Außerirdische leben bereits unerkannt unter Menschen und führen der US Navy absichtlich ihre technische Überlegenheit vor. Das behauptet der frühere US-Rüstungsauftragnehmer Gary Moshier gegenüber der Daily Mail. Moshier arbeitete nach Angaben der Zeitung an der Entwicklung militärischer Waffentechnik, bevor er sich als Autor dem UFO-Phänomen zuwandte.

Nach zwölf Jahren eigener Recherche kommt Moshier zu einer radikalen Deutung: UFO-Begegnungen, Viehverstümmelungen, Entführungsberichte und Kornkreise seien inszenierte Botschaften einer nichtmenschlichen Spezies. Die spektakulären Begegnungen mit Militärpiloten betrachtet er nicht als zufällige Sichtungen. Die unbekannten Objekte würden Kampfflugzeuge verfolgen, bedrängen und zu Reaktionen zwingen, um zu zeigen, wer technisch überlegen ist.

Als Beispiel nennt er den bekannten „Tic-Tac“-Vorfall vor der USS Nimitz. Im November 2004 beobachtete der damalige Navy-Pilot David Fravor vor der Küste Südkaliforniens ein weißes, kapselartiges Objekt ohne sichtbare Tragflächen oder Antrieb. Fravor schilderte, das Objekt habe auf seine Manöver reagiert und sei dann mit enormer Beschleunigung verschwunden. Die Daily Mail verlegt den Vorfall in einer Passage irrtümlich in das Jahr 2024.

Für Moshier ist besonders brisant, dass unbekannte Objekte an geheimen Treffpunkten militärischer Flugverbände aufgetaucht sein sollen. Damit demonstrierten sie nach seiner Lesart nicht nur überlegene Flugtechnik, sondern auch Wissen über vertrauliche Einsatzabläufe. Einen Beleg dafür, dass die beobachteten Objekte außerirdischer Herkunft waren, liefern allerdings weder der Nimitz-Fall noch die veröffentlichten Militärvideos.

Noch weiter geht seine Erklärung für das angebliche Interesse an der Erde. Moshier glaubt, eine außerirdische Spezies wolle den Planeten langfristig neu besiedeln. Warnungen vor Umweltzerstörung, Berichte über UFOs an Nuklearanlagen und angebliche Botschaften an Entführungsopfer hätten deshalb keinen uneigennützigen Hintergrund. Die Besucher wollten die Erde bewohnbar halten, weil sie selbst hier leben und ihre Art fortpflanzen wollten.

Auch die oft zitierte Beobachtung von 62 Schülern im simbabwischen Ruwa im Jahr 1994 ordnet er in dieses Muster ein. Mehrere Kinder berichteten damals von silbernen Objekten, humanoiden Gestalten und gedanklich empfangenen Warnungen vor der Zerstörung der Umwelt. Moshier verbindet damit außerdem Erzählungen über Viehverstümmelungen sowie frühere Aussagen von Militärangehörigen, nach denen unbekannte Flugobjekte über Atomwaffenstandorten erschienen und technische Systeme beeinflusst haben sollen.

Seine schärfste These lautet, dass außerirdische Wesen längst unter Menschen leben. Aus zunächst auffälligen Mischwesen seien demnach Wesen hervorgegangen, die äußerlich nicht mehr von Menschen zu unterscheiden seien, neurologisch jedoch andere Fähigkeiten besäßen. Ähnliche Behauptungen über Mensch-Nichtmensch-Hybriden hatte bereits die republikanische Kongressabgeordnete Anna Paulina Luna in die politische UFO-Debatte eingebracht, wie F-NEWS berichtete.

Moshier legt für seine Theorie keine neuen physischen Beweise vor und beruft sich nicht auf eine eigene direkte Begegnung. Er deutet bekannte Fälle, Zeugenaussagen und bereits veröffentlichtes Material als zusammenhängenden Plan. Auch die jüngste Freigabe des US-Kriegsministeriums brachte zwar weitere Dokumente, Radaraufzeichnungen und Videos, aber keinen öffentlich überprüfbaren Alien-Beweis. F-NEWS hat die Inhalte der achten UFO-Tranche zusammengefasst. Die Akten halten das Rätsel am Leben; Moshiers Besiedlungsthese bleibt seine weitreichende Interpretation.