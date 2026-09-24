Deutschlands Autoindustrie in der Krise: Stellenabbau, Gewinneinbruch und verlorene Märkte

Stand: 24. September 2026. Deutschlands Autoindustrie steckt nicht in einer vorübergehenden Delle. Gewinne brechen ein, Hersteller streichen Tausende Stellen, Zulieferer geraten in die Insolvenz und auf dem wichtigsten Wachstumsmarkt China verlieren deutsche Marken den Anschluss. Diese Übersicht bündelt die wichtigsten Entwicklungen und wird fortlaufend aktualisiert.

Bei BMW sollen weltweit rund 8.000 Stellen wegfallen. Mehr als die Hälfte der Beschäftigten arbeitet in Deutschland, weshalb der Abbau auch hierzulande spürbar werden dürfte. F-NEWS berichtete ausführlich über den angekündigten Stellenabbau bei BMW. Der Fall steht nicht allein, sondern reiht sich in eine Serie von Sparprogrammen ein, die inzwischen nahezu die gesamte Branche erfasst.

Auch Mercedes bekommt den Abschwung mit voller Wucht zu spüren. Der Gewinn der Pkw-Sparte sank zuletzt um 26 Prozent. Schwächere Geschäfte in China, hohe Kosten und der Druck zum technologischen Umbau belasten den Konzern gleichzeitig. Der Gewinneinbruch bei Mercedes zeigt, dass selbst die lange hochprofitable Oberklasse keine Schutzmauer mehr bietet.

Hinzu kommt ein strategisches Problem: China baut seine eigene Autoindustrie in enormem Tempo aus und drängt mit immer größeren Stückzahlen auf die Weltmärkte. Im Juli meldete F-NEWS, dass China erstmals eine Million Autos in einem Monat exportierte. Deutsche Hersteller verlieren währenddessen Marktanteile im chinesischen Geschäft, auf dem viele ihrer früheren Wachstumsversprechen beruhten.

Die Krise trifft nicht nur die großen Markennamen. Wenn ein Werk weniger produziert oder schließt, verlieren Werkzeugbauer, Gießereien, Logistiker, Werkstätten und regionale Dienstleister Aufträge. Der insolvente Zulieferer Jaeger aus Friedberg mit rund 1.000 betroffenen Arbeitsplätzen war ein frühes Warnsignal. Solche Fälle zeigen, wie schnell sich Probleme eines Herstellers durch die gesamte Lieferkette fressen.

Eine Fraunhofer-Prognose zeichnet ein noch düstereres Bild. Bis 2040 könnten in Europas Automobilproduktion 726.000 Arbeitsplätze verschwinden, schon bis 2030 sollen 375.000 Stellen gefährdet sein. Meinrad Müller ordnete diese Zahlen in seinem Beitrag „Bis 2040 726.000 Autojobs weg“ ein. Hinter jedem direkt betroffenen Industriearbeitsplatz stehen weitere Existenzen in der Region.

Politisch wird der Niedergang als Transformation verkauft. Tatsächlich treffen hohe Energiepreise, CO2-Abgaben, wachsende Regulierung, das geplante Verbrenner-Aus und eine mit Milliarden erzwungene Umstellung auf Elektromobilität auf einen Markt, dessen Entwicklung sich nicht an Berliner oder Brüsseler Zeitpläne hält. Elektroautos legen bei den Zulassungen zwar zu, doch der Verbrenner bleibt weiterhin ein zentraler Teil des Marktes. Die einseitige politische Festlegung erhöht daher das wirtschaftliche Risiko.

Zusätzlich geraten deutsche Hersteller zwischen die industriepolitischen Fronten der USA und Chinas. Mercedes könnte wegen chinesischer Beteiligungen langfristig sogar Probleme auf dem US-Markt bekommen. F-NEWS dokumentierte, warum ein amerikanisches Verkaufsverbot für Mercedes näher rückt. Was jahrelang als globale Vernetzung gefeiert wurde, wird in einer Welt neuer Handelsblöcke plötzlich zur Belastung.

Nur einen Tag nach dem ursprünglichen Stand dieses Dossiers meldete BMW einen Gewinneinbruch von rund 35 Prozent im ersten Halbjahr. Damit geriet auch der Konzern unter Druck, der zuvor noch als vergleichsweise stabil galt. F-NEWS dokumentierte den Absturz des BMW-Gewinns.

