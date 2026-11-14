Am Donnerstag hat der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos den Botschaftern in Moskau ein Angebot gemacht. Russland baue ein eigenes Netz für schnelles Internet in niedriger Erdumlaufbahn, sagte Dmitri Bakanow. Der entscheidende Vorteil sei nicht die Geschwindigkeit, sondern die Kontrolle: Bodenstationen und Netzsegmente in den jeweiligen Ländern würden „ausschließlich von euren Sicherheitsbehörden kontrolliert“. Am selben 12. November erklärte Digitalminister Maksut Schadajew, der Aufbau der Konstellation „Rasswet“ laufe nach Plan; mehr als 30 Apparate seien bereits gestartet, das Vertrauen, die erste Ausbaustufe 2028 abzuschließen, sei gewachsen. Büro 1440, ein privates Unternehmen im IKS-Holding, hatte am 23. März und am 19. Juli jeweils 16 Seriensatelliten gestartet.

Der unabhängige Satellitenkatalog von Jonathan McDowell, Stand 13. November 2026, 1.48 Uhr MEZ, zählt für Rasswet einschließlich früherer Tests 38 gestartete, 36 noch umlaufende und nur 13 in der betrieblichen Zielbahn; 15 steigen noch auf, zwei der Seriensatelliten von 2026 sind bereits wieder aus dem Orbit. Das ist keine fertige Starlink-Konkurrenz. Es ist der Einstieg in denselben Wettlauf, den die USA, China, die EU und Kanada bereits führen: Wer das Internet über den Köpfen der anderen legt, legt auch den Schalter dorthin.

Die neue Weltkarte im Orbit

Das Maß aller Dinge heißt weiter Starlink. McDowell registrierte zum selben Stichtag 11.193 Starlink-Satelliten im Orbit, 9.704 davon in der Betriebsbahn; 13.096 wurden seit den Prototypen gestartet, 1.903 sind nicht mehr oben. Die US-Fernmeldebehörde FCC hat SpaceX am 9. Januar 2026 autorisiert, die Starlink-Konstellation der zweiten Generation auf 15.000 Satelliten zu bringen. China zieht mit zwei eigenen Netzen nach: Das chinesische Industrie- und Informationstechnologieministerium hat am 15. September offiziell gemeldet, die Konstellation „Qianfan“ (Tausend Segel) der Firma Yuanxin/Spacesail sei auf 248 gestartete Satelliten gewachsen; McDowell zählt zwei Monate später 276 im Orbit, 195 in der Betriebsbahn. Für das staatliche Netz Xingwang/Guowang führt derselbe Katalog 274 Satelliten im Orbit und 224 in der Betriebsbahn. Amazons umbenanntes Netz Leo (früher Project Kuiper) kommt auf 392 Apparate im Orbit und 368 in der Betriebsbahn – weit unter der FCC-Zwischenmarke von 1.616 Stück bis zum 30. Juli 2026; die Behörde erteilte am 5. Juni einen bedingten Aufschub, die volle erste Generation von 3.232 Satelliten bleibt bis zum 30. Juli 2029 fällig.

Europa antwortet auf zwei Ebenen. Eutelsats OneWeb hat nach McDowell 654 Satelliten im Orbit und 625 in der Betriebsbahn. Das Unternehmen will OneWeb bis 2034 mit weiteren 229 Satelliten neben bereits bestellten 440 neuen Apparaten erneuern und erweitern. Parallel dazu baut die EU mit dem Konsortium SpaceRISE (SES, Eutelsat, Hispasat) das hoheitliche Netz IRIS²: 348 Satelliten, davon 330 in niedriger und 18 in mittlerer Bahn; die 348 enthalten eine verstärkte LEO-Schicht von 66 Apparaten für Verteidigung, Sicherheit und Kriseneinsätze. Erste Starts sind ab 2029 geplant. Eutelsat führt das LEO-Segment und investiert nach eigener Darstellung 2,23 plus 1,16 Milliarden Euro von 2027 bis 2034. Kanada hat am 4. August mit Telesat Lightspeed einen Militärvertrag über 2,3 Milliarden Dollar geschlossen; die Konstellation wird damit auf 225 Satelliten erweitert und soll der Armee sichere Polarverbindungen liefern. Das Internet aus dem All ersetzt das Glasfasernetz nicht. Es wird zur politisch entscheidenden Reserve- und Militärleitung – und zum Argument, immer mehr Apparate nach oben zu schicken.

