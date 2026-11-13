Papst Leo XIV. hat am Donnerstag in Lima bekräftigt, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Vor rund 40.000 Menschen auf der Plaza Mayor vor der Kathedrale sprach er während seiner apostolischen Reise durch Uruguay, Argentinien und Peru über die Zukunft der peruanischen Gesellschaft.

Kulturelle Veränderungen hätten die traditionellen Rollen von Männern und Frauen gewandelt, sagte der Papst laut dem amtlichen Wortlaut des Vatikans. Man suche neue Haltungen und Lebensweisen in Familie und Gesellschaft, „manchmal auch auf falschen Wegen“. Diese Lage verlange, mit noch größerer Entschlossenheit darauf hinzuweisen, „dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat“. Allein in dieser Verbindung kämen Gegenseitigkeit und Komplementarität zum Ausdruck, aus denen sich Vaterschaft und Mutterschaft, Kindschaft und Geschwisterlichkeit entfalteten.

Das menschliche Leben beginne nicht im luftleeren Raum, sondern aus der Liebe zwischen einem Mann und einer Frau. Das Kind sei die Frucht dieser Gemeinschaft, „kein Produkt“. Die Familie, so Leo, ist die erste natürliche Gemeinschaft mit eigenen Rechten und geht jedem geschriebenen Gesetz voraus, das ihr Anerkennung und Schutz schuldet. Staatliche Institutionen müssten sie unterstützen, nicht ersetzen.

Ein Leben im Einklang mit dem Mann- und Frausein rechtfertige freilich weder ungleiche Lasten im Haushalt noch die Unterordnung eines Ehepartners. Der Papst verurteilte eine fortbestehende „Macho-Mentalität“ und Gewalt gegen Frauen und bekräftigte die gleiche Würde beider Geschlechter. Bereits bei der Heilig-Jahr-Feier der Familien 2025 hatte er die Ehe als Maßstab für die wahre Liebe zwischen Mann und Frau bezeichnet.

Im Netz wird die Passage bereits als klare Festlegung auf zwei Geschlechter zusammengefasst.

Pope Leo XIV reaffirmed that God created only two genders -men and women- and that marriage is only between a man and a woman.



I think Biology agrees with this. Sorry woke people. pic.twitter.com/UQqbKoU17U — Ojike Uzoma (@Xtopher_Uzo) November 13, 2026

In Deutschland erlaubt das Selbstbestimmungsgesetz seit November 2024, den Geschlechtseintrag beim Standesamt per Erklärung in männlich, weiblich oder divers zu ändern oder zu streichen. Der Papst hält dagegen fest, was der Schöpfungsbericht sagt – und dass die Familie der Gesetzgebung vorausgeht.