Steckt Nordkorea hinter dem Binance-Hack? Was Anleger jetzt wissen müssen

Hinter dem Binance-Hack mit geschätzt rund 6,3 Milliarden Dollar Schaden vermuten Analysefirmen Nordkorea. TRM Labs, Chainalysis und Elliptic ordnen den Angriff nordkoreanischen Akteuren zu – oft unter dem Namen TraderTraitor, in der Branche auch mit der Lazarus-Gruppe verbunden. Belege sind On-Chain-Muster und Überschneidungen mit dem Bitget-Hack vom September 2026; ZachXBT hatte den gemeinsamen Adressbezug zuerst gemeldet. Das ist eine Einschätzung von Analysefirmen, keine offizielle Bestätigung durch FBI oder Binance. Das FBI erklärte laut BBC nur, vom Vorfall zu wissen und mit Partnern zu ermitteln. Beim Bybit-Hack 2025 (rund 1,5 Milliarden Dollar) hatte das FBI Nordkorea binnen weniger Tage benannt – hier fehlt diese Zuschreibung bislang.

Für normale Anleger steht eine andere Frage im Vordergrund: Was passiert mit meinem Geld auf der Börse? Binance sagt, Kundengelder seien sicher und Verluste würden aus dem SAFU-Fonds und eigenen Mitteln gedeckt. Nach Firmenangaben vom 30. Oktober 2026 sind mehr als 6,34 Milliarden Dollar dafür reserviert, davon rund 5 Milliarden bereits in den betroffenen Token. Etwa 3 Milliarden Dollar seien bislang on-chain eingefroren. Auszahlungen bleiben gesperrt; die Börse will sie binnen etwa 45 bis 48 Stunden wieder öffnen. Einzahlungen laufen laut Update normal weiter.

Für den Markt heißt das Stress, aber kein sofortiger Kollaps. Bitcoin fiel laut CNBC um rund 4 Prozent auf etwa 77.465 Dollar, Ether ähnlich, BNB um etwa 5 Prozent auf rund 702 Dollar. CoinGlass meldete über 1,6 Milliarden Dollar Liquidationen. Fundstrat-Analyst Sean Farrell sieht derzeit kein großes Solvenzrisiko für Binance – entscheidend sei, ob Auszahlungen geordnet wieder starten. Bleiben Abflüsse ruhig, hält die Zusage. Stocken sie oder muss die Börse Reserven verkaufen, droht weiterer Verkaufsdruck.

Praktisch gilt, was Binance und Fachmedien selbst raten: Kontostand und Transaktionshistorie in der offiziellen App oder Website prüfen; bei Auffälligkeiten alle Sitzungen beenden, Passwort ändern und Authenticator oder Passkey statt SMS nutzen. Wer Guthaben auf der Börse hält, kann es derzeit nicht abziehen – Selbstverwahrung schützt vor Börsen-Hacks, ersetzt aber keine sichere Hardware und keine sorgfältigen Backups. Eingefrorene Stablecoins sind noch nicht zurück; die Rückgabe braucht laut TRM und Chainalysis oft Gerichtswege und kann Monate dauern. Bitcoin und Ether lassen sich nicht per Emittent einfrieren – dort zählt nur, ob die Spur an einer kooperierenden Börse endet.