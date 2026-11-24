Das Bundeskriminalamt meldet für 2025 einen Anstieg der Gewalt gegen Frauen und Mädchen in sämtlichen untersuchten Bereichen. Die Zahl der Opfer häuslicher Gewalt erreichte mit 280.129 einen neuen Höchststand, 2,8 Prozent mehr als im Vorjahr. 209 Frauen und Mädchen wurden getötet, 130 von ihnen durch einen Partner oder Ex-Partner. Doch in der Pressemitteilung des BKA fehlt eine Frage vollständig: Welche Rolle spielen Herkunft, Migration und kulturelles Milieu?

Die Minister erklären den Anstieg mit unzureichendem Schutz, überkommenen Männerbildern und patriarchalen Denkmustern. Das ist nicht falsch, bleibt aber auffällig abstrakt. Erst die beiden vollständigen Lagebilder, die am Ende der Meldung verlinkt sind, liefern Zahlen zur Staatsangehörigkeit von Tatverdächtigen und Opfern. Sie zeigen eine deutliche Überrepräsentation von Nichtdeutschen, die im Pressetext mit keinem Wort erwähnt wird.

Im Bundeslagebild Häusliche Gewalt 2025 werden 224.969 Tatverdächtige ausgewiesen. 80.546 waren nichtdeutsch. Das entspricht rund 35,8 Prozent, während Nichtdeutsche nach der vom BKA verwendeten Vergleichsgröße etwa 14,8 Prozent der Bevölkerung ab 16 Jahren stellen. Die Zahl deutscher Tatverdächtiger stieg gegenüber 2024 um 1,9 Prozent, die der nichtdeutschen um 3,7 Prozent.

Noch genauer wird das Bild bei Partnerschaftsgewalt. Von 144.103 Tatverdächtigen waren 53.569 nichtdeutsch, ein Anteil von 37,2 Prozent. Unter den männlichen Tatverdächtigen lag der nichtdeutsche Anteil sogar bei 39 Prozent. Nach Deutschen bildeten Türken mit 7.776 Tatverdächtigen die größte Gruppe, gefolgt von Syrern mit 4.599, Polen mit 3.978, Ukrainern mit 3.319, Rumänen mit 3.149 und Afghanen mit 2.637.

Auch bei Sexualstraftaten ist die Differenz erheblich. Das BKA-Lagebild zu Straftaten gegen Frauen zählt 39.124 Tatverdächtige in Fällen mit mindestens einem weiblichen Opfer. 34,8 Prozent waren nichtdeutsch. Bei einem Bevölkerungsanteil von 14,8 Prozent spricht das BKA selbst von einer Überrepräsentation. 97,7 Prozent der Tatverdächtigen waren männlich. Knapp die Hälfte war jünger als 30 Jahre.

Bei Tötungsdelikten mit mindestens einem weiblichen Opfer waren 32,9 Prozent der Tatverdächtigen nichtdeutsch. Bei Tötungen innerhalb einer Partnerschaft stieg der Anteil auf 39,3 Prozent. Beim Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung waren sogar 68,2 Prozent der Tatverdächtigen nichtdeutsch. Lediglich bei digitaler Gewalt stellten Deutsche mit 76,5 Prozent eine klare Mehrheit, blieben damit aber ebenfalls unter ihrem Bevölkerungsanteil.

Diese Zahlen belegen: Migration ist ein Teil der Wirklichkeit hinter der Gewalt gegen Frauen. Wer ausschließlich allgemein von „patriarchalen Strukturen“ spricht, aber die erheblichen Unterschiede nach Staatsangehörigkeit ausspart, beschreibt das Problem nur halb. F-NEWS hatte bereits kritisiert, dass die Politik bei steigender häuslicher Gewalt kaum nach den Ursachen fragt. Auch die Debatte um Catcalling lenkte den Blick auf Nebenschauplätze, während Vergewaltigungen und die Täterstruktur aus dem Zentrum der politischen Diskussion rutschten.

Die Zahlen erlauben allerdings nicht die Behauptung, der gesamte Anstieg sei durch die jüngste Zuwanderung verursacht. Das BKA versteht unter „Zuwanderern“ nur Asylbewerber, Schutzberechtigte, Kontingentflüchtlinge, Geduldete und Personen mit unerlaubtem Aufenthalt. In diese eng gefasste Gruppe fielen 10.749 Tatverdächtige von Partnerschaftsgewalt. Ihre Zahl stieg gegenüber 2024 lediglich um 0,4 Prozent. Deutsche Tatverdächtige nahmen um 1,7 Prozent zu, sämtliche nichtdeutschen Tatverdächtigen um 2,5 Prozent.

Hinzu kommt eine statistische Leerstelle: Die Polizeiliche Kriminalstatistik erfasst keinen Migrationshintergrund, sondern nur die Staatsangehörigkeit. Eingebürgerte Täter und Doppelstaatler mit deutschem Pass werden als Deutsche gezählt. Umgekehrt können unter den Nichtdeutschen auch Menschen erfasst sein, die nicht dauerhaft in Deutschland leben. Alter, Geschlecht, soziale Lage und unterschiedliche Anzeigequoten werden durch einen bloßen Vergleich mit dem Bevölkerungsanteil nicht herausgerechnet. Einen exakten kausalen Anteil der Migration am Anstieg kann deshalb niemand seriös aus diesen Tabellen berechnen.

Das BKA selbst verweist jedoch auf mehrere Studien, darunter die neue Dunkelfeldstudie LeSuBiA. Danach liegt die Opferwerdung bei psychischer und körperlicher Partnerschaftsgewalt unter Menschen mit Migrationshintergrund höher als bei Menschen ohne Migrationshintergrund. Auch die Opferdaten des Lagebildes sprechen eine klare Sprache: 32,5 Prozent der Opfer von Partnerschaftsgewalt waren nichtdeutsch. Unter den weiblichen nichtdeutschen Opfern lag der Frauenanteil mit 81,4 Prozent sogar höher als unter deutschen Opfern.

Migration erscheint in diesen Statistiken damit nicht nur auf der Täterseite. Nichtdeutsche Frauen sind ebenfalls deutlich überrepräsentiert. Türkische Frauen und Männer bildeten nach Deutschen die größte Opfergruppe, danach folgten Polen, Ukrainer, Syrer, Rumänen und Afghanen. Wer Herkunft aus politischer Rücksicht verschweigt, schützt daher gerade jene Frauen nicht, die in abgeschotteten oder besonders patriarchal geprägten Milieus einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind.

Eine andere Ursache hat der starke Anstieg der als politisch motiviert registrierten frauenfeindlichen Straftaten. Von den 819 Fällen wurden 486 dem rechten Spektrum zugeordnet, 217 der Kategorie „sonstige“, 49 einer ausländischen und 28 einer religiösen Ideologie. Dieser Zuwachs lässt sich nicht als Migrationsphänomen verkaufen. Allerdings bestanden mehr als die Hälfte dieser Fälle aus Beleidigungen; nur 54 waren Gewaltdelikte.

Die ehrliche Antwort lautet deshalb: Der Anstieg der Gewalt gegen Frauen hat mehrere Ursachen und ist nicht allein durch Migration erklärbar. Gleichzeitig ist die Überrepräsentation nichtdeutscher Tatverdächtiger bei Partnerschaftsgewalt, Sexualstraftaten und Tötungsdelikten so deutlich, dass sie weder statistisch noch politisch zur Fußnote gemacht werden darf. Opferschutz beginnt mit einer vollständigen Diagnose, nicht mit einer Pressemitteilung, aus der die unbequemsten Zahlen herausgehalten werden.