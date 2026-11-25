Die Mainzer SPD hat einer Druckerei die Leviten gelesen, weil sie eine Zeitung herstellt. In einer Erklärung vom 24. November 2026 bedauern die örtlichen Parteivorsitzenden Jana Schmöller und Ata Delbasteh, dass die Verlagsgruppe Rhein Main die neue Wochenzeitung von NIUS druckt. Freies unternehmerisches Handeln, schreiben sie, sei immer mit Verantwortung verbunden – gegenüber Betrieb, Beschäftigten, Gesellschaft und demokratischem Staat. Das Medienprodukt NIUS überschreite „die Grenzen einer offenen, freien und demokratischen Gesellschaft“. Deshalb verbiete es sich, den Auftrag „allein aus wirtschaftlicher Perspektive zu betrachten“.

BREAKING NIUS: Die Zeiten in Deutschland werden zunehmend düster und repressiv. Vor wenigen Tagen zündeten linke Extremisten mein Auto an, weil sie andere Meinungen nicht ertragen. Heute versucht die SPD, den Druck und damit das Erscheinen der Zeitung von NIUS durch ekelhafte… pic.twitter.com/8yfA2ZULRN — Julian Reichelt (@jreichelt) November 25, 2026

NIUS-Chefredakteur Julian Reichelt nannte den Vorgang am 25. November auf X „düster und repressiv“. Die SPD versuche, den Druck und damit das Erscheinen der Zeitung „durch ekelhafte“ Mittel zu verhindern; der Satz bricht im Post ab, die angehängten Bilder zeigen die Mainzer Erklärung. Die Parteivorsitzenden fragen offen, ob die Auftragsannahme „als politisches Statement verstanden werden muss“. Als rein unternehmerische Entscheidung wollen sie sie jedenfalls nicht gelten lassen. Die Verlagsgruppe habe als Herausgeberin zahlreicher Zeitungen in Rheinland-Pfalz und Hessen eine „herausragende Stellung“, und damit gehe besondere Verantwortung einher. „Schade, dass wir an diese Selbstverständlichkeit erinnern müssen.“ Am Ende steht der Satz, der den Vorgang zur Drohung macht: Eine Erklärung, „oder auch eine ausbleibende Erklärung“, sei „die Grundlage für die weitere politische Bewertung dieses Vorgangs“.

Die Verlagsgruppe hatte sich bereits am selben Tag in eigener Sache geäußert. Die technische Herstellung eines Druckerzeugnisses sei keine inhaltliche Zustimmung. Verantwortlich für den Inhalt sei der Herausgeber. Aufträge, die sich im Rahmen der Gesetze bewegen, würden angenommen; rechtswidrige oder strafbare Inhalte würde man nicht produzieren. Die eigenen Blätter – darunter die Allgemeine Zeitung in Mainz – blieben redaktionell unabhängig. Das ist die Haltung eines Druckunternehmens, nicht die einer Parteizentrale.

Seit dem 21. November liegt „NIUS – die Wochenzeitung für Deutschland“ samstags am Kiosk. Reichelt stellt den Mainzer Vorstoß in eine Reihe mit dem Brand seines Autos. Die Polizei Berlin bestätigte für die Nacht zum 13. November in der Knesebeckstraße in Charlottenburg die vorsätzliche Brandstiftung an einem Fahrzeug eines Medienunternehmens, das nahezu vollständig zerstört wurde. Weil eine politische Tatmotivation nicht ausgeschlossen werden könne, ermittelt der Staatsschutz. Täter und Motiv hat die Behörde öffentlich nicht festgestellt. Reichelt spricht von linken Extremisten; F-News hat den Anschlag bereits am Tag danach beschrieben.

Eine Partei, die entscheiden will, welche Zeitung eine Druckerei herstellen darf, verwechselt Verantwortung mit Macht. Die Grenzen der Demokratie zieht sie ausgerechnet dort, wo eine unerwünschte Zeitung auf Papier kommt. Wer dann noch die ausbleibende Reue zur Grundlage weiterer politischer Bewertung erklärt, hat nicht die Pressefreiheit im Sinn. Er hat die Druckmaschine im Visier.