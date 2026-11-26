Eine Geburt mit Maske, ein Abschied ohne Angehörige. Die Hebamme Andrea Dietter und die Intensivkrankenschwester Sabrina Kollmorgen schildern im Gespräch mit Johannes Clasen für den Verein MWGFD, wie Corona-Regeln ihren Berufsalltag veränderten. Sie berichten von Gebärenden, die unter Maskenpflicht entbinden mussten oder von Kliniken abgewiesen worden seien. Sterbende hätten ihre Angehörigen teilweise nicht mehr sehen können.

Dietter hatte im Mai bereits in der Corona-Enquete des Bundestages gesprochen. Im Interview geht es auch um Komplikationen rund um Geburten, die sie nach eigener Aussage seit Beginn der Impfkampagne häufiger beobachtet habe. Aus solchen persönlichen Beobachtungen lässt sich keine Ursache ableiten. F-News hat bereits über die Corona-Bilanz im Bundestag und den Umgang mit Kritik in der Enquete berichtet.