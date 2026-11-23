Hunderte Schulen erhielten am Montag nahezu gleichlautende Bombendrohungen. Die Polizei informierte bundesweit über die Drohwelle und erklärte, es gebe keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr. Einen entscheidenden Teil des Inhalts ließen die amtlichen Meldungen jedoch weg: Die Absender forderten den Rücktritt der Bundesregierung und die Einführung der Scharia.

Das berichtet die Junge Freiheit unter Berufung auf Informationen der „Bild“-Zeitung. Die Mails trugen demnach den Betreff „Der Tod erwartet dich“ und endeten mit „Allahu Akbar“. Die Verfasser behaupteten, in den Schulgebäuden Sprengsätze deponiert zu haben.

In unserem ersten Bericht über die Bombendrohungen stützten wir uns auf die Veröffentlichungen der Landeskriminalämter und Polizeipräsidien. Dort war von nahezu wortgleichen Drohmails, angeblichen Bomben und der bislang fehlenden Ernsthaftigkeit die Rede. Die politische und religiöse Forderung der Absender erwähnten die Behörden nicht.

Allein in Baden-Württemberg sollen mehr als 450 Schulen betroffen gewesen sein, in Sachsen-Anhalt etwa 260. Weitere Drohungen gingen unter anderem in Sachsen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz ein. Auch Schulen in Dänemark erhielten ähnliche Mails. Mehrere Einrichtungen wurden vorsorglich geräumt oder beendeten den Unterricht.

Warum die Polizei den brisanten Wortlaut bundesweit nicht öffentlich machte, bleibt offen. Gerade die Forderung nach der Scharia gehört jedoch zur Einordnung einer solchen Drohwelle. Wer nur von anonymen Bombendrohungen spricht, unterschlägt ihren politischen Inhalt und nimmt der Öffentlichkeit die Möglichkeit, das Geschehen vollständig zu bewerten.

Ob tatsächlich Islamisten hinter den Schreiben stehen oder ob die Formulierungen gezielt benutzt wurden, um Angst zu verbreiten, ist bislang nicht bekannt. Die Absender sind nicht identifiziert. Die Polizei ermittelt wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Erst vor wenigen Monaten hatte der Verfassungsschutz vor dem wachsenden Einfluss islamistischer Gruppen gewarnt.