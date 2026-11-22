Die Bild macht am Sonntag aus einem Transportweg eine Kapitulation. Schon im frei lesbaren Aufmacher heißt es, die Bundeswehr habe eine „Panzerkolonne durch Polen“ abgesagt, „aus Rücksicht auf Putin“. Es hätte eine „gewaltige Machtdemonstration“ an der Nato-Ostflanke werden sollen. Hinter der Bezahlschranke und bereits in diesem Vorspann steckt die Pointe der Zeitung: eine „heikle Abwägung im Umgang mit Kreml-Diktator Wladimir Putin“.

Was feststeht, steht in den Mitteilungen des Heeres. Unter Führung der 10. Panzerdivision üben in Litauen zwei Verbände zeitgleich: die Panzergrenadierbrigade 37 bei der Übung „Grand Eagle 26“ auf dem Truppenübungsplatz Pabrade und die Panzerbrigade 45, die Brigade Litauen, bei „Freedom Shield 26-II“ in Rudninkai. Für Grand Eagle verlegt die Panzergrenadierbrigade 37 rund 1.800 Soldaten und mehr als 750 Fahrzeuge innerhalb weniger Tage an die Ostflanke. An den Übungen der Division nehmen insgesamt mehr als 6.000 Soldaten teil. Geübt werden Alarmierung, Verlegung und Gefechtsdienst. Das ist der Auftrag, den die Truppe selbst nennt – und den F-News bereits bei früheren Verlegungen nach Litauen beschrieben hat.

Dass schweres Gerät per Bahn statt als sichtbarer Straßenkonvoi durch Polen fährt, gibt die Bild als Kniefall aus. Das Bundesverteidigungsministerium erklärte der Zeitung, ein Wechsel der Verkehrsträger sei nichts Ungewöhnliches und müsse geübt werden, weil er auch im Ernstfall möglich sein müsse. Das ist die amtliche Begründung. Die Putin-Pointe stammt aus „BILD-Informationen“ und anonymen Militärkreisen, nicht aus einer nachprüfbaren Lagebewertung des Ministeriums. Ein namentlich nicht genannter Nato-Vertreter soll der Bild gesagt haben, man prüfe bei Manövern das „richtige Maß an Abschreckung“, um „unnötige Provokationen zu vermeiden“. Belegen lässt sich das Zitat nur über die Zeitung selbst.

Eine Armee, die schwere Panzer nur noch als Straßentheater nach Osten rollen lassen darf, hat das Logistikhandwerk nicht verstanden. Die Schiene ist in einem Verteidigungsfall oft der belastbarere Weg. Wer daraus schon die Angst vor dem Kreml liest, will das Bild der Kolonne, nicht die Fähigkeit, überhaupt anzukommen. Deeskalation ist kein Verrat. Sie ist das Gegenteil von Kriegsrhetorik, die jede Anpassung der Route zur Unterwerfung erklärt.

Die Frage geht an die Bild: Will sie keine Deeskalation, sondern den großen Aufmarsch? Eine sichtbare Panzerkolonne durch Polen verkauft sich gut. Sie beweist keine Entschlossenheit – und ihr Ausbleiben beweist keine Unterwerfung. Wer den totalen Krieg in der Schlagzeile übt, sollte ehrlich sagen, dass er das Schauspiel will, nicht die Sicherheit. Nicht jeder Marsch nach Osten ist Klugheit, nur weil er laut ist.