Die Internationale Astronomische Union führt in ihrem Zentrum zum Schutz des dunklen und ruhigen Himmels (Stand Abruf 14. November 2026) 13 bereits gestartete Großkonstellationen, 13.157 Konstellationssatelliten im Orbit und 11.354 in betrieblichen Bahnen. In Planung stehen 36 weitere Großkonstellationen. In Anträgen bei FCC und ITU sind zusammen 2.330.657 Satelliten vermerkt. Das ist kein Fahrplan, der schon bezahlt wäre. Es ist die Papierform eines Käfigs um die Erde.

Licht, Schrott und der Schalter

Die IAU erklärt sich „tief besorgt“ über die wachsende Zahl gestarteter und geplanter Konstellationen. Sie verteidigt den dunklen und funkruhigen Himmel als Voraussetzung der Astronomie, als kulturelles Erbe und als Schutz nächtlicher Tiere. Was Laien als romantische Lichtstreifen fotografieren, ist für Observatorien Belichtungsschaden, Streulicht und gestörte Radiobeobachtung.

Dazu kommt der Müll. Der Weltraumumweltbericht 2026 der ESA stellt trotz besserer Vermeidungsregeln wieder ein Netto-Wachstum der Trümmerpopulation fest. Zusammen mit den neuen Konstellationen werde der Dominoeffekt des Kessler-Syndroms – Kollisionen erzeugen Fragmente, die weitere Kollisionen auslösen – in den Modellrechnungen „viel früher sichtbar“. Die Vorausschau musste von 200 auf 100 Jahre verkürzt werden, die Kurven liegen trotzdem höher als im Jahr zuvor. Wer Tausende Satelliten mit kurzer Lebensdauer ständig ersetzt, füllt nicht nur den Orbit, er verbrennt sie am Ende auch in der Atmosphäre. Eine Studie in Scientific Reports warnte schon 2021 davor, dass Aluminium aus Megakonstellationen zur neuen Quelle hochgelegenen Aluminiumoxids wird. Die NOAA-Modellierung von Maloney und Kollegen aus dem Jahr 2025 rechnet für ein Szenario mit mehr als 60.000 LEO-Satelliten bis 2040 mit rund 10.000 Tonnen Aluminiumoxid pro Jahr in der oberen Atmosphäre – in der Größenordnung des natürlichen Meteoritenstaubs. Die Simulation zeigt eine Erwärmung der mittleren Atmosphäre um bis zu 1,5 Grad nahe den Polen und rund zehn Prozent langsameren Polarwirbel auf der Südhalbkugel. Die Langzeitwirkung auf die Ozonschicht ist unsicher, die Größenordnung ist es nicht. F-News hat diesen ungeplanten Eingriff in die Atmosphäre bereits dokumentiert.

Die größte politische Gefahr liegt unter dem Werbeversprechen von Souveränität. Ein privater Betreiber kann das Netz drosseln oder abschalten; das hat der ukrainische Kriegsverlauf bereits gezeigt, als Starlink zur Verfügungsmasse zwischen Musk und der US-Politik wurde. Der Aus-Schalter sitzt nicht im Parlament des Nutzers. Ein staatliches Netz, das Bakanow ausdrücklich den Sicherheitsbehörden der Partnerländer unterstellt, ist dieselbe Architektur mit anderem Wappen: Zensur, Überwachung und Abschaltung werden zum Produktmerkmal. IRIS² und der kanadische Militärvertrag zeigen, dass auch der Westen das All zuerst als sichere Regierungs- und Verteidigungskapazität denkt. Abhängigkeit von einem Konzern oder von einem Staat unterscheidet sich für den, der den Zugang verliert, nur im Briefkopf.

Die Erde ist nicht erst in Zukunft eingegittert. Das erste Raster hängt bereits oben, und Starlink ist sein engstes Gewebe. Jede neue „souveräne“ Konstellation fügt Lichtstreifen, Aluminium, Kollisionsrisiko und einen weiteren Schalter hinzu, den jemand anderes bedient. Der Nachthimmel ist kein Restposten für Romantiker. Er ist der letzte unprivatisierte öffentliche Raum – und er wird industrialisiert, ohne dass darüber abgestimmt worden wäre.