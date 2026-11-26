Die britische Katholikin Isabel Vaughan-Spruce muss sich ab dem 25. Januar 2027 vor Gericht verantworten, weil sie auf einer öffentlichen Straße in Birmingham still gebetet haben soll. Das hat der stellvertretende Oberste Bezirksrichter Tan Ikram am 25. November bei einer Anhörung am Birmingham Magistrates’ Court entschieden. Der Prozess ist für den 25. bis 29. Januar angesetzt. Das teilte die Organisation ADF International mit, die die Verteidigung der ehrenamtlichen Helferin einer Hilfsorganisation unterstützt.

„Stilles Gebet kann im Vereinigten Königreich niemals ein Verbrechen sein. Meine Strafverfolgung wegen eines angeblichen ‚Gedankenverbrechens‘ ist ein klarer Beleg für die Zensurkrise im Vereinigten Königreich“, sagte Vaughan-Spruce. „Ich hoffe und bete aufrichtig, dass das Gericht meine grundlegenden Menschenrechte auf Gedanken- und Religionsfreiheit wahrt und nach meinem Prozess im Januar zu meinen Gunsten entscheidet.“

Jeremiah Igunnubole, Barrister, ehemaliger Senior Crown Prosecutor der britischen Staatsanwaltschaft und Rechtsberater von ADF in London, sprach von einem Zwei-Klassen-System. „Es gibt im Vereinigten Königreich ein Zwei-Klassen-System, in dem die Behörden manche Gruppen bevorzugen, während andere benachteiligt werden“, sagte er. „Isabels Fall ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Christen und Lebensschützer diskriminierend ins Visier genommen werden und von den britischen Behörden zensiert werden.“ Stilles Gebet sei kein Verbrechen, und es sei absurd, dass Vaughan-Spruce wegen ihrer Gedanken ein zweites Mal vor Gericht stehe, obwohl sie schon einmal freigesprochen worden sei und von der Polizei eine Entschädigung für ihre unrechtmäßigen Festnahmen erhalten habe. „Gleichheit vor dem Gesetz sowie Rede-, Gedanken- und Religionsfreiheit sind zentrale britische Werte. Der Fall gegen Isabel untergräbt sie alle.“ Er hoffe, dass das Gericht nach dem Prozess ihr Recht bestätige, auf einer öffentlichen Straße still zu beten, und klarstelle, „dass dies in einer freien Gesellschaft niemals ein Verbrechen sein kann“.

Bei einer Anhörung im Oktober hatte die Verteidigung beantragt, das Verfahren wegen „Verfahrensmissbrauchs“ einzustellen, weil die Anklage mit den Grundrechten auf Gedanken- und Religionsfreiheit unvereinbar sei. Vaughan-Spruce sei „herausgegriffen“ worden: Wäre nicht bekannt, dass sie Abtreibung ablehnt, hätte ihre bloße Anwesenheit in der Zone nicht als Straftat gegolten. Darin sehen ihre Anwälte eine Diskriminierung und einen Verstoß gegen Artikel 14 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Zudem fielen stilles Gebet und bloße Anwesenheit gar nicht unter das landesweite Gesetz über Schutzzonen, Paragraf 9 des Public Order Act 2023. Das Parlament habe solches Verhalten damit nicht unter Strafe stellen wollen. Der Richter lehnte es nun ab, die Anklage fallen zu lassen.

Im Oktober hatte Vaughan-Spruce in fünf Anklagepunkten der Staatsanwaltschaft Crown Prosecution Service auf nicht schuldig plädiert, einer für jeden Tag, an dem sie in der Schutzzone vor der Robert Clinic gestanden und still gebetet haben soll. Ihr wird vorgeworfen, dort gestanden zu haben mit der Absicht oder unter Inkaufnahme, die Entscheidung von Menschen über Abtreibungen zu beeinflussen „oder Belästigung, Beunruhigung oder Leid“ zu verursachen. Diesen zweiten Teil hatte die Anklagebehörde erst im Oktober ergänzt. Die ursprüngliche Anklage vom Dezember 2025 warf ihr nur „Beeinflussung“ vor und war nach Auffassung des Richters nicht ordnungsgemäß formuliert. Vaughan-Spruce ist die erste Person, die nach dem landesweiten Schutzzonen-Gesetz in England und Wales angeklagt wird. Es gilt rund um jede Abtreibungseinrichtung.

Es ist das zweite Mal, dass sie wegen stillen Gebets vor einem Strafgericht steht. 2023 wurde sie freigesprochen, nachdem sie in einer örtlichen Schutzzone festgenommen worden war, die „Protest“ als Äußerung von „Zustimmung oder Ablehnung“ zur Abtreibung verbot. Die Einrichtung war zu diesem Zeitpunkt geschlossen, die Anklage legte keine Beweise vor. Wenige Wochen später, im März 2023, wurde sie am selben Ort erneut wegen stillen Gebets festgenommen. Die Ermittlungen zogen sich über Monate, bevor die Polizei sie einstellte. Ähnlich erging es einer schottischen Großmutter, die in einer Schutzzone festgenommen und später freigesprochen wurde. Im August 2024 focht Vaughan-Spruce ihre beiden unrechtmäßigen Festnahmen erfolgreich an und erhielt von der West Midlands Police einen Vergleich über 13.000 Pfund. Am 25. Januar muss sie trotzdem wieder auf die Anklagebank.