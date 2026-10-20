Sparkassen starten Kryptohandel und behalten die Bitcoin-Schlüssel

Die Sparkassen öffnen ihre App für Bitcoin und andere Kryptowährungen. Über „Krypto – powered by Deka“ können Kunden teilnehmender Institute ein Kryptokonto eröffnen und selbst kaufen oder verkaufen. Zum Angebot gehören Bitcoin, Ether, XRP, Solana und Polygon. Auf der Deka-Seite werden bereits mehrere teilnehmende Sparkassen genannt, darunter die Frankfurter Sparkasse und die Sparkasse Karlsruhe. Der Einstieg erfolgt schrittweise, nicht gleichzeitig in allen Filialen.

Für Bitcoin ist das ein Durchbruch im Alltag: Was Banken lange als riskante Randerscheinung behandelten, findet nun Platz neben Girokonto und Wertpapierdepot. Die Sparkassen erreichen damit Menschen, die sich nie bei einer Kryptobörse angemeldet hätten. Zugleich holen sie ein Geschäft in die eigene App, das bisher andere Anbieter machten.

Der entscheidende Haken steht in den Bedingungen der Deka: Sie verwahrt die privaten Schlüssel für ihre Kunden in einer gemeinsam verwalteten Wallet. Wer dort Bitcoin kauft, kontrolliert die Schlüssel also nicht selbst. Er sieht einen Bestand in seiner Banking-App und ist für die Verfügung darüber auf die Bank angewiesen. Wir haben den Unterschied zwischen App, ETF und eigener Wallet bereits erklärt.

Noch deutlicher wird die Grenze bei einer Auszahlung. Laut Deka sind Übertragungen nur an Wallet-Adressen bestimmter regulierter Kryptodienstleister möglich. Eine Auslieferung an andere Adressen ist ausgeschlossen. Wer die gekauften Bitcoin unmittelbar auf eine eigene Hardware-Wallet oder an eine andere private Adresse senden will, kann das über dieses Angebot nicht frei tun. Bitcoin wird so zum bequem handelbaren Bankprodukt, während seine wichtigste Eigenschaft für viele Nutzer gerade die Verfügung ohne Bank ist.

Dazu kommt die Datenseite. Der Kauf läuft über ein namentlich eröffnetes Konto; die Bank kennt ihren Kunden und dessen Geschäfte. Das Kryptowerte-Steuertransparenz-Gesetz verpflichtet Anbieter zu Meldungen an das Bundeszentralamt für Steuern. Die ersten Meldungen für das Jahr 2026 stehen 2027 an. Über die wachsende Erfassung von Kryptogeschäften haben wir bereits berichtet. Der Sparkassen-Kauf ist kein Weg zu anonymem Geld.

Droht damit die totale Kontrolle über Bitcoin? Nein. Das Netzwerk selbst wird durch den Einstieg der Sparkassen nicht zentralisiert. Menschen können weiterhin eigene Wallets nutzen und ihre Schlüssel selbst verwahren. Doch innerhalb dieses konkreten Bankangebots entscheiden die Regeln des Verwahrers über den Zugang und den Weg der Coins. Die Gefahr liegt nicht darin, dass Bitcoin plötzlich der Bank gehört, sondern dass immer mehr Käufer den Unterschied zwischen Bitcoin-Besitz und einem Bitcoin-Bestand bei der Bank übersehen.

Auch die gewöhnlichen Anlagerisiken bleiben. Die Deka bietet ausdrücklich keine Beratung an, warnt vor möglichen Handelsunterbrechungen und weist darauf hin, dass Kryptowährungen nicht unter die gesetzliche Einlagensicherung fallen. Für die Sparkassen ist Krypto ein neues Geschäft, wo es brenzlig wird, ziehen sie sich durch das Kleingedruckte aus der Affäre. Kunden bleiben dagegen trotz dezentraler Kryptowerte im Sparkassenuniversum gefangen, denn der Schlüssel bleibt bei der Bank. Das ist wie ein Safe, der zwar zuhause steht, aber nur mit Erlaubnis der Bank geöffnet werden darf. Nein, danke!