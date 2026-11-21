Das US-Kriegsministerium hat am Freitag die achte Tranche seiner UFO-Akten veröffentlicht. Unter dem Programm PURSUE liegen 43 weitere Dateien vor: 40 Dokumente und drei Videos, datiert von 1949 bis 2026. Alle Vorgänge in diesem Archiv gelten als ungeklärt. Die Regierung könne die Natur der beobachteten Phänomene nicht abschließend bestimmen, oft aus Mangel an Daten. Pentagon-Sprecher Sean Parnell kündigte in einer amtlichen Mitteilung bereits die nächste Lieferung an.

Zum aktuellen Material gehören drei Sensorvideos, die das US-Zentralkommando CENTCOM an das Pentagon-Büro AARO übermittelt hat. Das längste, DOW-UAP-PR168, stammt von 2026 aus dem Nahen Osten: 54 Sekunden aus einem elektro-optischen und infraroten System an Bord einer US-Militärplattform. Der Sensor verfolgt mehrere „Kontrastbereiche“, zoomt später auf zwei davon und verliert zeitweise den Kontakt. Eine analytische Bewertung, heißt es ausdrücklich, sei das nicht.

**Just In** The White House has just declassified this UAP Video showing multiple UFOs 🛸👽🇺🇸



UFO Files Released – Release 8



DOW-UAP-PR168, Unresolved UAP Report, Middle East, 2026



The United States Central Command submitted a report of an unidentified anomalous phenomenon… pic.twitter.com/4UnHfk2Wyq — Interstellar (@InterstellarUAP) November 20, 2026

Zwei kürzere Clips ergänzen das Paket: 20 Sekunden Infrarot aus dem Jahr 2020 (PR166) und 13 Sekunden aus einem elektro-optischen und infraroten System von 2023 (PR169), ebenfalls aus dem CENTCOM-Raum. Dazu kommt eine AARO-Folie über einen Radarfall im Westen der USA von 2023 (D165). Ein ziviles Luftraumüberwachungsradar erfasste acht Kontakte in 84 Sekunden in geschätzten 55.000 bis 70.000 Fuß Höhe. Wären sie ein einziges Objekt, ergäbe die Punkt-zu-Punkt-Strecke von rund 38,5 Meilen eine Mindestgeschwindigkeit von 1650 Meilen pro Stunde. Die Behörde warnt selbst: Das 12-Sekunden-Intervall der Radarumläufe reiche nicht aus, um zu belegen, dass alle Kontakte von demselben Objekt stammen. Der Vorgang bleibe wegen unzureichender Daten ungeklärt.

Der größere Teil der Tranche ist historisch. Sechs CIA-Dokumente von 1952 behandeln „fliegende Untertassen“: Die Luftwaffe habe damals rund 1500 Meldungen seit 1947 gezählt, etwa 20 Prozent galten als ungeklärt. Ein Briefing des Office of Scientific Intelligence vom 14. August 1952 findet keine Belege für eine sowjetische oder außerirdische Herkunft und empfiehlt keine weiteren Schritte. Andere Papiere erwägen psychologische Kriegsführung, mahnen aber, das Interesse der CIA dürfe nicht an die Presse gelangen. Dazu kommen Luftwaffenberichte von 1956 und 1957, darunter der Fall Levelland in Texas, sowie kalifornische Akten – einige mit konventionellen Bewertungen wie Wolke, Meteor, Mars oder Flugzeug.

Das umfangreichste Stück ist der 538-seitige Zehn-Monats-Bericht von Bigelow Aerospace Advanced Space Studies vom 30. Juli 2009, entstanden im Auftrag der DIA unter dem Programm AAWSAP. Darin beschreibt der Auftragnehmer Pläne für einen unterirdischen Tresor von 5000 Quadratfuß in North Las Vegas, mit drei Fuß starken Wänden, um „exotisches Material oder Gewebe“ zu lagern, das die Organisation beschaffen könnte, einschließlich geborgener Hardware und biologischer Proben. Das ist ein Vorhaben des Auftragnehmers, kein Beleg, dass solches Material vorhanden war oder der Bau ausgeführt wurde. Die offizielle Beschreibung führt den Bericht als Programmdokument mit geplanten Arbeiten, historischen Recherchen und Untersuchungen zu paranormalen Phänomenen an einem Standort in Utah.

Die öffentliche Aufmerksamkeit gilt vor allem diesem Tresor und der Zahl von 1650 Meilen pro Stunde. Der Analyst Mick West, auf den Bericht angesprochen, schreibt, ähnliches habe bereits in älteren Akten gestanden; in dieser Tranche sei „sehr wenig neu“. Ungeklärt heißt auch hier nicht außerirdisch. Wie F-News bereits zur siebten Tranche und zu früheren Sensorvideos festgehalten hat, bleiben Fälle offen, wenn die Messdaten nicht reichen. Die Videobeschreibungen selbst schließen eine analytische Feststellung aus. Die Radarfolie belegt die hohe Geschwindigkeit gerade nicht.