlastungen von 43,8 Milliarden Euro. Sie will den CO₂-Preis und den Emissionshandel abschaffen sowie Steuern um rund 17 Milliarden Euro senken. Eine Familie mit 70.000 Euro Bruttoeinkommen hätte nach der Beispielrechnung der Fraktion monatlich 133 Euro mehr, ein Rentnerpaar mit 34.000 Euro Jahreseinkommen 80 Euro. Die Forderung nach einem Ende der CO₂-Abgabe gehört schon länger zum Programm der Partei.

Finanziert werden soll das vor allem durch deutlich niedrigere EU-Zahlungen, Kürzungen beim Bürgergeld, weniger Entwicklungshilfe und einen kleineren Verteidigungsetat. Die AfD beziffert die mögliche Kürzung der deutschen Nettozahlungen an die EU auf 34,5 Milliarden Euro. Bei Sozialleistungen für Ukrainer und weiteren Ausgaben will sie 18 Milliarden Euro sparen. Das Entwicklungsministerium soll aufgelöst und seine Aufgaben auf andere Ressorts verteilt werden.

Bei der Verteidigung setzt die Fraktion gut 90 Milliarden Euro an und damit etwas mehr als zwei Prozent der Wirtschaftsleistung. Gegenüber den Regierungsplänen seien dadurch 43,5 Milliarden Euro weniger nötig. Die für die Ukraine vorgesehenen 12,3 Milliarden Euro Militärhilfe will sie vollständig streichen. Die Kosten der zivilen Bundesverwaltung sollen pauschal um acht Prozent sinken.

Espendiller griff außerdem die Zinslast an. Für 2027 seien 41,5 Milliarden Euro vorgesehen, bis 2030 drohten mehr als 80 Milliarden Euro im Jahr. Das entspräche dann rund 220 Millionen Euro täglich. Er warf der Regierung vor, Ausgaben in Sondervermögen zu verschieben, die dort keine zusätzlichen Investitionen darstellten. Auch eine im Etat angesetzte Reserve von 13,7 Milliarden Euro sei nach Auffassung der AfD nicht gedeckt.

Ob alle Einsparungen politisch und rechtlich durchsetzbar wären, steht auf einem anderen Blatt. Der Gegenhaushalt zeigt aber, wo die AfD im Fall einer Regierungsbeteiligung ansetzen will: weniger EU-Zahlungen, weniger Klimaausgaben, weniger Entwicklungshilfe, weniger Geld für die Ukraine und deutlich weniger neue Schulden.