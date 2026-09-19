Pentagon veröffentlicht 15 neue UAP-Videos – sechs kugelförmige Objekte bleiben ungeklärt

Das Pentagon hat am 18. September seine inzwischen sechste Tranche freigegebener Akten über unidentifizierte anomale Phänomene veröffentlicht. Diesmal umfasst die Veröffentlichung 71 Dateien: 55 Dokumente, 15 Videos und eine Audioaufnahme. 67 Dateien stammen aus Beständen des US-Verteidigungsministeriums, vier weitere von einer Polizeibehörde in Colorado. Die Unterlagen reichen von historischen Fällen aus dem Jahr 1952 bis zu militärischen Beobachtungen aus dem Jahr 2025. Besonders bemerkenswert sind dabei nicht die alten Spekulationen über exotische Antriebssysteme, sondern neue beziehungsweise nun offiziell veröffentlichte militärische Sensoraufnahmen von Objekten, die bis heute nicht identifiziert werden konnten.

In einem der Fälle beobachtete eine US-Militärplattform über dem Nahen Osten etwa sechs kleine kugelförmige Objekte. Im dazugehörigen Bericht werden sie ausdrücklich als „agile“ beschrieben. Die Objekte hätten häufig ihre Flugrichtung geändert. Eine Erklärung für die Beobachtung liefert das Pentagon bislang nicht. In einem weiteren Fall wurden Objekte mit einer geschätzten Größe von ein bis zwei Metern registriert. Die Besatzung berichtete, dass sie sich unregelmäßig innerhalb des beobachteten Gebietes bewegten. Auch dieser Vorgang wird weiterhin als ungeklärt geführt.

Genau hier liegt die eigentliche Brisanz der neuen Veröffentlichung. Es handelt sich nicht lediglich um jahrzehntealte Augenzeugenberichte aus der klassischen UFO-Ära. Die Akten enthalten moderne Aufzeichnungen militärischer Plattformen und Sensoren aus Regionen, in denen die US-Streitkräfte operieren. Weitere veröffentlichte Aufnahmen stammen unter anderem aus dem Raum des Gelben Meeres sowie aus dem Nahen Osten. Damit bleibt eine bemerkenswerte Tatsache bestehen: Hochgerüstete Streitkräfte erfassen Objekte, über deren Natur sie zumindest auf Grundlage der vorliegenden Daten keine abschließende Aussage treffen können.

Vier weitere Videos stammen von einer Polizeibehörde in Colorado. Sie wurden nach Angaben des Pentagons im Oktober 2023 mit Mobiltelefonen aufgenommen. Der beobachtende Polizist beschrieb das Phänomen als lautlos und berichtete von roten, blauen und grünen blinkenden Lichtern. Solche Handyaufnahmen besitzen naturgemäß eine andere Aussagekraft als militärische Sensordaten. Interessant ist jedoch, dass sie inzwischen ebenfalls Bestandteil des offiziellen staatlichen UAP-Archivs sind.

Die sechste Veröffentlichung enthält außerdem 37 sogenannte Defense Intelligence Reference Documents aus dem früheren Advanced Aerospace Weapon System Applications Program, kurz AAWSAP. Dieses Programm wurde 2008 von der Defense Intelligence Agency eingerichtet und 2012 beendet. Die darin behandelten Themen lesen sich teilweise wie Science-Fiction: Warp-Antriebe, Wurmlöcher, Antigravitation, negative Masse und sogar Tarntechnologien. Ein weiteres Papier befasst sich mit möglichen gesundheitlichen Folgen ungewöhnlicher Luft- und Raumfahrtphänomene.

Hier ist allerdings eine klare Trennung notwendig. Die Veröffentlichung solcher Studien bedeutet nicht, dass das Pentagon über funktionierende Warp-Antriebe oder Antigravitation verfügt. Das Verteidigungsministerium weist selbst darauf hin, dass die Papiere überwiegend als Referenz- und Synthesestudien zu verstehen seien und nicht als Bestätigung der darin behandelten Konzepte. Zudem waren sämtliche 37 AAWSAP-Studien bereits seit Jahren öffentlich zugänglich, unter anderem durch Anfragen nach dem Freedom of Information Act. Neu sind bei einigen Dokumenten zusätzliche Angaben, die zuvor zurückgehalten worden waren.

Gerade deshalb sollte man die spektakulären Begriffe nicht mit der eigentlichen Nachricht verwechseln. Interessanter als ein altes Papier über Wurmlöcher ist die Tatsache, dass das Pentagon im Jahr 2026 militärisches Material veröffentlicht, auf dem mehrere kugelförmige Objekte zu sehen sein sollen, deren Verhalten von den eigenen Beobachtern als agil und durch häufige Richtungswechsel gekennzeichnet wurde und für die weiterhin keine eindeutige Identifizierung vorliegt.

Dabei bedeutet „ungeklärt“ ausdrücklich nicht „außerirdisch“. Das Pentagon erklärt selbst zu seinem UAP-Archiv, dass ein Fall beispielsweise deshalb ungelöst bleiben kann, weil schlicht nicht genügend Daten für eine eindeutige Bestimmung vorhanden sind. Die veröffentlichten Videos sind daher weder ein Beweis für außerirdische Besucher noch für eine unbekannte Hochtechnologie. Sie sind aber ein Beleg dafür, dass die US-Regierung weiterhin Beobachtungen besitzt, die sie nach ihrer eigenen Prüfung nicht abschließend zuordnen kann. Das offizielle PURSUE-Archiv bezeichnet diese Bestände ausdrücklich als ungelöste Fälle.

Mit jeder weiteren Freigabe wird damit vor allem eines schwieriger: Das UAP-Thema pauschal als Sammlung von Geschichten über verschwommene Lichter und fantasievolle Augenzeugen abzutun. Wenn militärische Sensoren unbekannte Objekte registrieren, Besatzungen ungewöhnliche Bewegungen melden und die zuständigen Behörden anschließend selbst keine eindeutige Erklärung liefern können, ist journalistische Aufmerksamkeit keine Frage des Glaubens an UFOs. Entscheidend ist eine viel nüchternere Frage: Was wurde dort tatsächlich beobachtet und warum kann eine der technologisch am besten ausgestatteten Streitkräfte der Welt manche dieser Objekte bis heute nicht identifizieren?