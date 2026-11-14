Microsoft hat die weltweite Störung seiner 365-Dienste für beendet erklärt. Am Samstag um 7.09 Uhr mitteleuropäischer Zeit teilte der offizielle Status-Account @MSFT365Status mit, man habe die zugrundeliegende Ursache behoben und den Dienst für die zuletzt noch betroffenen Kunden und Regionen wiederhergestellt. Die seit Donnerstagabend lahmgelegten Programme – darunter Exchange Online, Outlook, Teams, SharePoint und Copilot – sind nach Konzernangaben wieder erreichbar. Für weitere Angaben verweist Microsoft auf den Vorgang MO1550821 im Microsoft-365-Admin-Center und auf die öffentliche Seite status.cloud.microsoft.

We have completed our efforts to address the underlying issue of the incident and restored service to the remaining impacted customers and regions. Further updates can be found at MO1550821 in the Microsoft 365 admin center. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 14, 2026

Als Ursache nannte Microsoft am Freitagabend um 19.05 Uhr MEZ ein technisches Problem, das nicht mit einem Cyberangriff und nicht mit KI-Agenten zusammenhänge. Der Vorfall sei durch einen Fehler bei einer früheren Erweiterung der Netzkapazität ausgelöst worden und nach einer jüngeren Netzänderung zutage getreten. Wegen der hohen Nachfrage habe der Konzern die Dienste schrittweise wieder hochgefahren und die Stabilität jeweils geprüft; das habe länger gedauert, solle aber eine stabile Wiederherstellung sichern. Ein vollständiger Bericht nach dem Vorfall werde erst nach Abschluss der internen Prüfung vorgelegt.

Noch am Freitag um 22.55 Uhr MEZ erklärte Microsoft, die Erholung halte an, man überwache die Systeme weiter und prüfe den während der Störung aufgelaufenen E-Mail-Rückstau, bevor der Vorfall als behoben gelte. Die Samstagsmeldung um 7.09 Uhr spricht von wiederhergestelltem Dienst für die verbliebenen Kunden, erwähnt den Rückstau aber nicht mehr gesondert. Die öffentliche Azure-Statusseite zeigte am Samstag um 13.38 Uhr MEZ keine aktiven Ereignisse.

Die Mails fließen wieder. Der versprochene Bericht, wie eine Kapazitätserweiterung die Geschäftskommunikation eines großen Teils der Welt für viele Stunden stilllegte, steht noch aus.