Bitcoin stürzt unter 64.000 Dollar: Lohnt sich jetzt der Einstieg?

Bitcoin ist am Wochenende tiefer gefallen, und das Kapital folgt ihm. Laut CoinGecko kostete die größte Kryptowährung am Sonntag um 9.11 Uhr MEZ 64.067 Dollar (58.122 Euro), 4,7 Prozent weniger als 24 Stunden zuvor und 15,6 Prozent weniger als vor einer Woche. Das Tagestief lag bei 62.081 Dollar. Ether notierte bei 1.785,51 Dollar (1.619,80 Euro), ein Minus von 6,1 Prozent binnen eines Tages und 20,2 Prozent in sieben Tagen. Der gesamte Kryptomarkt kam auf 2,20 Billionen Dollar, 6,7 Prozent unter dem Vortag (Stand 9.07 Uhr MEZ). Vom Rekord bei 126.080 Dollar vom 6. Oktober 2025 ist Bitcoin damit knapp die Hälfte entfernt. Die Coinzeitung hat den Ausverkauf am Sonntagmorgen aufgegriffen; die Frage, die sich daran knüpft, ist nüchtern: Lohnt sich jetzt der Einstieg – und ziehen die Kurse wieder an?

Mehrere Marktkennzahlen sprechen zunächst dagegen, dass die Käufer bereits zurück sind. Der Fear-and-Greed-Index von alternative.me stand am 15. November auf 10 und damit auf „extremer Angst“, nach 28 am 8. November. Der gemeinsame Börsenwert aller Stablecoins lag laut DefiLlama in der Erhebung vom 15. November, 1.00 Uhr MEZ, bei 288,8 Milliarden Dollar, 4,4 Milliarden weniger als vor einer Woche und 15,9 Milliarden weniger als vor 30 Tagen. Allein auf Tether und USD Coin entfielen 244,7 Milliarden Dollar. Wer Stablecoins in Dollar zurücktauscht, nimmt Kaufkraft aus dem Markt. Dazu passen die Fondsströme: An dem letzten US-Handelstag, dem Freitag, dem 13. November, verloren die börsengehandelten Bitcoin-Spotfonds nach Farside Investors netto 185,4 Millionen Dollar, in der Woche vom 9. bis 13. November zusammen 1,07 Milliarden Dollar. Die Ether-Spotfonds verzeichneten am Freitag einen kleinen Zufluss von 2,3 Millionen Dollar, über die Woche hinweg aber einen Abfluss von 398,9 Millionen Dollar.

Die Analysten widersprechen sich nicht so sehr in der Lagebeschreibung wie in der Folgerung. Die On-Chain-Firma Glassnode schrieb am 11. November, Bitcoin korrigiere „mit wenig neuem Kapital hinter sich“; kurzfristige Gründe für Zuversicht gebe es wenige. Damals notierte der Kurs noch nahe 74.000 Dollar, unter den durchschnittlichen Einstiegskosten der Kurzfristanleger von 75.600 Dollar. Ein nachhaltiger Bruch unter 73.000 Dollar würde auf eine längere Seitwärtsphase deuten, ein Schlusskurs unter dem Juni-Tief von 58.500 Dollar würde die Trendumkehr vom August aufheben. Diese 73.000-Dollar-Marke ist seither unterschritten; das Juni-Tief hält vorerst. Zwei große Wallet-Gruppen begannen laut Glassnode zu kaufen, der Rest verkaufte weiter.

Auf der Plattform CryptoQuant zog der Analyst XWIN (Japan) am 12. November eine noch schwächere 30-Tage-Nachfrage von minus 362.000 Bitcoin heran. Die zuvor beobachtete Besserung der Spotnachfrage habe nicht gehalten. Sein Fazit ist unmissverständlich: Eine dauerhafte Erholung brauche frische Käufer, nicht bloß weniger Verkäufer. James Check von Checkonchain beschrieb am 13. November Panikverkäufe: Allein am Vortag seien realisierte Verluste von mehr als 680 Millionen Dollar festgeschrieben worden, vor allem von Anlegern, die oberhalb von 80.000 Dollar aus Angst, etwas zu verpassen, zu viel gekauft hätten und nun genau zu jenem Preis verkauften, zu dem sie vor wenigen Monaten gern mehr genommen hätten. Die Gegenseite formuliert Matt Hougan, Investmentchef von Bitwise, am 11. November so: Kurzfristig erwarte er weitere Schwankungen, längerfristig dürfte sich ein Rücksetzer nach der US-Wahl als Kaufgelegenheit erweisen. Im Wochenkommentar von Bitwise Europe vom 9. November klang das vorsichtiger: Ein nachhaltiger Bruch unter 73.000 Dollar würde die mittelfristige Sicht von bullisch auf bärisch drehen. Auch diese Schwelle ist inzwischen gerissen. Ob Hougans längerfristige Einschätzung trägt, muss der Markt erst noch belegen.

Für Einsteiger folgt daraus keine Kaufgelegenheit im Sinne eines sicheren Schnäppchens, sondern eine Risikoentscheidung. Ein fallender Preis kann weiter fallen; wer heute einsteigt, muss einen erneuten Rutsch in Richtung des Juni-Tiefs oder darunter verkraften können, ohne Miete und Rücklagen anzufassen. Wer trotzdem einen kleinen, langfristig gedachten Anteil aufbauen will, verteilt Käufe besser über Monate als auf einen einzigen Tag, etwa über einen Sparplan. Das mildert das Timing-Risiko, es verhindert Verluste nicht, wenn der Markt lange fällt. Sinnvoll ist eine in der EU zugelassene Handelsplattform; in Deutschland bieten inzwischen auch Sparkassen den Kryptohandel an, behalten dabei aber die Schlüssel. Wer größere Bestände hält, sollte die Verwahrfrage ernst nehmen und nicht alles dauerhaft auf einer Börse lassen. Kredite und Hebel gehören nicht an den Anfang.

Steuerlich gelten Kryptowerte im Privatvermögen nach dem BMF-Schreiben vom 6. März 2025 als Wirtschaftsgüter. Ein Veräußerungsgewinn ist nach § 23 EStG steuerpflichtig, wenn zwischen Anschaffung und Verkauf nicht mehr als ein Jahr liegt. Nach Ablauf dieser Frist bleibt ein privater Verkauf in der Regel steuerfrei. Innerhalb der Jahresfrist greift die Freigrenze: Bleibt der Gesamtgewinn aus allen privaten Veräußerungsgeschäften eines Kalenderjahres unter 1.000 Euro, fällt keine Steuer an. Auch der Tausch einer Kryptowährung in eine andere gilt als Veräußerung und setzt die Frist neu in Gang. Wer das nicht mitdenkt, kann sich den vermeintlichen Vorteil eines frühen Einstiegs an der Steuererklärung wieder verderben.

Ob die Kurse wieder anziehen, weiß heute niemand. Manche Analysten sehen in der Panik der Späteinsteiger und in ersten Käufen größerer Wallets den Stoff für eine spätere Erholung. Die härteren Zahlen vom Wochenende zeigen etwas anderes: Angst, abfließende Fonds und schrumpfende Stablecoins. Ein Einstieg bei 64.000 Dollar ist deshalb keine belohnte Weitsicht, sondern eine Wette darauf, dass das Geld zurückkommt. Davon ist am Markt derzeit wenig zu sehen.