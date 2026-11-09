Hacker greifen Brennertunnel an und fordern Lösegeld

Hacker haben einen Server der Brenner-Basistunnel-Gesellschaft angegriffen und verlangen Lösegeld. Die Betreiberin BBT SE bestätigte die Forderung. Wie viel Geld die Täter verlangen, teilte sie mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht mit. [Kronen Zeitung]

Die Angreifer verschafften sich am 17. Oktober Zugriff auf einen Server, über den die BBT SE Dateien mit italienischen Auftragnehmern austauscht. Darauf lagen 812 Gigabyte. Wie viel davon die Angreifer kopiert haben, ist offen. Zu den Unterlagen der BBT SE zählten Ausschreibungen und Vermessungsdaten, die laut Unternehmen größtenteils bereits öffentlich zugänglich waren.

Die BBT SE trennte den Server vom Netz und beauftragte externe IT-Forensiker. Bis zur Mitteilung des Unternehmens war keine Veröffentlichung von Daten bekannt. Die italienischen Behörden wurden eingeschaltet. Nach Angaben der Betreiberin blieben die internen IT-Systeme unberührt. Die Bauarbeiten laufen weiter.

Auch die Uni Leipzig nahm nach einem Hackerangriff Server vom Netz. Bei einem anderen Angriff fielen Supermarkt-Kühlungen in sieben Ländern aus.