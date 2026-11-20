Die Initiative „Gen Z regelt“ geht heute erneut bundesweit auf die Straße. Angekündigt sind Kundgebungen unter anderem in Frankfurt, Köln, Hannover, Dortmund, Bremen, Hamburg, Kiel und Schwerin. In Köln ist zusätzlich ein Schulstreik gegen die Wehrpflicht angemeldet. Die Polizei rechnet überwiegend mit friedlichen Teilnehmern. In Frankfurt und Köln bereitet sie sich trotzdem auf Gewalt vor.

Grund ist der 31. Oktober. Damals schlugen die Kundgebungen in mehreren Städten nach Ende der Versammlungen in Krawalle und Plünderungen um. In Frankfurt wurden nach Angaben der Deutschen Polizeigewerkschaft über hundert Polizisten verletzt; einer verlor durch einen Steinwurf mehrere Zähne. Der Kölner Einsatzleiter Michael Esser sagt, die Versammlung sei damals „von gewaltbereiten Störern und Extremisten für deren eigene Zwecke unterwandert“ worden.

In Frankfurt sind heute zwischen 10 und 21.30 Uhr fünf Versammlungen angemeldet. „Gen Z regelt Frankfurt“ darf nur stationär an der Weseler Werft demonstrieren, von 14 bis 16.30 Uhr, mit erwarteten 4.000 Teilnehmern. Die Bundesbewegung zieht ab 15 Uhr mit bis zu 1.500 Menschen vom Kaisersack zum Carlo-Schmid-Platz. Über 2.000 Polizisten sind im Einsatz, nach 1.300 am 31. Oktober. Polizeipräsident Stefan Müller sagt, linksautonome Gruppen riefen „unverhohlen zu Angriffen auf Polizei, Bankenhäuser, Ladengeschäfte sowie zu Blockaden“ auf. In der linksautonomen Szene wurde dazu aufgerufen, den 31. Oktober zu „toppen“, wie F-News berichtete. Besonders geschützt werden die Achse Opernplatz–Hauptwache–Konstablerwache „insbesondere nach Einbruch der Dämmerung“ und das Bankenviertel. Bei Bedarf können sämtliche Zugänge zur Zeil kontrolliert werden. Gegen 36 Tatverdächtige vom 31. Oktober gelten Meldeauflagen, gegen 49 Personen Aufenthaltsverbote. Die Zahl der Tatverdächtigen ist auf 99 gestiegen.

In Köln rechnen die Anmelder von „Gen Z regelt Köln“ mit 5.000 bis 10.000 Teilnehmern. Die Polizei wollte die Demo nach Deutz verlegen, das Verwaltungsgericht ließ gestern Abend eine Route durch die Innenstadt zu. Beginn ist um 13 Uhr am Kaiser-Wilhelm-Ring auf Höhe der Bismarckstraße. Heumarkt, Neumarkt und Friesenplatz bleiben ausgespart. Laut Polizei liegen „Hinweise auf Gewaltaufrufe einzelner Gruppierungen und Personen“ vor; an den Zugängen werden Kontrollstellen eingerichtet.

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Versammlung von "Gen Z regelt Köln" führt durch die Innenstadt – Infos unter: https://t.co/EqHfhCbsSK pic.twitter.com/I9y1QoxpAB — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) November 19, 2026

Die Deutsche Polizeigewerkschaft hatte schon am Dienstag ein Verbot gefordert, falls der Verfassungsschutz eine linksextreme Unterwanderung belegt. Ihr Bundesvorsitzender Heiko Teggatz sprach von einem „trojanischen Pferd für Israelhasser, Linksextremisten, Plünderer, Brandstifter und Polizeihasser“. Ein Verbot gibt es nicht. Hessens Innenminister Roman Poseck spricht von Aufrufen im Internet, die zeigten, dass die Versammlung „wieder durch gewaltbereite Linksextreme unterwandert werden soll“.