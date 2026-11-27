Seit dem 26. November schreiben die britischen Militärchefs ehemalige Soldaten der strategischen Reserve an. Die Royal Air Force ordnet die Briefe als Vorbereitung auf einen möglichen nationalen Notfall ein. Die Aktion gehört zur britischen Kampagne „Be Ready“, die auch Haushalte zu Notvorräten für drei Tage aufruft.

In Polen geht die Vorsorge einen Schritt weiter. Wie das Wirtschaftsportal Forsal bereits vor dem britischen Aufruf berichtete, verschickt das Militär Mobilisierungskarten. Eine Karte mit rotem Streifen weist Reservisten der passiven Reserve einen Meldeort und eine Frist für den Ernstfall zu.

Steht auf der Karte „natychmiast“, also „sofort“, bleiben laut polnischer Verordnung von 2024 höchstens sechs Stunden. Die Frist beginnt, sobald der Empfänger von der allgemeinen Mobilmachung oder vom Kriegsausbruch erfährt. Andere Karten können einen anderen Meldetermin vorsehen. Allein der Brief im Kasten setzt die Uhr noch nicht in Gang.

Die britischen Schreiben sollen den Kontakt zu früheren Soldaten auffrischen. Auf Polens roten Karten steht schon jetzt, was die Empfänger im Ernstfall tun müssen. Bei beiden Maßnahmen geht es um Vorbereitung. Eine allgemeine Mobilmachung wurde mit den Schreiben nicht ausgerufen, doch diese Vorstufe ist ein erster Schritt in diese Richtung.