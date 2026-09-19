Bundeswehr lädt jetzt zur Zwangsmusterung trotz klarem Nein

„Ich will nicht zur Bundeswehr“ steht im Fragebogen. Die Einladung zur Musterung kommt trotzdem. Junge Männer des Jahrgangs 2008 erhalten bereits Ladungen, obwohl sie ausdrücklich kein Interesse am Wehrdienst angegeben haben. Was offiziell wie die Vorbereitung eines freiwilligen Dienstes klingt, ist bei der Erfassung der Männer längst mit einer Pflicht verbunden.

Nach Angaben des Deutschlandfunks hatten bis Ende Juli rund 470 Männer eine entsprechende Aufforderung erhalten. Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums erklärte dort, die Musterung sei schon jetzt verpflichtend. Ein Nein zum Soldatenberuf stoppt den Termin also nicht.

Die Bundeswehr hatte diesen Schritt schon im Juni angekündigt. In ihrer Pressemitteilung zur Wehrerfassung heißt es, zeitnah würden auch Männer ohne Interesse eingeladen. Die Auswahl richte sich nach Wohnort und verfügbaren Musterungskapazitäten. Ab dem 1. Juli 2027 sollen dann alle männlichen 18-Jährigen des betroffenen Jahrgangs gemustert werden. Bis dahin entstehen 24 regionale Musterungszentren.

Gerade die zeitliche Kommunikation hat für Verwirrung gesorgt. Die Bundesregierung nennt seit Langem den Juli 2027 als Termin für die flächendeckende Pflichtmusterung. Ein von der Berliner Zeitung dokumentierter Fall zeigt aber eine Ladung für August 2026. Das Ministerium erklärte auf Nachfrage, die Musterungspflicht für Männer ab Jahrgang 2008 bestehe bereits seit Inkrafttreten des Gesetzes. Die Kapazitäten für einen ganzen Jahrgang fehlten lediglich noch.

Seit Anfang 2026 verschickt die Bundeswehr Fragebögen an 18-Jährige. Männer müssen antworten, Frauen können es freiwillig tun. Auf einer Skala kann man sein Interesse am Wehrdienst mit null angeben. Für die Bundeswehr bedeutet diese Null keine Absage an die Untersuchung des Körpers und der Eignung. Sie bedeutet nur, dass man sich bislang nicht freiwillig zum Dienst gemeldet hat.

Musterung und Einberufung sind rechtlich zwei verschiedene Schritte. Wer untersucht wird, muss nach der derzeitigen Regelung nicht automatisch Soldat werden. Der Wehrdienst bleibt vorerst freiwillig. Der Bundestag kann allerdings später eine Bedarfswehrpflicht beschließen, wenn die Personalziele verfehlt werden oder die Sicherheitslage es nach Auffassung der Regierung erfordert. Die Bundeswehr baut mit der Erfassung und den Untersuchungen schon heute die Datengrundlage für eine solche Entscheidung auf.

Damit trifft der Staat eine klare Vorentscheidung über junge Männer. Die Bundeswehr will wissen, wer gesundheitlich geeignet ist, auch wenn der Betroffene mit ihr nichts zu tun haben will. Von Freiwilligkeit kann man bei diesem Teil des Verfahrens nicht sprechen. Wer eine Ladung erhält, sollte sie nicht mit einem Werbebrief verwechseln, die Rechtsgrundlage prüfen und bei Unklarheiten eine schriftliche Auskunft verlangen.

F-News hat über den massiven Ausbau der Verteidigungsausgaben berichtet. Neben mehr Geld und Material fordert der Staat nun auch systematisch Zugriff auf die Lebensplanung eines neuen Jahrgangs. Die Frage, ob jemand dienen will, stellt er zwar noch. An die Antwort hält er sich bei der Musterung aber nicht.