Gleichzeitig verschiebt sich der Absatz. Reine Elektroautos lagen im Juni erstmals vor jeder einzelnen anderen Antriebsart, während Tesla und BYD kräftig zulegten. Diese Entwicklung bedeutet jedoch keinen sicheren deutschen Erfolg: Die Verkaufszahlen steigen, aber ausländische Hersteller greifen Marktanteile ab. Der Bericht über den E-Auto-Boom und den Angriff von Tesla und BYD zeigt die widersprüchliche Lage.

Volkswagen verschärfte seinen Sparkurs Anfang September drastisch. Bis zu 50.000 weitere Stellen sollen wegfallen, das Modellangebot soll etwa halbiert werden, und für vier deutsche Werke fehlt eine Zukunftsgarantie. Am Standort Osnabrück wird bereits über eine Umstellung von Autos auf Rüstungskomponenten für das israelische Raketenabwehrsystem Iron Dome gesprochen. F-NEWS berichtete über den VW-Abbauplan und die mögliche Entwicklung vom Autowerk zum Rüstungsstandort.

Bei Mercedes steht inzwischen sogar die Drohung einer Werksschließung im Raum. Nach einem Medienbericht soll der Vorstand im Tarifkonflikt mehr Arbeitszeit ohne Lohnausgleich verlangen. Eine endgültige Entscheidung über einen Standort gibt es bislang nicht. Der Fall zeigt dennoch, wie weit der Druck reicht: F-NEWS fasste die Alternative als „Mehr Arbeit ohne Lohn oder das Aus“ zusammen.

Die Abhängigkeit von China bleibt ein weiteres Risiko. Deutschlands Exporte dorthin brachen im Juli um 9,5 Prozent ein. Gleichzeitig hält Deutschland keine staatlichen Reserven wichtiger Rohstoffe vor, obwohl Batterien, Elektronik und Elektromotoren auf Lithium, Grafit, Seltene Erden und andere strategische Materialien angewiesen sind. Ein geplantes Lithiumprojekt in der Altmark könnte rechnerisch Material für bis zu 500.000 E-Autos pro Jahr liefern, befindet sich aber noch im Pilotbetrieb. F-NEWS berichtete über den Einbruch des China-Geschäfts und den Lithium-Fund in der Altmark.

Berlin reagiert auf die Absatz- und Transformationsprobleme nicht mit Technologiefreiheit, sondern mit weiteren Sonderregeln. Die Bundesregierung will die Privilegien des Elektromobilitätsgesetzes entfristen und auf zusätzliche Fahrzeugklassen ausweiten. Der Beitrag „Sonderrechte ohne Ablaufdatum“ zeigt, wie der Staat die politisch gewünschte Antriebsart weiterhin bevorzugt.

Die neuesten Exportzahlen bestätigen den Abstieg. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden von Januar bis Juli 2026 rund zwei Millionen neue Pkw im Wert von 73,5 Milliarden Euro aus Deutschland ausgeführt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum sank die Zahl der exportierten Neuwagen um 4,0 Prozent, ihr Wert sogar um 8,9 Prozent. Der Einbruch trifft damit nicht nur die Stückzahlen, sondern noch stärker das Geschäft mit teuren Fahrzeugen. Die amtlichen Zahlen vom 21. September passen zum Bild schrumpfender Werke und wegbrechender Auslandsmärkte.

Auch die politisch erzwungene Elektro-Wende ist in Europa weit von einem flächendeckenden Durchbruch entfernt. 2025 waren nach Eurostat-Daten nur 17,3 Prozent aller neu zugelassenen Pkw in der EU reine Elektroautos. Deutschland lag mit 19,1 Prozent etwas darüber, aber weit hinter Dänemark mit 67,8 Prozent, den Niederlanden mit 40,2 Prozent und dem Nicht-EU-Land Norwegen mit 95,1 Prozent. Die am 22. September veröffentlichten Vergleichszahlen zeigen vor allem eines: Es gibt keinen einheitlichen europäischen Markt, auf den deutsche Hersteller ihre gesamte Strategie bedenkenlos ausrichten könnten.

Diese Seite wird ergänzt, sobald Hersteller neue Zahlen, Sparprogramme, Werksschließungen oder Stellenstreichungen melden. Die entscheidende Frage lautet nicht mehr, ob die deutsche Autoindustrie Arbeitsplätze verliert. Entscheidend ist, wie viel industrielle Substanz noch verschwinden muss, bevor Berlin und Brüssel ihre Politik nicht länger als Erfolgsgeschichte verkaufen können.