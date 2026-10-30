Binance meldet Sicherheitsvorfall mit rund 6,3 Milliarden Dollar Schaden

Die weltweit größte Kryptobörse Binance hat einen schweren Sicherheitsvorfall bestätigt. Nach Firmenangaben vom 29. Oktober 2026 sind Vermögen im geschätzten Umfang von rund 6,3 Milliarden Dollar betroffen. Etwa 3 Milliarden Dollar seien bislang mit Hilfe von Blockchain-Partnern eingefroren. Binance spricht von unberechtigten Auszahlungen und sagt, Kundengelder seien sicher; Verluste wolle die Börse aus dem SAFU-Schutzfonds und eigenen Mitteln tragen.

Binance ist die größte Handelsplattform für digitale Vermögenswerte. Für Kunden heißt das vor allem: Ein- und Auszahlungen wurden vorübergehend gestoppt. Wer Guthaben auf der Börse hält, kann es derzeit nicht abziehen. Betroffen ist Binance.com; die US-Plattform Binance.US erklärte laut BBC, sie sei nicht betroffen.

Nach erster Untersuchung deutet Binance auf einen kompromittierten Laptop eines DevOps-Ingenieurs hin. Darüber sei ein Angreifer in einen Service-Container gelangt und habe unautorisierte Abhebungen ausgelöst. Hinweise auf gestohlene Wallet-Privatschlüssel habe man nicht gefunden. Mitgründerin und Co-Chefin Yi He schrieb, Auszahlungen blieben gesperrt, bis die Umgebung als sicher bestätigt sei.

Stablecoin-Emittenten reagierten schnell. Tether meldete rund 1,6 Milliarden Dollar eingefrorener USDT, Circle mehr als 800 Millionen Dollar USDC. Zusammen mit anderen Partnern kommt Binance auf die genannten rund 3 Milliarden Dollar. Die Sicherheitsfirmen TRM Labs und Chainalysis ordnen den Angriff mit hoher Wahrscheinlichkeit der nordkoreanischen Hackergruppe TraderTraitor zu – derselben Einheit, der auch der Bybit-Hack von 2025 zugeschrieben wurde. Binance hat diese Zuschreibung nicht bestätigt.

Der Vorfall übertrifft frühere Börsenangriffe deutlich. Bei Bitget waren im September 2026 nach Firmenangaben rund 351,6 Millionen Dollar abgeflossen; auch dort wurden Auszahlungen gestoppt. Bitcoin fiel nach den Warnungen laut BBC um mehr als vier Prozent. Für Anleger bleibt die Lehre: Guthaben auf einer Börse ist kein Besitz in der eigenen Wallet – und Selbstverwahrung schützt nur, wenn Lieferdaten und Hardware sicher bleiben, wie der jüngste Keystone-Hack zeigte.