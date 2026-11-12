Mercedes-Benz stoppt alle weiteren Investitionen in seine deutschen Standorte und bereitet mögliche Werksschließungen vor. Das kündigten Produktionsvorstand Michael Schiebe und Personalvorständin Britta Seeger heute in einem Interview im Konzern-Intranet an. Ein Mercedes-Sprecher bestätigte die Aussagen auf Anfrage der Wirtschaftswoche.

„Wir haben im Vorstand gemeinsam entschieden, alle weiteren Investitionen in die deutschen Standorte zu stoppen“, sagte Schiebe. Mercedes sei nun gezwungen zu prüfen, welche Standorte man schließen müsse, sollte sich an der Kostenstruktur nichts ändern. „Folgeprodukte werden wir dann ausschließlich im Ausland fertigen.“ Eine Arbeitsstunde in der Produktion koste in Deutschland teilweise bis zu fünfmal so viel wie in Osteuropa, in der Verwaltung sei der Abstand ähnlich groß. Weil für kommende Fahrzeuggenerationen jetzt entschieden werde, wo sie gebaut werden, drängt der Vorstand auf Tempo.

Seeger formulierte es so: „Wir alle wollen Werksschließungen um jeden Preis vermeiden. Diese Option müssen wir nun aber leider konkreter weiterverfolgen.“ Ohne Einigung werde der Konzern „sehr harte Schritte gehen“. Die bisher von den Arbeitnehmervertretern angebotenen Szenarien reichten „bei weitem noch nicht aus“.

Hintergrund ist ein seit Monaten festgefahrener Streit über die Arbeitskosten, über den F-News bereits im September berichtete. Nach Berichten von FAZ und Wirtschaftswoche will das Management die Wochenarbeitszeit von 35 auf 40 Stunden anheben, ohne Lohnausgleich. Insgesamt sollen laut Wirtschaftswoche bis zu 800 Millionen Euro eingespart werden. Betriebsbedingte Kündigungen sind durch die Vereinbarung „Zukunftssicherung 2035“ bis Ende 2034 ausgeschlossen.

Welche Werke es treffen könnte, ließ der Konzern offen. Schiebe hatte schon vor einigen Wochen auf einer Betriebsversammlung von zwei Standorten gesprochen: einem Aufbauwerk, in dem Autos montiert werden, und einem Powertrainwerk, das Komponenten liefert. Montagewerke betreibt Mercedes in Deutschland in Sindelfingen, Rastatt und Bremen. Komponenten fertigen die Werke in Stuttgart-Untertürkheim, Affalterbach, Berlin, Hamburg, Kamenz, Kölleda und Arnstadt. Der Gesamtbetriebsrat war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Mercedes ist kein Einzelfall. Schon im Oktober wurde bekannt, dass in der deutschen Autoindustrie bis 2030 rund 200.000 Arbeitsplätze verschwinden könnten. Wer Energie verteuert, den Verbrenner per Gesetz abschafft und die Betriebe mit Auflagen überzieht, darf sich nicht wundern, wenn Konzerne ihre nächsten Modelle in Ungarn oder Polen bauen. Bei Mercedes steht seit heute schwarz auf weiß, dass Deutschland in der Investitionsplanung vorerst nicht mehr vorkommt.