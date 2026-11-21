Das US-Landwirtschaftsministerium hat drei Dokumente aus den Bigfoot- und Sasquatch-Akten des Forstdienstes veröffentlicht. Sie enthalten Berichte über mutmaßliche Sichtungen und Spuren, belegen jedoch nicht die Existenz des Wesens.

Ein Dokument beschreibt eine Untersuchung von 1982 im Mill-Creek-Wassereinzugsgebiet im Bundesstaat Washington. Dabei erfassten Ermittler Maße gemeldeter Fußabdrücke, machten Farbfotos und fertigten Gipsabdrücke an.

SECRET FILES: The Trump administration's Forest Service has been quietly releasing government documents on Bigfoot, including a 1982 investigation into massive footprints discovered in Washington state's Umatilla National Forest.



See what the Bigfoot Society's Jeremiah Byron… pic.twitter.com/m8qexWrqNQ — Fox News US (@FoxUSNews) November 20, 2026



Weitere Unterlagen behandeln einen Bericht aus Montana aus den 1940er-Jahren. Der Verfasser Leo Kinney schilderte, gemeinsam mit drei Jägern große Spuren entdeckt zu haben. Die Gruppe habe sich unwohl gefühlt und sei den Spuren nicht weiter nachgegangen. Die Akten erwähnen außerdem eine gemeldete Sichtung im Jahr 2003 sowie eine Informationsveranstaltung des Forstdienstes zu lokalen Berichten.

Die Behörde erklärte damals, sie könne die Existenz von Bigfoot weder bestätigen noch ausschließen. Die jüngste Veröffentlichung hat in der Bigfoot-Community Fragen nach dem Zeitpunkt weiterer möglicher Freigaben ausgelöst. Eine Stellungnahme des Forstdienstes lag laut Artikel nicht vor.

Zeitgleich mit der Veröffentlichung der achten Tranche der UFO Akten des US Kriegsministeriums tauchten auch Spekulationen über prähistorische Flugsaurier im Netz auf, die angeblich von Zeugen gefilmt worden sind.

'Prehistoric pterodactyl' described in UFO files closely resembles creature spotted near US border https://t.co/2mQbtAQel3 — Daily Mail (@DailyMail) November 20, 2026

Wie immer bei dieser plötzlich und völlig unerwarteten Offenheit der US-Behörden fehlt bei all den „Enthüllungen“ stets der letzte Beweis. Eine schöne Ablenkung von den wirklichen Problemen, die ungelöst bleiben, angefangen von der Rekordverschuldung durch den US-Haushalt, dem Ukrainekrieg, den Trump eigentlich in 24 Stunden nach Amtsantritt beendet haben wollte usw. Kann man diese US-Regierung überhaupt noch ernst nehmen?