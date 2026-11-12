Brauchen wir einen Gruß-August? Josef Thoma nimmt Bellevue aufs Korn

Brauchen wir einen Gruß-August? Josef Thoma nimmt in seinem Video das Amt des Bundespräsidenten aufs Korn. Er spottet über feierliche Ansprachen, den Apparat hinter dem Staatsoberhaupt und die Versorgung nach dem Ausscheiden. Sein Urteil über Frank-Walter Steinmeier und Joachim Gauck fällt knapp aus. Für beide, meint Thoma, werde später kaum Platz im Geschichtsbuch sein.

Was das Staatsoberhaupt tatsächlich entscheiden kann, hat F-NEWS am Beispiel der Kanzlerernennung erläutert. Wie Thoma mit deutschen Autoritäten umgeht, zeigte schon seine Abrechnung mit dem deutschen Untertanen.