Was geschieht, wenn Ulrich Siegmund (AfD) am 8. Dezember auch im dritten Wahlgang als Ministerpräsident scheitert? Die Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt gibt darauf keine Antwort. Diesen Fall hat man schlicht und einfach nicht vorgesehen.

Am Dienstag, 8. Dezember 2026, tritt der Landtag um 9.30 Uhr zu einer Sondersitzung zusammen. Auf der Tagesordnung steht die Wahl des Ministerpräsidenten. Das hat das Parlament am 27. November amtlich mitgeteilt. Nach der Geschäftsordnung müssen mindestens ein Viertel der Mitglieder sich dazu bereit erklären, dieses „Verlangen zu tragen“; wie es amtlich formuliert ist, also 21 der 83 Abgeordneten. Der Landtag teilt mit, diese Zahl sei überschritten worden. Am 2. Dezember befasst sich nun der Ältestenrat mit der Sitzung und der Tagesordnung.

Zur Wahl stehen zwei Bewerber. Die AfD schickt ihren Fraktionsvorsitzenden Ulrich Siegmund ins Rennen. Die Linke hat am 25. November Eva von Angern vorgeschlagen.

Bei der Landtagswahl am 6. September 2026 entfielen nach dem amtlichen Endergebnis der Landeswahlleiterin 83 Sitze. Die AfD erhielt 39, die CDU 15, Die Linke, die SPD und die Grünen je 8, das BSW 5. Die absolute Mehrheit der Mitglieder liegt bei 42 Stimmen. Siegmund fehlen in den ersten beiden Wahlgängen drei Stimmen außerhalb der eigenen Fraktion. Auch von Angern braucht diese 42 Stimmen. Ihre Fraktion hat aber nur 8 Sitze und wird daher wohl scheitern. Bis ein Nachfolger das Amt übernimmt, muss die bisherige Landesregierung die Geschäfte nach Artikel 71 der Landesverfassung weiterführen.

Nach Artikel 65 wird geheim und ohne Aussprache gewählt. Im ersten Wahlgang braucht ein Bewerber die absolute Mehrheit der Mitglieder, also mindestens 42 Stimmen. Erreicht das niemand, folgt innerhalb von sieben Tagen ein zweiter Wahlgang nach derselben Regel. Er kann noch am selben Tag stattfinden.

Scheitert auch der zweite Versuch, entscheidet der Landtag innerhalb von weiteren vierzehn Tagen über die vorzeitige Beendigung der Wahlperiode, also über Neuwahlen. Dafür sind wiederum 42 Stimmen nötig. Stimmt das Parlament zu, wird nach Artikel 43 binnen sechzig Tagen neu gewählt. Den Wahltag bestimmt der Landtag auf Vorschlag seines Präsidenten. Das ist nicht dasselbe wie die Selbstauflösung nach Artikel 60. Dort braucht es zwei Drittel der Mitglieder, also 56 Stimmen. Einen solchen Antrag dürfen frühestens sechs Monate nach Beginn der Wahlperiode mindestens 21 Abgeordnete stellen. Abgestimmt wird in diesem Fall offen.

Kommt der Beschluss über Neuwahlen nicht auf 42 Stimmen, findet unverzüglich ein dritter Wahlgang statt. Jetzt genügt die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Enthaltungen gelten nach Artikel 51 als nicht abgegebene Stimmen. Die AfD allein kommt auf 39 Stimmen. Ob das reicht, hängt davon ab, wie viele Stimmen insgesamt abgegeben werden.

Die CDU-Fraktion hat angekündigt, bei den ersten beiden Wahlgängen den Saal zu verlassen. Der MDR berichtete, das BSW beabsichtige, sich zu enthalten. Die Abstimmung selbst bleibt geheim.

Ein Scheitern im dritten Wahlgang ist natürlich sehr unwahrscheinlich, wenn eine Fraktion die Mehrheit hat und deshalb ihren Kandidaten durchsetzen kann. Aber wenn es um die AfD geht, ist alles möglich. Die Landesverfassung hat diesen Fall nicht geregelt und lässt damit eine Lücke zum Durchregieren ohne Neuwahlen offen.