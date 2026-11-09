Der FPÖ-Europaabgeordnete Gerald Hauser meldet eine Antwort der EU-Kommission auf seine parlamentarische Anfrage zur Wirksamkeit der COVID-19-Impfstoffe. Laut Hauser erklärte die Kommission, die Impfstoffe seien „bei der Verhinderung der Übertragung je nach Zeit und Land unterschiedlich wirksam“ gewesen.

Als Ausgangspunkt nannte Hauser österreichische Zahlen: Während der Pandemie seien 94,2 Prozent aller Corona-Infektionen und 74,1 Prozent aller COVID-19-Todesfälle in jener Phase aufgetreten, in der bereits 76,1 Prozent der Bevölkerung geimpft gewesen seien. Er habe die Kommission gefragt, wie sie die Wirksamkeit der Impfstoffe angesichts dieser Bilanz einordne.

Aus der Formulierung der Kommission schließt Hauser, es könne Unterschiede zwischen Impfstoffen, Chargen und deren Wirkung in den Mitgliedstaaten gegeben haben. Genau das sei bisher kaum diskutiert worden und müsse nun geklärt werden. Zu früheren Kommissionsantworten zu Haftung und Wirksamkeit hat F-News bereits berichtet.

Zugleich greift Hauser die Behauptung an, die Impfungen hätten Schätzungen zufolge Millionen Menschenleben gerettet. In Österreich hätten sie weder Ansteckungen noch Weitergabe noch schwere Verläufe und Todesfälle verhindert – im Gegenteil hätten die offiziellen Zahlen die Pandemie erst richtig befeuert. Die Geimpften seien zudem im Glauben gelassen worden, die Impfstoffe seien sicher.

Hauser kündigt weitere Nachfragen an. Er will wissen, wie viele COVID-19-Infektionen und Todesfälle es in allen 27 EU-Staaten zwischen dem 11. März 2020 und dem 26. Dezember 2020 gab und wie viele zwischen dem 27. Dezember 2020 und dem 29. Juni 2023. Außerdem soll die Kommission angeben, welche Impfstoffe und welche Chargen wann in den Mitgliedstaaten verimpft wurden. Auch die Forderung nach einer Aussetzung der Zulassungen hatte Hauser bereits erhoben.