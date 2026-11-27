Wie lange kann Deutschland weitermachen wie bisher? Der Finanzwissenschaftler Christian Rieck spricht mit Jasmin Kosubek darüber, wo das Land an Grenzen stößt. Das Gespräch beginnt mit der Frage, wer die Regeln setzt und welche Interessen politische Entscheidungen bestimmen. Danach geht es um Selbstzensur, Symbolpolitik und den Vertrauensverlust in staatliche Institutionen.

Ab Minute 56 wird es konkret. Rieck und Kosubek sprechen über den Wirtschaftsstandort und die Krise der deutschen Autoindustrie. Anschließend geht es um Renten und steigende Sozialabgaben. Welche Ausgaben haben Vorrang, wenn das Geld knapper wird? Diese Frage stellt sich auch in der Debatte über den Bundeshaushalt.

Auswandern oder bleiben? Rieck erzählt von der Flucht seines Vaters aus der DDR und spricht darüber, wo für ihn selbst die Grenze läge. Zum Schluss geht es darum, woran er eine Trendwende in Deutschland erkennen würde.