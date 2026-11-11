Deutschland gewöhnt sich an Kinderlosigkeit: Raphael Bonelli über den aufgeschobenen Kinderwunsch

Deutschland hat sich an Kinderlosigkeit gewöhnt, sagt der Wiener Psychiater Raphael Bonelli. Im Format „Fokus Familie“ spricht er mit Hedwig von Beverfoerde über sein Buch „Deutschland will nicht mehr“ und darüber, warum aus einem Kinderwunsch oft keine Familie wird. [Interview bei DemoFürAlle]

Im Buch steht dafür die erfundene Frau D. Sie begegnet einer jungen Familie mit drei Kindern und merkt, wie lange sie ihre eigene Familiengründung vor sich hergeschoben hat. Bonelli erzählt dazu von einer Geburtstagsfeier, zu der eine befreundete Kollegin ihn eingeladen hatte. Selbst das jüngste seiner Kinder sollte zu Hause bleiben. Bonelli sieht darin ein Beispiel dafür, wie selbstverständlich Erwachsene ihren Alltag ohne Kinder organisieren.

Bonelli kritisiert den Druck, erst die Ausbildung abzuschließen und sich beruflich abzusichern, bevor Kinder überhaupt infrage kommen. Im Gespräch wendet er sich auch gegen ein Verständnis von Unabhängigkeit, das eine Bindung vor allem als Risiko erscheinen lässt. Wie der Staat Familien finanziell behandelt, zeigt sich unterdessen am Streit um die beitragsfreie Mitversicherung.

Der Geburtenrückgang ist messbar. 2025 kamen in Deutschland 654.241 Kinder zur Welt, so wenige wie in keinem anderen Jahr seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Geburtenziffer sank auf 1,32 Kinder je Frau. Auch die Bundesregierung musste sich zuletzt auf eine AfD-Anfrage mit der Frage befassen, wie genau sich Geburten, Wanderung und Bevölkerungsentwicklung statistisch erfassen lassen. [Statistisches Bundesamt]