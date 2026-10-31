GenZregelt: Nur ein laues Lüftchen

In den typisch linken Hotspots gab es die übliche Randale, Palästinaflaggen, in Hamburg brannten ein paar Straßensperren, in Köln gab es eine Gratisdusche für die Demonstranten. Wenn es dabei bleibt, haben die Geschäftsleute völlig umsonst ihre Läden verbarrikadiert, aber noch ist die Nacht nicht vorbei. Doch eines scheint sicher: Ausschreitungen wie in Frankreich lassen sich in Deutschland (noch) nicht provozieren.

In Berlin meldete die Polizei am Brandenburger Tor in der Spitze bis zu 5.000 Teilnehmer und einen „beinahe störungsfreien“ Verlauf; eine Person wurde aus der Kundgebung herausgeführt. Am Abend sammelten sich am Rosenthaler Platz mehr als 500 weitere Teilnehmer, die Polizei sprach von einzelnen Eier- und Flaschenwürfen. Organisatoren hatten zuvor mit Zehntausenden gerechnet, online waren bundesweit über 180.000 Zusagen gelaufen. Vorab hatten Händler vielerorts Schaufenster vernagelt.

Die Kundgebung am Brandenburger Tor ist beendet. In der Spitze nahmen bis zu 5.000 Teilnehmende teil. Der Verlauf war insgesamt beinahe störungsfrei. Eine Person wurde aus der Kundgebung herausgeführt, nachdem sie unter dem Vorwand journalistisch tätig zu sein, die Versammlung… pic.twitter.com/SWSQ5ZO8dX — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 31, 2026

In Hamburg zogen laut Polizei zunächst Teilnehmer im mittleren vierstelligen Bereich; die Organisatoren sprachen von 6.000 bis 7.000. Am Steindamm rissen vermummte Personen Baustellenabsperrungen heraus, warfen sie auf die Straße und zündeten Plastikbaken nahe der U-Bahnstation Lohmühlenstraße an. Die Polizei setzte Pfefferspray und einen Wasserwerfer gegen die Feuer und Randalierer ein, räumte Steindamm und Lindenstraße. In Köln blieb die Zahl „deutlich“ unter den angemeldeten 15.000. Wegen Pyrotechnik und Vermummung wurde der Zug abgesagt; als sich ein Teil eigenmächtig Richtung Innenstadt bewegte und Böller sowie Farbtöpfe flogen, setzte die Polizei zwei Wasserwerfer ein.

Wasserwerfer im Einsatz ‒ Polizei löst Versammlungen in Köln und Hamburg auf https://t.co/XdlbR5zmoa pic.twitter.com/YsOoVCmrpV — WELT (@welt) October 31, 2026

Frankfurt zählte die Polizei später bei rund 8.000 Teilnehmern; der Zug wurde mehrfach wegen Pyrotechnik gestoppt, eine 18-jährige Person festgenommen. In Stuttgart liefen 4.000 bis 5.000 mit, die Polizei meldete Vermummung, Streckenabweichung, Pyrotechnik, Graffiti und brennende Mülleimer; nach Ende der Kundgebung am Marienplatz wurden Einsatzkräfte mit Pyrotechnik beworfen. München lag laut Polizei bei etwa 4.000, weitgehend ruhig. Düsseldorf startete später mit zunächst rund 500, später etwa 1.000 Teilnehmern auf der Königsallee. Leipzig meldete rund 6.000, Freiburg etwa 3.500, Nürnberg etwa 2.000 inklusive eines Verletzten durch Pyrotechnik. Plünderungen wurden bislang nicht gemeldet.

🧨 Wir haben den Aufzug angehalten, da erneut Pyrotechnik innerhalb des Aufzugs gezündet wurde.



🚔 Eine Person wurde festgenommen.



⚠️ Unterlasst den Einsatz von Pyro! Ihr gefährdet damit euch und andere!#ffm3110 #frankfurt — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) October 31, 2026

Zahlreiche Teilnehmer der beendeten Versammlung „Gen Z regelt das“ befinden sich weiter auf dem #Marienplatz. Unsere Einsatzkräfte wurden aus der Menge mehrfach mit Pyrotechnik beworfen. Wir sind weiter mit starken Kräften vor Ort. #s3110 Eure #Polizei #Stuttgart — Polizei Stuttgart (@PP_Stuttgart) October 31, 2026

In Wien blieb die „GenZ-Regelt“-Kundgebung vor dem Parlament bei rund 100 Teilnehmern und ohne Amtshandlungen. In Zürich war für den Abend eine unbewilligte Aktion im Kreis 4 angekündigt; die Stadtpolizei stand bereit, eine abschließende Bilanz lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor.