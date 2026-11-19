Wohl Gaza-Aktivisten haben heute früh sechs Kreuzungen vor dem Rheinmetall-Werk in Berlin-Wedding blockiert. Seit etwa 6.15 Uhr haben sich 47 Personen dort versammelt und sich teilweise auf der Fahrbahn festgeklebt. Das teilte die Polizei Berlin mit. Einsatzkräfte lösen die Festgeklebten von der Straße. Rund um die Scheringstraße kommt es zu Verkehrseinschränkungen; die Polizei bittet, den Bereich zu umfahren.

Die Initiative „Peacefully Against Genocide“ nimmt die Aktion für sich in Anspruch. In einem Instagram-Reel schreibt der Account @peacefullyagainstgenocide, man blockiere „wieder alle Zufahrtsstraßen zur Rheinmetall Fabrik im Wedding“. Man werde immer wieder auf die Straße gehen, „bis die letzte Waffenfabrik geschlossen ist“. Die Gruppe behauptet, Israel begehe „gerade einen Völkermord, mit Waffen die hier in Berlin produziert werden“, und wirbt um Spenden. „Nie wieder ist eine Verantwortung, der wir uns annehmen müssen“, heißt es dort.

Die Polizei nennt in ihrer Meldung weder einen Veranstalter noch den Anlass. Wie F-NEWS bereits berichtet hat, entstehen in dem früheren Autoteilewerk unter anderem Geschosshüllen für 155-Millimeter-Artillerie und Teile für Kamikaze-Drohnen, unmittelbar neben einer Grundschule. Eine förmliche Mitteilung auf berlin.de lag zum Zeitpunkt dieser Meldung nicht vor. Ob und wie viele der Beteiligten festgenommen oder angezeigt wurden, teilte die Polizei zunächst nicht mit.