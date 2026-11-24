Morgen, am 25. November, werden zum „Orange Day“ wieder Rathäuser, Ministerien und andere öffentliche Gebäude orange angestrahlt. Für Jeannette Auricht, frauenpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, reicht das nicht. Nach den neuen Rekordzahlen des Bundeskriminalamts wirft sie der Politik vor, Gewalt gegen Frauen mit Bekenntnissen und Symbolen zu beantworten, während ein entscheidender Teil der Statistik ausgeblendet werde.

Wie F‑NEWS heute Morgen berichtete, registrierte das BKA für 2025 insgesamt 280.129 Opfer häuslicher Gewalt. Das waren 2,8 Prozent mehr als im Vorjahr und so viele wie nie zuvor. 209 Frauen und Mädchen wurden getötet, 130 von ihnen durch ihren Partner oder Ex-Partner.

Bei der Partnerschaftsgewalt waren 53.569 von 144.103 Tatverdächtigen keine deutschen Staatsangehörigen. Das entspricht 37,2 Prozent. Der Anteil der ausländischen Bevölkerung lag Ende 2025 bei rund 14,8 Prozent. Bei sämtlichen Fällen häuslicher Gewalt lag der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger mit 80.546 von 224.969 bei knapp 36 Prozent. Es handelt sich um polizeilich erfasste Tatverdächtige, nicht um rechtskräftig verurteilte Täter.

Auricht nennt die Überrepräsentation den „rosa Elefanten im Raum“, den beim Orange Day vermutlich erneut niemand ansprechen werde. Stattdessen werde es „wie üblich warme Worte und Absichtserklärungen“ geben. Das Muster sei seit Jahren gleich: Ursachen würden relativiert, beschönigt oder verschwiegen. Den Preis zahlten zehntausende Frauen.

Die AfD-Politikerin fordert eine konsequente und zügige Strafverfolgung, die Abschiebung gewalttätiger Ausländer und einen deutlich stärkeren Opferschutz. Dazu zählt sie mehr Frauenhausplätze, anonyme Beratungsangebote und praktische Hilfe für Betroffene. Auch die Einwanderung aus Kulturkreisen, in denen Frauenrechte wenig gelten, müsse auf den Prüfstand gestellt werden.

Dass ausgerechnet bei häuslicher Gewalt häufig über Maßnahmen, aber selten über Ursachen gesprochen wird, zeigte sich bereits in Berlin. Der Senat kündigte Schutzkonzepte und eine Koordinierungsstelle an, ließ aber zentrale Fragen zum Täterprofil offen. F‑NEWS berichtete über diese auffällige Lücke.

Frauenhäuser und Beratung können Betroffene auffangen. Sie ersetzen jedoch weder Strafverfolgung noch eine offene Benennung der Tätergruppen. Eine orange beleuchtete Fassade schützt keine einzige Frau vor dem nächsten Schlag.

Auricht bringt ihre Forderung auf einen kurzen Satz: „Jeder Frauenschläger ist einer zu viel. Jeder ausländische Frauenschläger hat in Deutschland nichts zu suchen.“