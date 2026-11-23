Die Muslimbruderschaft ist nach Aussage eines Geheimdienstexperten tief in Frankreich eingedrungen. Der französische Journalist Paul Amar berichtet von einer vertraulichen Begegnung mit dem muslimischen Experten aus London. Dessen Warnung: Man könne sich das Ausmaß der Unterwanderung durch die Muslimbruderschaft kaum vorstellen. Der Aktivist Jérémy Benhaïm verbreitet Amars Aussage auf X.

Besonders schwer wiegt der zweite Teil der Schilderung. Dem Experten zufolge soll es regelmäßige Treffen zwischen Führungspersonen der Linkspartei La France insoumise (LFI) und Vertretern islamistischer Gruppen geben. Amar nennt die Volksfront zur Befreiung Palästinas (FPLP) und die Hisbollah. Die Vorwürfe richten sich damit gegen Kontakte von Politikern zu Organisationen, die mit Gewalttaten in Verbindung stehen.

Benhaïm schreibt, die Angaben wären von „absoluter Schwere“, sollten sie sich bestätigen. Die entscheidende Aussage stammt von dem nicht namentlich genannten Experten, den Amar zitiert. Der X-Beitrag nennt weder Teilnehmer noch Termine der behaupteten Treffen. Amar und die LFI stehen nun vor einer einfachen Aufgabe: Den Vorwurf belegen oder konkret zurückweisen.

Eine mögliche Unterwanderung durch die Muslimbruderschaft und Kontakte der LFI zu den genannten Gruppen wären ein politischer Skandal weit über Frankreich hinaus. F-NEWS berichtete bereits über Warnungen vor einer linken und islamistischen Allianz in Frankreich. Auch in Deutschland wurde die Frage nach der Unterwanderung von Parteien durch Islamisten gestellt. Nun liegt mit Amars Schilderung ein konkreter Vorwurf gegen die französische LFI auf dem Tisch.